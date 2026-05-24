Torfestival in Gaimersheim und Lenting bringt Liga-Spannung

Ein echtes Drama erlebten die 75 Zuschauer beim überraschenden Auswärtssieg des VfB Kipfenberg beim Tabellenführer. Artan Halimi brachte den Favoriten bereits in der 2. Minute in Front, doch Hasan Almalli (10.) glich prompt aus. Nach dem Seitenwechsel war erneut Halimi (52.) zur Stelle. Ab der 66. Minute musste der Spitzenreiter nach einer Gelb-Roten Karte für Ubeyd Demirkol in Unterzahl agieren. In einer turbulenten Schlussphase drehten die Gäste das Spiel komplett: Arlind Avdijaj verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Christopher Mosen (90.) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Kipfenbergs Avni Avdijaj sah in der Nachspielzeit (90.) ebenfalls noch die Ampelkarte.

Neue Tabellenposition: Türkischer SV Ingolstadt (1.) / VfB Kipfenberg (11.)

TSV Gaimersheim II – MTV 1881 Ingolstadt 6:1 Die Heimelf feierte vor 40 Zuschauern ein echtes Schützenfest, obwohl das Spiel bitter begann: Luis Rodriguez Gonzalez (3.) schockte Gaimersheim mit der frühen Führung für den MTV. Danach drehte die Landesliga-Reserve jedoch auf: Moritz Heckl glich per Foulelfmeter (39.) aus und schoss sein Team nach der Pause mit zwei weiteren Treffern (53., 67.) im Alleingang auf die Siegerstraße. Philipp Dosch (75.), Nicklas Krippner (77.) und Dominik Dosch (88.) machten das halbe Dutzend perfekt. Neue Tabellenposition: TSV Gaimersheim II (10.) / MTV 1881 Ingolstadt (12.)

Ein packendes Duell auf Augenhöhe endete vor 55 Zuschauern ohne Sieger, da der SV Eitensheim ein starkes Comeback feierte. Die Gäste aus Arnsberg sahen nach Treffern von Xaver Sichert (20.) und Oliver Bauer (38.) zur Pause bereits wie der sichere Sieger aus. Im zweiten Durchgang drehte jedoch Benedikt Vollnhals auf: Mit einem Doppelpack (63., 81.) rettete er den Eitensheimern noch den hochverdienten Zähler. Neue Tabellenposition: SV Eitensheim (3.) / FC Arnsberg (9.)

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich beide Mannschaften vor 25 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Stefan Brandl (Gaimersheim) mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Daniel Weber brachte die Gäste in der 19. Minute zunächst in Führung. Erst in der Schlussphase erlöste Stefan Rössler (86.) die Heimelf und sicherte dem SV Buxheim noch den späten Punktgewinn. Neue Tabellenposition: SV Buxheim (7.) / TSV Altmannstein (8.)

Vor 100 Zuschauern ließ der TSV Lenting dem Tabellenschlusslicht unter der Leitung von Schiedsrichter Rozh Otman nicht den Hauch einer Chance. Ein Doppelschlag durch Dennis Volk (16.) und Metehan Kuscuoglu (17.) stellte die Weichen früh auf Sieg. Direkt nach dem Seitenwechsel schraubten Denis Bronzel (47.) und erneut Volk (50.) das Ergebnis in die Höhe. Stefan Hofmeier (67.) und Josef Hammer (73.) machten das Debakel für die chancenlosen Gäste endgültig perfekt. Neue Tabellenposition: TSV Lenting (6.) / SpVgg Wolfsbuch-Zell (14.)