Torfestival in Bruchsal

Wenn zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga aufeinandertreffen, ist Unterhaltung garantiert. So lief das Spiel dann auch keine Minute, bis Lukas Obermoser es zum 0:1 durch einen platzierten Schuss aus der zweiten Reihe klingeln lies. In der Folge blieben wir am Drücker und ließen Bruchsal keine Luft zum Atmen, und konnten folgerichtig in der 15. Minute durch Patrik Wichmann auf 0:2 erhöhen. Auch ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass in Ubstadt Ecken trainiert werden, die wie hier in der 21. Minute durch Kevin Gredel zum 0:3 immer häufiger zum Erfolg führen.
Dieses Gegentor schien für Bruchsal der nötige Weckruf zu sein, direkt nach Anspiel nutzten sie eine Unaufmerksamkeit auf der linken Abwehrseite und kamen so zum 1:3 durch einen 35-Meter-Schuss. Das letzte Tor der ersten Spielhälfte erzielte dann noch Youngstar Justin Jenkel in der 28‘ Minute nach einer sehenswerten Kombination vor dem Sechzehner mit Patrik Wichmann.
Richtig wild wurde es dann in Halbzeit 2, die in der 55. Minute von Tyler Wieczorek eröffnet wurde, der einen verlängerten Eckstoß am langen Pfosten zum 1:5 einnetzte. In der Folge erhöhten Patrik Wichmann in der 63. Minute zum 1:6 und Justin Jenkel in der 65. zum 1:7.
Bruchsal hatte erneut 20 Minuten zum Aufwachen gebraucht, wollte sich dann aber doch nicht kampflos ergeben. So schafften sie es, das sicher geglaubte Spiel nochmal eng zu machen und kamen in der 67. Minute zum 2:7, in der 71. Minute zum 3:7, in der 75. Minute zum 4:7 und, nachdem wir das Spiel zwischenzeitlich wieder etwas besser im Griff hatten, in der 88. Minute noch zum Endstand von 5:7. Es zeigt sich also mal wieder, dass man bei keinem Gegner, egal bei welchem Spielstand, einfach abschalten kann.