Torfestival in Hehn, Abstieg der Red Stars ist besiegelt

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für drei Vereine geht es noch um alles in der aktullen Saison. Die Red Stars Mönchengladbach, der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn kämpfen um den Verbleib in der A-Liga. Für die Red Stars geht es zum SC Rheindahlen, während der TuS die SpVg Odenkirchen II empfängt. Der FC muss derweil zum SV Schelsen anreisen - Cheftrainer Marc Gülzow wird dabei auf alte Bekannte treffen. Das ist der 29. Spieltag:
Der Polizei SV Mönchengladbach startete mit einem Feuerwerk in die Partie. Nach gerade einmal 21 Minuten führten die Gäste deutlich mit 4:0. Ahemd El Aboussi (5.), Albin Cekic (9.) und Faisal Mirzada (15., 21.) netzten. Es sah alles nach einem Debakel für die DJK Hehn aus. Doch noch im ersten Abschnitt verkürzten Fabian Hentrup (29.), Oussama Mansour (32.) und Moritz Gross (35.) auf 3:4. Mit dem 5:3 von Jason Krüer (66.) erwischte der SV wieder einmal den besseren Beginn. Allerdings hatte Hehn auch darauf eine Antwort. Ein doppelter Mansour (67., 75.) stellte auf 5:5. Dabei blieb es dann auch. Trotz der vergebenen Führung hielten die Gäste die DJK in der Tabelle auf Abstand.
Meister Rheydter SV blieb in der Liga weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026. Dabei ging der ASV Süchteln II durch Torjäger Niklas Reimelt in Führung (19.) und konnten diese bis zur Halbzeit halten. Im zweiten Durchgang drehten ein doppelter Melih Karakas (49., 57.) und Florian Vitia (53.) die Partie. Der SV furhr somit seinen 21. Dreier ein. Süchteln verblieb auf Rang fünf.
Die Red Stars Mönchengladbach konnten nach dem vergangenen Erfolg gegen Liedberg nicht nachlegen. Serhii Tsoi brachte den Abstiegskandidaten zwar in Front (22.), doch im zweiten Abschnitt drehten Hassan El Hage (47.), Florian Torrens (51.) und Manuel Gottuso die Partie (57.). Zwar brachte Leon Pfeiffer sein Team noch auf 2:3 ran (62.), allerdings sorgte Sayed Ahmed Alhaj Abo kurz vor dem Ende für die 4:2-Entscheidung. Der Abstieg der Red Stars steht somit fest. Der SC Rheindahlen verteidigt Rang sieben.
Der letzte Spieltag:
30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr Odenkirchen II - Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Schelsen