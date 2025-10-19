 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Torfestival in Gottenheim – Donzdorf feiert Sieg in Sindelfingen

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

SV Gottenheim – 1. FC Mühlhausen 2:5
Der 1. FC Mühlhausen nahm aus Gottenheim einen deutlichen Auswärtssieg mit. Vanessa Jakob brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Anna-Lynn Körner (28.) das 0:2 bedeutete. Leni Kaufmann (38.) brachte Gottenheim noch vor der Pause zurück ins Spiel, doch Mühlhausen blieb nach der Halbzeit zielstrebiger. Sophia Zechmeister (71.) stellte den alten Abstand wieder her, Vanessa Ziegler (82.) verkürzte nochmals. In der Nachspielzeit entschieden Katharina Förtsch (90.+2) und Emma Rosenberger (90.+3) die Partie endgültig.

Zeller FV – Karlsruher SC II 1:2
In einer spannenden Begegnung setzte sich die zweite Mannschaft des Karlsruher SC knapp durch. Sophie Pöplow (25.) brachte die Gäste in Führung, Jana Bahr (77.) erzielte den Ausgleich. Doch der KSC antwortete prompt – Leonie Kuhlmann traf in der 86. Minute zum 1:2-Endstand.

SV Alberweiler – 1. FC Heidenheim 1:0
Vor 400 Zuschauern gelang dem SV Alberweiler ein knapper Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Nach intensiven ersten 45 Minuten fiel das einzige Tor des Spiels in der 56. Minute: Julia Kopf sorgte mit ihrem Treffer für den entscheidenden Moment. Alberweiler verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff konsequent.

Hegauer FV – SV Hegnach 0:3
Der SV Hegnach feierte einen klaren Auswärtserfolg. Silvana Arcangioli (36.) brachte ihr Team in Führung, ehe Eva Yara Werner (81.) und Heidi Janika Klatt (88.) in der Schlussphase nachlegten. Hegnach zeigte sich über weite Strecken dominant und entschlossen im Abschluss.

TSV Neuenstein – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:2
Eine mitreißende Partie endete mit einem 2:2. Die Gäste aus Stuttgart führten nach Treffern von Annika Meßner (32.) und Isabel Schlipf (37.) bereits mit 0:2. In der Schlussphase kämpfte sich Neuenstein eindrucksvoll zurück: Michelle Prell verkürzte per Foulelfmeter (80.), und nur zwei Minuten später sorgte Sophie Gronbach (82.) für den Ausgleich.

FC Freiburg-St. Georgen – TSV Tettnang 3:1
Der FC Freiburg-St. Georgen sicherte sich einen überzeugenden Heimsieg. Jana Kiefer (11.) und Tamara Šmigić (43.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Jana Erdle (49.) stellte Hannah Pfändler (60.) den alten Abstand wieder her. In der 64. Minute vergab Tettnangs Alicia Serafini per Foulelfmeter die Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Freiburg-St. Georgen blieb stabil und brachte den Erfolg über die Zeit.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

TSV Frommern – SV Jungingen 0:1
Eine umkämpfte Begegnung endete mit einem späten Siegtreffer für den SV Jungingen. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein intensives Duell, in dem klare Chancen lange Mangelware blieben. Erst in der Schlussminute gelang Clara Lorenz (90.) das entscheidende Tor, das Jungingen den Auswärtserfolg sicherte.

TV Jebenhausen – SV Eutingen 4:0
Der TV Jebenhausen feierte einen klaren Heimsieg gegen den SV Eutingen. Leonie Sofie Sartison (20.) eröffnete den Torreigen, ehe Mona Vogel (29.) nachlegte. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Maja Bozicevic (71.) für das 3:0. Stella Endlicher (87.) setzte mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Jebenhausen blieb über weite Strecken tonangebend und nutzte seine Chancen konsequent.

TV Derendingen – SV Musbach 3:3
In einem packenden Spiel trennten sich Derendingen und Musbach 3:3. Janina Kern (37.) brachte den TVD in Führung, doch Sarah Ungericht (40.) glich postwendend aus. Noch vor der Pause traf Kern (43.) erneut. Nach dem 3:1 durch Lisa Räthel (52.) schien alles entschieden, doch Musbach kämpfte sich zurück: Käte Schäfer (86.) und Jessica Exner (90.+3) sicherten in der Nachspielzeit den späten Punkt.

VfB Stuttgart II – TSV Münchingen 2:0
Der VfB Stuttgart II setzte sich mit 2:0 gegen den TSV Münchingen durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Teresa Böpple (70.) zur Führung. In der Nachspielzeit sorgte Milla Baumert (90.+3) für die Entscheidung. Der VfB blieb spielbestimmend und kontrollierte das Geschehen bis zum Abpfiff.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – SG Altheim 1:0
Die SGM Oppenweiler/Sulzbach gewann knapp mit 1:0 gegen die SG Altheim. Ilirjana Musliu erzielte in der 32. Minute den Treffer des Tages. Beide Teams lieferten sich ein enges Duell, in dem Oppenweiler/Sulzbach die Führung konzentriert verteidigte.

VfL Sindelfingen Ladies – 1. FC Donzdorf 0:4
Der 1. FC Donzdorf zeigte sich in starker Form und gewann deutlich in Sindelfingen. Jana Kreissl (13.) brachte die Gäste früh in Führung, Celine Weinhold (44.) erhöhte vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Larissa Wiedmann (63.), ehe Rebekka Weber (90.) den 4:0-Endstand herstellte. Donzdorf überzeugte mit effektivem Offensivspiel und stabiler Defensive.

