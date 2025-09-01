 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Jens Siebert

Torfestival in Göttingen, späte Punkteteilung in Hainberg

4. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 4
Denkershaus.
Niedernjesa
SG Lenglern
N-Hardenberg

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 zeigten sich die Offensivreihen treffsicher und sorgten für einige deutliche Ergebnisse. Gleichzeitig setzten die Spitzenmannschaften ihre Serien fort, während mehrere Partien erst in den Schlussminuten entschieden wurden.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
4
2
Abpfiff

TuSpo Petershütte (11.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (3.) 4:2

Ein Eigentor von Pohl (14.) brachte Petershütte in Führung, danach erhöhten Steinbrück (61.) und Malina (63.) schnell auf 3:0. Landolfshausen kam durch Lippenat (73.) und Wurth (75.) zurück, ehe Kriebel (90.) den Endstand herstellte. Petershütte steht nun bei fünf Punkten, der TSV bleibt bei neun Zählern.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
2
1
Abpfiff

SG Bergdörfer (5.) – SSV Nörten-Hardenberg (6.) 2:1

Brendel brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), doch Wedekin glich früh nach Wiederbeginn aus (56.). In der 90. Minute sicherte Bode den umjubelten Siegtreffer. Bergdörfer bleibt ungeschlagen bei acht Punkten, Nörten hat weiterhin sieben Zähler.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
0
0
Abpfiff

VfR Dostluk Osterode (16.) – 1. SC Göttingen 05 II (4.) 0:0

In einer intensiven, aber torlosen Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Göttingen II bleibt mit acht Zählern oben dran, Osterode verbucht immerhin den ersten Zähler der Saison.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
3
0
Abpfiff

SG Werratal 2000 (2.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (13.) 3:0

Armbrust (43., 78.) und Winter (46.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg der Gastgeber. Werratal bleibt mit neun Punkten dicht hinter Tabellenführer Hainberg, Denkershausen verharrt mit drei Punkten unten.

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
2
2
Abpfiff

SC Hainberg (1.) – RSV Göttingen (7.) 2:2

Boris Munyurwa traf doppelt (8., 19.) und stellte früh auf 2:0 für den Tabellenführer. Doch Göttingen kam durch Jühne (45.) und Pfeifenschneider (87.) zurück und entführte einen Punkt. Hainberg bleibt mit zehn Zählern vorn, der RSV folgt mit sieben Punkten im Verfolgerfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
6
2
Abpfiff

Sparta Göttingen (8.) – SG Niedernjesa (9.) 6:2

Podolczak (40.), Dalil (52.) und Sam (57., 58.) sorgten für eine klare Führung, bevor Aschenbrandt mit einem Doppelpack (59., 70.) verkürzte. Doch Kazan (77.) und Saciri (86.) machten den Kantersieg perfekt. Beide Teams stehen nun mit sechs Punkten im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
7
2
Abpfiff

SCW Göttingen (10.) – SG Lenglern (14.) 7:2

Bellmann (4.) und Peters (32.) brachten den SCW früh in Front, nach dem Anschlusstreffer von Psotta (45.) legte Grothoff doppelt nach (50., 64.). Arlier (74., 79.) und Mabrouk (82.) machten das Ergebnis deutlich. Göttingen hat nun fünf Punkte, Lenglern bleibt bei drei Zählern.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
3
0
Abpfiff

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (12.) – SV Rotenberg (15.) 3:0

Bösebeck (27.) und Jager (29.) entschieden die Partie schon früh, Ramadani (75.) stellte den Endstand her. Ellershausen verbessert sich auf vier Punkte, Rotenberg bleibt bei einem Zähler.

Aufrufe: 01.9.2025, 20:30 Uhr
NBAutor