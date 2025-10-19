Torfestival in Gottenheim – Donzdorf feiert Sieg in Sindelfingen

TSV Frommern – SV Jungingen 0:1
Eine umkämpfte Begegnung endete mit einem späten Siegtreffer für den SV Jungingen. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein intensives Duell, in dem klare Chancen lange Mangelware blieben. Erst in der Schlussminute gelang Clara Lorenz (90.) das entscheidende Tor, das Jungingen den Auswärtserfolg sicherte.
TV Jebenhausen – SV Eutingen 4:0
Der TV Jebenhausen feierte einen klaren Heimsieg gegen den SV Eutingen. Leonie Sofie Sartison (20.) eröffnete den Torreigen, ehe Mona Vogel (29.) nachlegte. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Maja Bozicevic (71.) für das 3:0. Stella Endlicher (87.) setzte mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Jebenhausen blieb über weite Strecken tonangebend und nutzte seine Chancen konsequent.
TV Derendingen – SV Musbach 3:3
In einem packenden Spiel trennten sich Derendingen und Musbach 3:3. Janina Kern (37.) brachte den TVD in Führung, doch Sarah Ungericht (40.) glich postwendend aus. Noch vor der Pause traf Kern (43.) erneut. Nach dem 3:1 durch Lisa Räthel (52.) schien alles entschieden, doch Musbach kämpfte sich zurück: Käte Schäfer (86.) und Jessica Exner (90.+3) sicherten in der Nachspielzeit den späten Punkt.
VfB Stuttgart II – TSV Münchingen 2:0
Der VfB Stuttgart II setzte sich mit 2:0 gegen den TSV Münchingen durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Teresa Böpple (70.) zur Führung. In der Nachspielzeit sorgte Milla Baumert (90.+3) für die Entscheidung. Der VfB blieb spielbestimmend und kontrollierte das Geschehen bis zum Abpfiff.
SGM Oppenweiler/Sulzbach – SG Altheim 1:0
Die SGM Oppenweiler/Sulzbach gewann knapp mit 1:0 gegen die SG Altheim. Ilirjana Musliu erzielte in der 32. Minute den Treffer des Tages. Beide Teams lieferten sich ein enges Duell, in dem Oppenweiler/Sulzbach die Führung konzentriert verteidigte.
VfL Sindelfingen Ladies – 1. FC Donzdorf 0:4
Der 1. FC Donzdorf zeigte sich in starker Form und gewann deutlich in Sindelfingen. Jana Kreissl (13.) brachte die Gäste früh in Führung, Celine Weinhold (44.) erhöhte vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Larissa Wiedmann (63.), ehe Rebekka Weber (90.) den 4:0-Endstand herstellte. Donzdorf überzeugte mit effektivem Offensivspiel und stabiler Defensive.