Torfestival in Bruchsal

Wenn zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga aufeinandertreffen, ist Unterhaltung garantiert. So lief das Spiel dann auch keine Minute, bis Lukas Obermoser es zum 0:1 durch einen platzierten Schuss aus der zweiten Reihe klingeln lies. In der Folge blieben wir am Drücker und ließen Bruchsal keine Luft zum Atmen, und konnten folgerichtig in der 15. Minute durch Patrik Wichmann auf 0:2 erhöhen. Auch ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass in Ubstadt Ecken trainiert werden, die wie hier in der 21. Minute durch Kevin Gredel zum 0:3 immer häufiger zum Erfolg führen.

Dieses Gegentor schien für Bruchsal der nötige Weckruf zu sein, direkt nach Anspiel nutzten sie eine Unaufmerksamkeit auf der linken Abwehrseite und kamen so zum 1:3 durch einen 35-Meter-Schuss. Das letzte Tor der ersten Spielhälfte erzielte dann noch Youngstar Justin Jenkel in der 28‘ Minute nach einer sehenswerten Kombination vor dem Sechzehner mit Patrik Wichmann.