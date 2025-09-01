Torfestival in Göttingen, späte Punkteteilung in Hainberg

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 zeigten sich die Offensivreihen treffsicher und sorgten für einige deutliche Ergebnisse. Gleichzeitig setzten die Spitzenmannschaften ihre Serien fort, während mehrere Partien erst in den Schlussminuten entschieden wurden.

Brendel brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), doch Wedekin glich früh nach Wiederbeginn aus (56.). In der 90. Minute sicherte Bode den umjubelten Siegtreffer. Bergdörfer bleibt ungeschlagen bei acht Punkten, Nörten hat weiterhin sieben Zähler.

Ein Eigentor von Pohl (14.) brachte Petershütte in Führung, danach erhöhten Steinbrück (61.) und Malina (63.) schnell auf 3:0. Landolfshausen kam durch Lippenat (73.) und Wurth (75.) zurück, ehe Kriebel (90.) den Endstand herstellte. Petershütte steht nun bei fünf Punkten, der TSV bleibt bei neun Zählern.

Armbrust (43., 78.) und Winter (46.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg der Gastgeber. Werratal bleibt mit neun Punkten dicht hinter Tabellenführer Hainberg, Denkershausen verharrt mit drei Punkten unten.

In einer intensiven, aber torlosen Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Göttingen II bleibt mit acht Zählern oben dran, Osterode verbucht immerhin den ersten Zähler der Saison.

SC Hainberg (1.) – RSV Göttingen (7.) 2:2 Boris Munyurwa traf doppelt (8., 19.) und stellte früh auf 2:0 für den Tabellenführer. Doch Göttingen kam durch Jühne (45.) und Pfeifenschneider (87.) zurück und entführte einen Punkt. Hainberg bleibt mit zehn Zählern vorn, der RSV folgt mit sieben Punkten im Verfolgerfeld.

Sparta Göttingen (8.) – SG Niedernjesa (9.) 6:2 Podolczak (40.), Dalil (52.) und Sam (57., 58.) sorgten für eine klare Führung, bevor Aschenbrandt mit einem Doppelpack (59., 70.) verkürzte. Doch Kazan (77.) und Saciri (86.) machten den Kantersieg perfekt. Beide Teams stehen nun mit sechs Punkten im Mittelfeld.

SCW Göttingen (10.) – SG Lenglern (14.) 7:2 Bellmann (4.) und Peters (32.) brachten den SCW früh in Front, nach dem Anschlusstreffer von Psotta (45.) legte Grothoff doppelt nach (50., 64.). Arlier (74., 79.) und Mabrouk (82.) machten das Ergebnis deutlich. Göttingen hat nun fünf Punkte, Lenglern bleibt bei drei Zählern.