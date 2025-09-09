Torfestival in Hasede, Ambergau bleibt makellos

– Foto: Timo Babic

Ein Spieltag voller Kontraste: Während der FC Ambergau seine Siegesserie ausbaut, lieferte Hasede gegen Neuhof ein wildes Spektakel. Am Tabellenende wird die Lage für Einum immer bedrohlicher.

Borsum setzt im Kellerduell ein klares Zeichen und siegt dank eines Dreierpacks von Heesmann souverän mit 4:0. Während die Gastgeber damit ihren zweiten Saisonsieg feiern, bleibt Einum punktlos Schlusslicht der Liga. Die Defensive der Gäste brach in der Schlussphase völlig auseinander, als Heesmann binnen fünf Minuten zwei weitere Treffer nachlegte.

Ambergau bleibt das Maß aller Dinge. Mit einem furiosen Auftritt in Lenne baute der Spitzenreiter seine makellose Bilanz aus und gewann nach einer halben Stunde praktisch vorentscheidend mit 5:0. Bremer, Hasso und Sztyndera sorgten für die Tore in einer einseitigen Partie. Stratmanns Ehrentreffer änderte wenig am klaren 6:1-Endstand.

Der SC Harsum schaffte den zweiten Sieg in Folge. Früh brachte Goslar die Gäste in Führung, ehe Wichmann nachlegte. Mit dem 0:3 kurz nach der Pause war die Partie entschieden, Almstedts Rasche betrieb erst in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik. Damit springt Harsum ins Tabellenmittelfeld, während Almstedt weiter stagniert.

Giesen feierte einen souveränen Heimerfolg und setzte Lamspringe tiefer in die Krise. Czauderna brach direkt nach Wiederanpfiff den Bann, Joker Budde legte mit einem Doppelpack nach. Während Giesen sich im oberen Mittelfeld festsetzt, wartet Lamspringe weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Schliekum zeigte sich nach der Niederlage in Neuhof gut erholt und überrollte Himmelsthür förmlich. Opoku Adu mit drei Treffern und Masur mit einem Doppelpack machten kurzen Prozess. Der Ehrentreffer durch Münchow war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Schliekum bleibt damit in der Spitzengruppe, Himmelsthür dagegen weiterhin sieglos.

Ein echtes Spitzenspiel entwickelte sich in Alfeld, wo die Gastgeber einen perfekten Start erwischten. Delzer schnürte einen Dreierpack und stellte früh auf 3:0. Pyrmont kam zwar durch Hannibal noch einmal heran, die Schlussoffensive reichte aber nicht mehr zum Ausgleich. Alfeld hält damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, Pyrmont verpasst den Sprung auf Rang zwei.

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes lieferten Hasede und Neuhof. Schon zur Pause führten die Gäste nach Treffern von Hunhoff, Agbodo und Becker deutlich. Zwar kämpfte sich Hasede mit einem Doppelschlag von Utermöhle zurück, doch Neuhof schlug eiskalt zurück und gewann am Ende 6:4.