Torfestival in der Dahme/Fläming-Liga: Miersdorf siegt 7:1

SG Wacker Motzen – SV Siethen 1977 1:2

Die Gäste aus Siethen drehten das Spiel nach frühem Rückstand. Christian Klasse brachte Wacker Motzen in der 25. Minute in Führung, doch Michael Rajch (36.) stellte noch vor der Pause den Ausgleich her. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen, bis Clemens Lindinger (53.) per Foulelfmeter traf und den Sieg für Siethen sicherte. Motzen versuchte in der Schlussphase, noch einmal Druck aufzubauen, doch die Gäste verteidigten entschlossen.

SV Teupitz/Groß Köris – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:2

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit vielen Toren. Dominik Engelage brachte die Gäste früh (7.) in Führung, doch Jakob Schenk (26.) glich aus. Nach der Pause sorgte Theo Miosge (58.) für die Führung der Hausherren, die jedoch nur kurz hielt – Steve Neumann (60.) traf zum 2:2. In der Schlussphase drehte Teupitz noch einmal auf: Tobias-Norman Lindner (78.) und Jonas Frommelt (85.) entschieden das Spiel mit zwei späten Treffern.

RSV Waltersdorf 1909 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 1:7

Eintracht Miersdorf/Zeuthen II feierte einen klaren Auswärtserfolg in Waltersdorf. Marvin Soost traf bereits in der 5. Minute, Marcus Dittrich (36.) erhöhte, ehe ein Eigentor von Gordon Burmeister (38.) kurzzeitig Spannung brachte. Doch noch vor der Pause stellte Soost (45.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel legten Tristan Poerschke (58.), erneut Soost per Foulelfmeter (66.), Robert Heinrich (71.) und Jan Wolter (75.) nach. Waltersdorf fand offensiv kaum Lösungen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Ruhlsdorfer BC 1923 3:1

Ein engagierter Auftritt der Preußen-Reserve brachte drei Punkte. Lukas Kerscher traf bereits in der 2. Minute, bevor Angelino-Filipo Nowara (42.) für Ruhlsdorf ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando: Jannis Buhlert sorgte mit einem Doppelpack (60., 80.) für die Entscheidung. Blankenfelde-Mahlow überzeugte mit mannschaftlicher Geschlossenheit und starkem Abschluss.

SG Aufbau Halbe – SG Niederlehme 1912 5:2

Die SG Aufbau Halbe startete furios: Paul Lehmann (2.), Marius Hortig (14.) und Kevin Menze (39.) stellten früh auf 3:0. Nach der Pause legte Emil Munsch (55.) nach, ehe ein Eigentor von Rene Sonnenberg (65.) kurzzeitig für Hoffnung bei Niederlehme sorgte. Doch Hortig (79.) traf erneut, bevor Lukas Stothut (90.) den Endstand herstellte. Halbe zeigte sich über 90 Minuten spielfreudig und zielstrebig.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Rangsdorf 28 2:6

Ein torreiches Duell mit spektakulärem Verlauf. Dahlewitz führte nach Treffern von Jordan Mielke (23.) und Mauricius Mang (25.) schnell 2:0, doch Rangsdorf schlug zurück: Bennet Noack (26.) und Lucas Zabel (45.) glichen noch vor der Pause aus. Nach Wiederanpfiff drehte Wim Schmitz (47., 59.) die Partie komplett. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Schmitz (55.) blieb Rangsdorf gefährlich – Lukas Wetzel (63.) und erneut Noack (90.+3) setzten den Schlusspunkt. Kurz vor Abpfiff sah auch Florian Strobach (91.) bei Dahlewitz Gelb-Rot.

Ludwigsfelder FC II – SV Zernsdorf 4:0

Der Ludwigsfelder FC II zeigte sich in Torlaune. Kaloyan Atanasov (13.) brachte sein Team früh in Führung, Joschua Zierdt (24., 31.) erhöhte mit einem Doppelpack noch vor der Pause. Atanasov (57.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Endstand. Ludwigsfelde kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ Zernsdorf kaum Entfaltungsmöglichkeiten.

SG Großziethen II – Heideseer SV 3:2

Großziethen II erwischte den besseren Start: Marvin Pietschmann (23.) und Dennis Hein (47.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Heidesee kam jedoch zurück – Marco Timo Mizera traf doppelt (70., 81. per Foulelfmeter) zum Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase war es Timothy Bäumker (86.), der das 3:2 erzielte und Großziethen den umjubelten Heimsieg bescherte.