Torfestival in Frankenbach: Regionalligist gewinnt 12:1

Der Regionalligist SGV Heilbronn-Freiberg hat den nächsten Schritt der Saisonvorbereitung mit einem deutlichen Erfolg gemeistert. Auf der Sportanlage Frankenbach setzte sich der Regionalligist gegen eine Unterland-Auswahl mit 12:1 durch. Bereits am Dienstag steht mit dem Gastspiel beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm.
Ein Test mit klaren Verhältnissen
Der SGV Heilbronn-Freiberg hat das Testspiel gegen eine Unterland-Auswahl auf der Sportanlage Frankenbach eindrucksvoll für sich entschieden. Mit einem 12:1-Erfolg setzte der Regionalligist ein deutliches Ausrufezeichen in der laufenden Vorbereitung und unterstrich seine Offensivstärke. Von Beginn an bestimmte die Mannschaft das Geschehen und sorgte früh für klare Verhältnisse.
Den Torreigen eröffnete Justin Steinkötter in der 12. Minute mit dem 1:0. Nach zwanzig Minuten erhöhte Paul Polauke auf 2:0, ehe Meghôn Valpoort nur eine Minute später das 3:0 erzielte. Die Unterland-Auswahl verkürzte in der 25. Minute zwar auf 1:3, doch der Regionalligist ließ sich davon nicht aus dem Rhythmus bringen.
Offensive überzeugt mit vielen Treffern
Nur fünf Minuten nach dem Gegentor stellte Minos Gouras in der 30. Minute den alten Abstand wieder her. Julian Kudala traf drei Minuten später zum 5:1. Noch vor der Pause baute der SGV Heilbronn-Freiberg seinen Vorsprung weiter aus. Justin Steinkötter erzielte in der 37. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 6:1.
Anschließend war Michael Martin innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal erfolgreich. Er traf in der 38. Minute zum 7:1 und erhöhte in der 40. Minute auf 8:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Meghôn Valpoort weitere Akzente. In der 42. Minute gelang ihm das 9:1, ehe er in der 45. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 10:1-Halbzeitstand herstellte.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Regionalligist konzentriert und spielte die Begegnung souverän zu Ende. Matt-Brahan Zié erhöhte in der 70. Minute auf 11:1, bevor Abou Ballo in der 81. Minute mit dem Treffer zum 12:1 den Schlusspunkt unter einen einseitigen Test setzte.
Nächster Härtetest wartet bereits
Nach dem erfolgreichen Auftritt in Frankenbach richtet sich der Blick nun auf die nächste Aufgabe der Vorbereitung. Bereits am Dienstag, 28. Juli, steht für den SGV Heilbronn-Freiberg das nächste Testspiel an. Um 19 Uhr gastiert die Mannschaft beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim.
Die Begegnung bietet die nächste Gelegenheit, den positiven Eindruck aus dem deutlichen Erfolg gegen die Unterland-Auswahl zu bestätigen. Nach zwölf erzielten Treffern und einer insgesamt überzeugenden Offensivleistung geht der Regionalligist mit viel Selbstvertrauen in die kommende Partie. Gleichzeitig wartet mit dem 1. CfR Pforzheim ein Gegner aus der Oberliga, der dem Team eine weitere wichtige Standortbestimmung in der Vorbereitung ermöglichen wird.