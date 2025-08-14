Torfestival in Döhren endet ohne Sieger

Ein Spiel mit allen Facetten des Fußballs bot die Bezirksligapartie zwischen der SpVgg Niedersachsen Döhren und dem TSV Kirchrode. Am Ende stand ein 5:5, das beiden Seiten trotz klarer Führungsphasen keinen vollen Ertrag brachte. Für SpVgg-Trainer Patrick Heldt war das Fazit eindeutig: „Wie das Ergebnis schon sagt – und vielleicht hat man es auch gesehen – es war ein wildes Spiel.“
Döhren verspielt 3:1-Führung, kämpft sich nach 3:5-Rückstand zurück – Chancen zum Sieg bleiben ungenutzt
Der Auftakt verlief für die Hausherren zunächst ungünstig. Nach zehn Minuten brachte Kirchrodes Marvin-Valentin Klein die Gäste in Führung. „Wir gehen in Rückstand, kommen dann aber super rein. Die ersten 25, 30 Minuten waren wir gut da“, analysierte Heldt. Die Antwort seiner Mannschaft fiel überzeugend aus: Innerhalb von fünf Minuten drehten Dodzi Julio Kotchi (14., 19.) und Patrick Olbrich (16.) die Partie zum 3:1. „Da müssen wir das Spiel eigentlich komplett auf unsere Seite ziehen“, so Heldt.
Doch statt den Vorsprung auszubauen, schlichen sich Fehler ins Döhrener Spiel. „Wir haben ein paar individuelle Fehler gemacht und waren im Großen und Ganzen vielleicht nicht so da, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Kirchrode nutzte die Schwächen konsequent: Mirco Kraus (28.) und Simon-Titus Schrewe (36.) stellten noch vor der Pause auf 3:3. Direkt nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig zu kippen – Schrewe traf in der 51. Minute zur Gästeführung, Kraus erhöhte zwei Minuten später auf 3:5.
„Auch solche Tage gibt es“, meinte Heldt, der dem Gegner Respekt zollte: „Kirchrode hat das aggressiv und über eine gute Mannschaftsleistung gut gemacht. Das muss man anerkennen.“ Doch seine Mannschaft zeigte Moral. Nico Schlehuber verkürzte kurz vor Schluss (86.) und glich in der 90. Minute sogar aus. „Wenn du 3:1 führst, musst du so ein Heimspiel gewinnen. Wenn du 3:5 zurückliegst, muss Kirchrode das Spiel eigentlich gewinnen. Wir gleichen dann noch aus und haben am Ende sogar noch die besseren Chancen es nochmal komplett zu drehen.“
In den Schlussminuten vergab Döhren mehrere Gelegenheiten, das Torfestival mit einem Sieg abzuschließen. „Wir verpassen es, den Lucky-Punch zu setzen. So steht am Ende ein Ergebnis, das für mein Empfinden gerecht ist“, bilanzierte Heldt.
Mit dem Unentschieden bleibt die SpVgg Niedersachsen Döhren nach zwei Spieltagen ungeschlagen und rangiert mit vier Punkten auf Platz zwei der Tabelle. Der TSV Kirchrode wartet dagegen weiter auf den ersten Saisonsieg, hat aber unter Beweis gestellt, dass er offensiv zu den gefährlichsten Teams der Liga zählen kann.