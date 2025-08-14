– Foto: Marcel Eichholz

Torfestival in Döhren endet ohne Sieger SpVgg Niedersachsen Döhren und TSV Kirchrode trennen sich 5:5 – Patrick Heldt: „Ein wildes Spiel"

Ein Spiel mit allen Facetten des Fußballs bot die Bezirksligapartie zwischen der SpVgg Niedersachsen Döhren und dem TSV Kirchrode. Am Ende stand ein 5:5, das beiden Seiten trotz klarer Führungsphasen keinen vollen Ertrag brachte. Für SpVgg-Trainer Patrick Heldt war das Fazit eindeutig: „Wie das Ergebnis schon sagt – und vielleicht hat man es auch gesehen – es war ein wildes Spiel.“

Di., 12.08.2025, 19:00 Uhr SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren TSV Kirchrode Kirchrode 5 5 Abpfiff Döhren verspielt 3:1-Führung, kämpft sich nach 3:5-Rückstand zurück – Chancen zum Sieg bleiben ungenutzt

Der Auftakt verlief für die Hausherren zunächst ungünstig. Nach zehn Minuten brachte Kirchrodes Marvin-Valentin Klein die Gäste in Führung. „Wir gehen in Rückstand, kommen dann aber super rein. Die ersten 25, 30 Minuten waren wir gut da“, analysierte Heldt. Die Antwort seiner Mannschaft fiel überzeugend aus: Innerhalb von fünf Minuten drehten Dodzi Julio Kotchi (14., 19.) und Patrick Olbrich (16.) die Partie zum 3:1. „Da müssen wir das Spiel eigentlich komplett auf unsere Seite ziehen“, so Heldt. Doch statt den Vorsprung auszubauen, schlichen sich Fehler ins Döhrener Spiel. „Wir haben ein paar individuelle Fehler gemacht und waren im Großen und Ganzen vielleicht nicht so da, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Kirchrode nutzte die Schwächen konsequent: Mirco Kraus (28.) und Simon-Titus Schrewe (36.) stellten noch vor der Pause auf 3:3. Direkt nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig zu kippen – Schrewe traf in der 51. Minute zur Gästeführung, Kraus erhöhte zwei Minuten später auf 3:5.