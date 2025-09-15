Torfestival in Gernlinden macht Lust auf Amateurfußball

Ein A-Klassenspiel der besten Art sahen die Zuschauer in Gernlinden: Der TSV besiegte den SC Unterpfaffenhofen II in einer feurigen Partie mit 4:3.

Gernlinden - Für die Zuschauer war es eine höchst unterhaltsame Partie. Und auch als Werbevideo für den Amateurfußball wäre der Kick zwischen dem TSV Gernlinden und dem SC Unterpfaffenhofen II durchaus geeignet gewesen. Am Ende einer spannenden Partie hatten die Gastgeber aus dem Maisacher Ortsteil die Nase knapp, aber nicht unverdient, mit 4:3 (3:2) vorn. Zweimal hatte für den TSV Patrick Heiny getroffen, je einmal Salim Zuter sowie Markus Gschwandtner. Bei den Unterpfaffenhofenern waren Valentin Dersch und Michael Mayerhofer erfolgreich. Der dritte Treffer für den SCU war ein Eigentor von Gernlindens Miodrag Tasic.

Auf Betriebstemperatur musste keine der beiden Mannschaften kommen: Von Beginn spielten beide Teams Volldampf, kombiniert mit dem Bemühen um schnelle Spielzüge. In der rasanten Partie war mal die eine Mannschaft die gejagte, mal die andere. Bereits nach 23 Minuten hatte der Liveticker ein 2:2 gemeldet. Zweimal ging Gernlinden in Führung, durfte sich aber nie lange darüber freuen. Gernlindens Spielertrainer Antonio Ferlisi stellte fest, dass sein Team daraus Stärke zog. „Wir haben auch auf einen Ausgleich immer eine Antwort gewusst.“

Der zweite Durchgang gestaltete sich zwar nicht mehr ganz so torreich, ließ aber weiterhin an Tempo und Spannung nichts vermissen. Erst einmal blieb der TSV Gernlinden auf Kurs und baute seine Führung aus. Doch Aufgeben war nicht das Ding der bis zu dieser Begegnung ungeschlagenen Unterpfaffenhofener. „Positiv bleiben, wir haben noch 35 Minuten“, motivierte SCU-Keeper Magnus Müller seine Vorderleute nach dem 2:4 zur Aufholjagd.

Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt

Die startete der Gast aus Unterpfaffenhofen recht zügig. Die Männer legten in ihre Aktionen immer mehr positive Wut. Michael Mayerhofer hätte den Ausgleich erzielen müssen. Doch der war nach einem Patzer von Gernlindens Schlussmann Daniel Hartig zu überrascht, um dem Ball noch die gewünschte Richtung zu geben.

„In einigen Situationen hat man gemerkt, dass uns am Ende die Kraft ausgegangen ist“, musste TSV-Spielertrainer Ferlisi trotz des Sieges einräumen. Er bescheinigte seiner Mannschaft eine starke kämpferische Leistung. Der Sieg werde dem TSV einen Riesenschub geben. Doch trotz allem Teamgeist wollte er doch einen Spieler herausheben: den zweifachen Torschützen Heiny. „Der war unsere sportliche Lebensversicherung.“