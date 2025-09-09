 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Torfestival in Hasede, Ambergau bleibt makellos

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Rückblick

Ein Spieltag voller Kontraste: Während der FC Ambergau seine Siegesserie ausbaut, lieferte Hasede gegen Neuhof ein wildes Spektakel. Am Tabellenende wird die Lage für Einum immer bedrohlicher.

Do., 04.09.2025, 19:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
SV Einum
SV EinumSV Einum
4
0
Abpfiff

Borsum setzt im Kellerduell ein klares Zeichen und siegt dank eines Dreierpacks von Heesmann souverän mit 4:0. Während die Gastgeber damit ihren zweiten Saisonsieg feiern, bleibt Einum punktlos Schlusslicht der Liga. Die Defensive der Gäste brach in der Schlussphase völlig auseinander, als Heesmann binnen fünf Minuten zwei weitere Treffer nachlegte.

Fr., 05.09.2025, 18:30 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
1
6
Abpfiff

Ambergau bleibt das Maß aller Dinge. Mit einem furiosen Auftritt in Lenne baute der Spitzenreiter seine makellose Bilanz aus und gewann nach einer halben Stunde praktisch vorentscheidend mit 5:0. Bremer, Hasso und Sztyndera sorgten für die Tore in einer einseitigen Partie. Stratmanns Ehrentreffer änderte wenig am klaren 6:1-Endstand.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
1
3
Abpfiff

Der SC Harsum schaffte den zweiten Sieg in Folge. Früh brachte Goslar die Gäste in Führung, ehe Wichmann nachlegte. Mit dem 0:3 kurz nach der Pause war die Partie entschieden, Almstedts Rasche betrieb erst in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik. Damit springt Harsum ins Tabellenmittelfeld, während Almstedt weiter stagniert.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
3
0
Abpfiff

Giesen feierte einen souveränen Heimerfolg und setzte Lamspringe tiefer in die Krise. Czauderna brach direkt nach Wiederanpfiff den Bann, Joker Budde legte mit einem Doppelpack nach. Während Giesen sich im oberen Mittelfeld festsetzt, wartet Lamspringe weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
5
1
Abpfiff

Schliekum zeigte sich nach der Niederlage in Neuhof gut erholt und überrollte Himmelsthür förmlich. Opoku Adu mit drei Treffern und Masur mit einem Doppelpack machten kurzen Prozess. Der Ehrentreffer durch Münchow war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Schliekum bleibt damit in der Spitzengruppe, Himmelsthür dagegen weiterhin sieglos.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
3
2
Abpfiff

Ein echtes Spitzenspiel entwickelte sich in Alfeld, wo die Gastgeber einen perfekten Start erwischten. Delzer schnürte einen Dreierpack und stellte früh auf 3:0. Pyrmont kam zwar durch Hannibal noch einmal heran, die Schlussoffensive reichte aber nicht mehr zum Ausgleich. Alfeld hält damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, Pyrmont verpasst den Sprung auf Rang zwei.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
4
6
Abpfiff

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes lieferten Hasede und Neuhof. Schon zur Pause führten die Gäste nach Treffern von Hunhoff, Agbodo und Becker deutlich. Zwar kämpfte sich Hasede mit einem Doppelschlag von Utermöhle zurück, doch Neuhof schlug eiskalt zurück und gewann am Ende 6:4.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
1
2
Abpfiff

Im Duell zweier Aufsteiger setzte sich Afferde knapp durch. Zwar brachte Alpagut Türk Gücü früh in Führung, doch Oefler und Garbsch drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang verteidigten die Gäste ihren Vorsprung clever und nahmen wichtige drei Punkte mit. Afferde bleibt damit punktgleich mit der Spitzengruppe, Türk Gücü hingegen rutscht tiefer in den Tabellenkeller.

