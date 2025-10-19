Torfestival in Gottenheim – Donzdorf feiert Sieg in Sindelfingen

SV Gottenheim – 1. FC Mühlhausen 2:5

Der 1. FC Mühlhausen nahm aus Gottenheim einen deutlichen Auswärtssieg mit. Vanessa Jakob brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Anna-Lynn Körner (28.) das 0:2 bedeutete. Leni Kaufmann (38.) brachte Gottenheim noch vor der Pause zurück ins Spiel, doch Mühlhausen blieb nach der Halbzeit zielstrebiger. Sophia Zechmeister (71.) stellte den alten Abstand wieder her, Vanessa Ziegler (82.) verkürzte nochmals. In der Nachspielzeit entschieden Katharina Förtsch (90.+2) und Emma Rosenberger (90.+3) die Partie endgültig.

Zeller FV – Karlsruher SC II 1:2

In einer spannenden Begegnung setzte sich die zweite Mannschaft des Karlsruher SC knapp durch. Sophie Pöplow (25.) brachte die Gäste in Führung, Jana Bahr (77.) erzielte den Ausgleich. Doch der KSC antwortete prompt – Leonie Kuhlmann traf in der 86. Minute zum 1:2-Endstand.

SV Alberweiler – 1. FC Heidenheim 1:0

Vor 400 Zuschauern gelang dem SV Alberweiler ein knapper Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Nach intensiven ersten 45 Minuten fiel das einzige Tor des Spiels in der 56. Minute: Julia Kopf sorgte mit ihrem Treffer für den entscheidenden Moment. Alberweiler verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff konsequent.

Hegauer FV – SV Hegnach 0:3

Der SV Hegnach feierte einen klaren Auswärtserfolg. Silvana Arcangioli (36.) brachte ihr Team in Führung, ehe Eva Yara Werner (81.) und Heidi Janika Klatt (88.) in der Schlussphase nachlegten. Hegnach zeigte sich über weite Strecken dominant und entschlossen im Abschluss.

TSV Neuenstein – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:2

Eine mitreißende Partie endete mit einem 2:2. Die Gäste aus Stuttgart führten nach Treffern von Annika Meßner (32.) und Isabel Schlipf (37.) bereits mit 0:2. In der Schlussphase kämpfte sich Neuenstein eindrucksvoll zurück: Michelle Prell verkürzte per Foulelfmeter (80.), und nur zwei Minuten später sorgte Sophie Gronbach (82.) für den Ausgleich.

FC Freiburg-St. Georgen – TSV Tettnang 3:1

Der FC Freiburg-St. Georgen sicherte sich einen überzeugenden Heimsieg. Jana Kiefer (11.) und Tamara Šmigić (43.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Jana Erdle (49.) stellte Hannah Pfändler (60.) den alten Abstand wieder her. In der 64. Minute vergab Tettnangs Alicia Serafini per Foulelfmeter die Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Freiburg-St. Georgen blieb stabil und brachte den Erfolg über die Zeit.