Torfestival in Hehn, Abstieg der Red Stars ist besiegelt

Die Tabelle der Kreisliga A

Der Polizei SV Mönchengladbach startete mit einem Feuerwerk in die Partie. Nach gerade einmal 21 Minuten führten die Gäste deutlich mit 4:0. Ahemd El Aboussi (5.), Albin Cekic (9.) und Faisal Mirzada (15., 21.) netzten. Es sah alles nach einem Debakel für die DJK Hehn aus. Doch noch im ersten Abschnitt verkürzten Fabian Hentrup (29.), Oussama Mansour (32.) und Moritz Gross (35.) auf 3:4. Mit dem 5:3 von Jason Krüer (66.) erwischte der SV wieder einmal den besseren Beginn. Allerdings hatte Hehn auch darauf eine Antwort. Ein doppelter Mansour (67., 75.) stellte auf 5:5. Dabei blieb es dann auch. Trotz der vergebenen Führung hielten die Gäste die DJK in der Tabelle auf Abstand.