– Foto: Niemeier

Torfestival in Darme - neun Treffer, ein Sieger Viele Tore, viel Tempo und ein Liveticker, der kaum hinterherkam. Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland Leschede SuS Darme

Zehn Minuten waren gespielt, da hatte Daniel Bottek schon zweimal getroffen. Erst per Abstauber nach einer Ecke von Simon Humbert, dann per Kopf nach Flanke von Marlon Magga – 2:0. Leschede antwortete prompt: Johannes Duisen verkürzte in der 16. Minute mit einem satten Distanzschuss. Doch Darme blieb wach. In der 24. Minute setzte sich Nikolai Abraham energisch durch und stellte auf 3:1. Leschede aber wieder zurück: Duisen traf nach einer Ecke zum 3:2 (40.). Die Gastgeber hatten darauf eine schnelle Antwort: Maurice Kopetz köpfte nach Humbert-Ecke zum 4:2 ein (44.), und Simon Humbert selbst erhöhte noch vor der Pause auf 5:2.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Torfestival kurz Luft, bis Felix Elfert in der 63. Minute auf 5:3 stellte. Darme verteidigte, Leschede drückte und kam in der 86. Minute per Duisen-Freistoß noch einmal heran. In den letzten Minuten wurde es hektisch, doch Darme brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Frank Schmitz im Liveticker hielt das muntere Auf und Ab im Minutentakt fest und bekam reichlich zu tun.

Bleibt nur die Frage: Bekommt FuPa jetzt noch ein schönes Jubelfoto?