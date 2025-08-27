Torfestival in Dissen: Tom Bertelsmann trifft achtmal für Neuenkirch

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Im Interview spricht Bertelsmann über seinen Urlaub als Geheimrezept für die Torflut, die Ambitionen mit dem TV Neuenkirchen – und warum für ihn Spaß und Gesundheit mittlerweile wichtiger sind als höherklassige Fußballträume.

Tom Bertelsmann hat am Freitagabend eine Gala-Vorstellung geliefert. Beim 11:2-Erfolg des TV Neuenkirchen bei der TSG Dissen erzielte der 23-jährige Mittelstürmer gleich acht Treffer und führte sein Team damit zu einem Kantersieg, der für Aufsehen sorgt. Der 1,78 Meter große Rechtsfuß, ausgebildeter Industriekaufmann, der leidenschaftlicher backt in seiner Freizeit, steht bei seinem Heimatverein im Mittelpunkt und bleibt seinem Lieblingsklub VfL Osnabrück treu verbunden.

Tom Bertelsmann: Nein, das haben wir alle so nicht erwartet. Vor allem nach der Niederlage in der vergangenen Saison sind wir von einer schweren Partie ausgegangen. Dass es am Ende so deutlich wird, war schon überraschend.

11:2 in Dissen – mit so einem Ergebnis konnte man nicht unbedingt rechnen, oder?

Du selbst hast ein Feuerwerk abgebrannt. Gut gefrühstückt – oder woran lag es?

Tom Bertelsmann: Ich war gerade erst im Griechenland-Urlaub, deswegen habe ich auch das letzte Spiel verpasst. Ich glaube, die Auszeit hat mir einfach sehr gutgetan. Dort konnte ich entspannen, und die Vorfreude auf das nächste Spiel war entsprechend groß.

Sportlich gibt es wenig zu meckern: drei Siege zum Start. Wohin führt die Reise?

Tom Bertelsmann: Das wird sich zeigen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen oben mitspielen und am Ende möglichst einen der ersten beiden Plätze erreichen.

Am Freitag kommt der SV Wissingen – ein anderes Kaliber?

Tom Bertelsmann: Auf jeden Fall. Die letzten Duelle waren immer eng. Aber ich bin optimistisch, denn zuhause sind wir eine Macht und zudem aktuell gut in Form.

Du bist erst 23 Jahre alt, hast ein Drittliga-Spiel absolviert und in der Jugend Bundesliga gespielt. Salopp gefragt: Was machst du in der 1. Kreisklasse?

Tom Bertelsmann: Das hat persönliche und gesundheitliche Gründe. Mittlerweile bin ich einfach froh, Fußball mit meinen Freunden in der Heimat spielen zu können. Die Ligazugehörigkeit ist für mich zweitrangig – Hauptsache, ich habe Spaß und bleibe gesund.

Anfragen dürfte es dennoch geben. Ist eine Rückkehr in den höherklassigen Fußball denkbar?

Tom Bertelsmann: Festlegen möchte ich mich nicht. Chancen hätte ich durchaus schon wieder gehabt. Im Moment bin ich aber sehr glücklich, wie es ist. In Zukunft könnte sich natürlich nochmal etwas ergeben.

Zum Schluss: 40 und 41 Tore in den vergangenen beiden Spielzeiten – was dürfen wir diesmal erwarten?

Tom Bertelsmann: Ich hoffe natürlich wieder auf eine ähnliche Zahl. Wenn es erneut 40 Tore werden, wäre ich sehr zufrieden. Voraussetzung ist allerdings eine verletzungsfreie Saison. Am schönsten wäre es, wenn wir uns als Mannschaft am Ende mit einem Aufstieg belohnen – das wäre die Krönung.