 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Torfestival in Hehn, Abstieg der Red Stars ist besiegelt

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Während der Meisterschaftskampf schon lange entschieden ist, bleibt es im Tabellenkeller umkämpft. Gleich drei Mannschaft wollen den Klassenerhalt schaffen.

von Tristan Benten · Gestern, 23:43 Uhr · 0 Leser
Die Red Stars steigen in die A-Liga ab
Die Red Stars steigen in die A-Liga ab – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für drei Vereine geht es noch um alles in der aktullen Saison. Die Red Stars Mönchengladbach, der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn kämpfen um den Verbleib in der A-Liga. Für die Red Stars geht es zum SC Rheindahlen, während der TuS die SpVg Odenkirchen II empfängt. Der FC muss derweil zum SV Schelsen anreisen - Cheftrainer Marc Gülzow wird dabei auf alte Bekannte treffen. Das ist der 29. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
5
5
Abpfiff

Der Polizei SV Mönchengladbach startete mit einem Feuerwerk in die Partie. Nach gerade einmal 21 Minuten führten die Gäste deutlich mit 4:0. Ahemd El Aboussi (5.), Albin Cekic (9.) und Faisal Mirzada (15., 21.) netzten. Es sah alles nach einem Debakel für die DJK Hehn aus. Doch noch im ersten Abschnitt verkürzten Fabian Hentrup (29.), Oussama Mansour (32.) und Moritz Gross (35.) auf 3:4. Mit dem 5:3 von Jason Krüer (66.) erwischte der SV wieder einmal den besseren Beginn. Allerdings hatte Hehn auch darauf eine Antwort. Ein doppelter Mansour (67., 75.) stellte auf 5:5. Dabei blieb es dann auch. Trotz der vergebenen Führung hielten die Gäste die DJK in der Tabelle auf Abstand.

Gestern, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
3
1
Abpfiff

Meister Rheydter SV blieb in der Liga weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026. Dabei ging der ASV Süchteln II durch Torjäger Niklas Reimelt in Führung (19.) und konnten diese bis zur Halbzeit halten. Im zweiten Durchgang drehten ein doppelter Melih Karakas (49., 57.) und Florian Vitia (53.) die Partie. Der SV furhr somit seinen 21. Dreier ein. Süchteln verblieb auf Rang fünf.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
4
2
Abpfiff

Die Red Stars Mönchengladbach konnten nach dem vergangenen Erfolg gegen Liedberg nicht nachlegen. Serhii Tsoi brachte den Abstiegskandidaten zwar in Front (22.), doch im zweiten Abschnitt drehten Hassan El Hage (47.), Florian Torrens (51.) und Manuel Gottuso die Partie (57.). Zwar brachte Leon Pfeiffer sein Team noch auf 2:3 ran (62.), allerdings sorgte Sayed Ahmed Alhaj Abo kurz vor dem Ende für die 4:2-Entscheidung. Der Abstieg der Red Stars steht somit fest. Der SC Rheindahlen verteidigt Rang sieben.

Morgen, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
15:15
Spieltext SV Schelsen - Wickrathhahn

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:00
Spieltext Neersbroich - SV Otzenrath

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
15:00live
Spieltext Liedberg - Odenkirchen II

Die Torjäger der Kreisliga A

Der letzte Spieltag:

30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr Odenkirchen II - Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Schelsen