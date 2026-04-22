Torfestival in Halbzeit 2

Die vermutlich beste Saisonleistung reichte nicht zu einem Punktgewinn. In der ersten Hälfte war der TVN die bessere Mannschaft und hatte auch die besseren Chancen. Allen voran Routinier Christian Mäder. Aber auch Niklas Lohner, Michael Kenedy Ccana Ccoyo und Paul Klaus konnten Chancen verzeichnen. Aber auch Keeper Eduard Spät musste sich zweimal auszeichnen. Auch in der 2. Halbzeit blieb man die tonangebende Mannschaft, doch die Gäste gingen nach 60 Minuten in Führung. Vorausgegangen war ein Foul des Torschützen an Dominik Gauß welches nicht geahndet wurde. Direkt nach dem Anstoß kassierte man das 0:2. Doch die Moral stimmte an diesem Tag. Keeper Eduard Spät bereitete mit zwei perfekt getimten Abschlägen die Tore von Niklas Lohner und Paul Klaus vor. Als dann Sayet Baqay per Kopf sein erstes Tor für den TVN gelang, lag man mit 3:2 in Führung. Doch umgehend darauf kassierte man das 3:3. Der TVN wollte unbedingt den Sieg und lief in einen Konter und kassierte nach 85 Minuten das 3:4. Nun stellte man auf totale Offensive um und hatte noch zwei sehr gute Chancen. Caspar Zimmermann köpfte nach einer Ecke knapp am Tor vorbei und Christian Mäders Schuss wurde noch auf der Linie von einem Abwehrspieler abgewehrt. So konnte man sich am Ende nicht für eine gute Leistung belohnen.