Torfestival in Halberstadt – VfL Halle 96 siegt im Verfolgerduell

Im heutigen Nachholspiel der NOFV-Oberliga Süd hat der VfL Halle 1896 im direkten Duell der oberen Tabellenhälfte einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim 4:3-Erfolg gegen den VfB Germania Halberstadt setzte sich das Team von der Saale in einer temporeichen Partie durch und schob sich auf Rang drei vor.

Die Rollenverteilung war vor Anpfiff klar: Der bisherige Tabellenzweite empfing das Schlusslicht – und die Magdeburger U23 ließ keinen Zweifel daran aufkommen, diesen Anspruch auch auf dem Platz zu bestätigen. Bereits in der 15. Minute brachte Magnus Baars die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach einem konzentrierten Auftritt erhöhte Joonas Frenzel in der 36. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die frühe Vorentscheidung.

Mit dem 13. Saisonsieg verbessert sich der 1. FC Magdeburg II auf 45 Punkte und schiebt sich einen Zähler vor RSV Eintracht 1949 an die Spitze der NOFV-Oberliga Süd. Ludwigsfelde bleibt mit vier Unentschieden, nur einem Sieg und 17 Niederlagen der Tabellenletzte.