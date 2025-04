Torfestival in Großdeinbach Verlinkte Inhalte Kreisliga A1 Großdeinbach SG Hohenstadt

Am 23. Spieltag der Kreisliga A1 Ostwürttemberg kam es zwischen dem TSV Großdeinbach und der SG Hohenstadt/Untergröningen zu einer wahren Torflut. In einem mitreißenden Spiel führte der TSV Großdeinbach zur Pause bereits mit 5:1, ehe die Gäste in Durchgang zwei zur Aufholjagd bliesen. Dennoch konnten sich die Hausherren am Ende knapp mit 6:5 durchsetzen. Bereits in der fünften Minute brachte Thomas Heidler den TSV Großdeinbach nach einer Ecke, welche die Gäste nicht vernünftig klären konnten, aus dem Getümmel heraus mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte er nach einem Konter der Gastgeber nach und erhöhte mit seinem schnellen Doppelpack auf 2:0. Die Gäste mussten sich erst einmal wachrütteln, kamen dann aber zu einer schnellen Antwort. In der zehnten Minute flankte Tielesch von links und Klotzbücher versuchte es am zweiten Pfosten direkt. Er verfehlte, doch war Bürgel zur Stelle und verkürzte per Kopf zum 2:1.

Der TSV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und konnte vor allem durch gnadenlose Effizienz beeindrucken. In der 31. Minute konnte Simon Wahl die Führung nach einfachem Steckpass auf 3:1 ausbauen. Nur eine Minute später gelang Lukas Spiller das 4:1, nachdem SGHU-Torwart Chmielewski einen Schuss nur abklatschen lassen konnte und dieser Spiller direkt vor die Füße fiel. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann erneut Simon Wahl, der in der 45. Minute das 5:1 erzielte, nachdem er den Ball nach Zuspiel in die Spitze gekonnt mitnahm und trocken verwertete. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Felix Häußler nach einem Eckball von Ahmet Akin mit seinem Treffer zum 5:2 dann noch etwas Ergebniskosmetik für die SG betreiben. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hohenstadt kämpferisch. In der 61. Minute erzielte Jannik Bürgel nach Zuspiel von Moritz Müller seinen zweiten Treffer des Tages und brachte seine Mannschaft auf 5:3 heran. Der Anschluss gelang schließlich Ahmet Akin in der 73. Minute mit dem 5:4, was noch einmal für Hoffnung bei den Anhängern der Gäste sorgte. Doch in der 88. Minute sollten diese Hoffnungen jäh beerdigt werden, als der Unparteiische der Begegnung den Großdeinbachern einen zumindest strittigen Elfmeter zusprach und Simon Philipp Wahl diesen eiskalt zum 6:4 verwandelte. In der 90. Minute machte Nick Grimm das Spiel per Kopf nach einer Ecke mit dem 6:5 zwar noch einmal spannend, doch am Ende brachte Großdeinbach den knappen Vorsprung über die Zeit, auch wenn die SGHU in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne warf.