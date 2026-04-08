Torfestival in Grimma: Bautzen setzt sich im Nachholspiel durch

Auf dem Rasen entwickelte sich zwischen dem FC Grimma und dem FSV Budissa Bautzen eine packende Begegnung, die von ständigen Wendungen geprägt war. Den Auftakt in diesem torreichen Spiel markierte das 0:1 durch Oscar Haustein in der 17. Minute. Nach einer langen Phase ohne weiteren Torerfolg erhöhte Theo Schäller in der 66. Minute auf 0:2 für die Gäste.

Die Hausherren zeigten jedoch Moral und meldeten sich durch den Treffer von Alexander Vogel in der 73. Minute zum 1:2 zurück. Die Freude währte nur kurz, denn Karl-Ludwig Zech stellte bereits in der 76. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In einer leidenschaftlichen Schlussphase keimte bei Grimma noch einmal Hoffnung auf, als Tommy Kind in der 84. Minute auf 2:3 verkürzte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte jedoch erneut Karl-Ludwig Zech, der in der 87. Minute mit dem Tor zum 2:4-Endstand alle Zweifel am Auswärtssieg beseitigte.