Torfestival in Frankenbach: Regionalligist gewinnt 12:1

Der SGV Heilbronn-Freiberg hat das Testspiel gegen eine Unterland-Auswahl auf der Sportanlage Frankenbach eindrucksvoll für sich entschieden. Mit einem 12:1-Erfolg setzte der Regionalligist ein deutliches Ausrufezeichen in der laufenden Vorbereitung und unterstrich seine Offensivstärke. Von Beginn an bestimmte die Mannschaft das Geschehen und sorgte früh für klare Verhältnisse.

Den Torreigen eröffnete Justin Steinkötter in der 12. Minute mit dem 1:0. Nach zwanzig Minuten erhöhte Paul Polauke auf 2:0, ehe Meghôn Valpoort nur eine Minute später das 3:0 erzielte. Die Unterland-Auswahl verkürzte in der 25. Minute zwar auf 1:3, doch der Regionalligist ließ sich davon nicht aus dem Rhythmus bringen.

Offensive überzeugt mit vielen Treffern

Nur fünf Minuten nach dem Gegentor stellte Minos Gouras in der 30. Minute den alten Abstand wieder her. Julian Kudala traf drei Minuten später zum 5:1. Noch vor der Pause baute der SGV Heilbronn-Freiberg seinen Vorsprung weiter aus. Justin Steinkötter erzielte in der 37. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 6:1.

Anschließend war Michael Martin innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal erfolgreich. Er traf in der 38. Minute zum 7:1 und erhöhte in der 40. Minute auf 8:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Meghôn Valpoort weitere Akzente. In der 42. Minute gelang ihm das 9:1, ehe er in der 45. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 10:1-Halbzeitstand herstellte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Regionalligist konzentriert und spielte die Begegnung souverän zu Ende. Matt-Brahan Zié erhöhte in der 70. Minute auf 11:1, bevor Abou Ballo in der 81. Minute mit dem Treffer zum 12:1 den Schlusspunkt unter einen einseitigen Test setzte.