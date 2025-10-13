Torfestival in Brandenburg: Wustrau mit 6:0, Union Neuruppin glänzt

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Eintracht Alt Ruppin II – MSV 1919 Neuruppin II 4:0 Die Eintracht-Reserve feierte einen überzeugenden Heimsieg. Nach einer halben Stunde brachte Thomas Nowitzki sein Team in Führung (34.) und legte kurz nach der Pause (58.) das 2:0 nach. In der Schlussphase sorgten Adnan Amir (87.) und Stefan Flügel (90.) für den deutlichen Endstand. Alt Ruppin II zeigte sich über 90 Minuten spielbestimmend und nutzte seine Chancen eiskalt.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 1:1 In einer umkämpften Begegnung sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. Pepe Trettin brachte Zaatzke kurz vor der Pause (42.) in Führung. Wusterhausen drückte im zweiten Durchgang immer stärker und wurde in letzter Minute belohnt: Adrian Bischkopf traf in der 90. Minute zum Ausgleich. Ein spannendes Spiel, in dem Wusterhausen für seine Geduld am Ende belohnt wurde.

Zernitzer SV 1951 – TSV Wustrau 0:6 Der TSV Wustrau trat in Zernitz äußerst torhungrig auf. Erik Gürtel eröffnete in der 5. Minute, anschließend übernahm Domenic Dean Biemann die Hauptrolle. Mit fünf Treffern (41., 47., 62., 64., 67.) entschied er die Partie im Alleingang und stellte den Endstand her. Zernitz fand über die gesamte Spielzeit keine Mittel gegen den Offensivwirbel der Gäste.

SV Union Neuruppin 1990 – SV Blumenthal-Grabow 5:0

Vor 100 Zuschauern dominierte Union Neuruppin von Beginn an und sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Markus Filarski traf doppelt (5., 14.), dazwischen erhöhte Chris Markus Fetzko (12.) auf 2:0. Auch nach der Pause blieb Union druckvoll: Fetzko (54.) und Abdulwalid Hakimi (85.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. Die Gastgeber zeigten sich in Spiellaune und kombinierten sicher bis zum Schlusspfiff.

SV Eiche 05 Weisen – Meyenburger SV Wacker 1922 2:0

Eiche Weisen entschied die Partie im zweiten Durchgang. Nach einem unglücklichen Eigentor von Jannis Gornig (51.) lag die Heimelf in Führung. Wacker versuchte zu reagieren, doch Max Berger sah in der 82. Minute Gelb-Rot. Hans Lüdke (87.) nutzte den Raum und erhöhte kurz vor Schluss auf 2:0. Weisen präsentierte sich abgeklärt und ließ in der Defensive nichts anbrennen.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SV 90 Fehrbellin 3:4

Ein Spiel mit sieben Treffern und vielen Wendungen bekamen die Zuschauer in Wittenberge geboten. Christian Otte brachte Veritas früh (2.) in Führung, doch Fehrbellin drehte das Spiel durch Hannes Katzenski (18.) und Lennart Sternbeck (36.). Nach der Pause erhöhte Niklas Grimmoni (58., 86.) auf 1:4. Die Gastgeber zeigten jedoch Moral: Philip Awe (87.) und Gordon Lahno (89.) verkürzten in den Schlussminuten, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SG Stahl Wittstock – SV Prignitz-Maulbeerwalde 2:2

Vor 145 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Die Gäste legten stark los und führten nach Treffern von Marvin Elsässer (14.) und Calvin Hahn (27.) schnell mit 0:2. Wittstock fand danach besser ins Spiel und kam durch einen Doppelschlag von Patrick Schönfeldt (30., 42.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb es umkämpft, doch trotz Chancen auf beiden Seiten fielen keine weiteren Tore.

Uckermarkliga

SpG Vierraden/Gartz – SpG Storkow/Vietmannsdorf 4:1

Vor 72 Zuschauern zeigte die SpG Vierraden/Gartz eine starke Vorstellung. Cedric Brandenburg brachte die Gastgeber schon in der 4. Minute in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Start. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tomasz Adam Miksa (47.) auf 2:0, ehe David Henke (51.) die Gäste noch einmal heranbrachte. In der Schlussphase machte Vierraden/Gartz alles klar: Maciej Piotr Czyzewski traf doppelt (83., 85.) und sicherte seinem Team einen souveränen Heimerfolg.

SpG Schwedt/Criewen II – SV 90 Pinnow 2:1

Die SpG Schwedt/Criewen II setzte sich in einer spannenden Begegnung knapp durch. Martin Oertel brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, doch Kristof Konitzer (40.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 66. Minute sah Abdulmalek Tekko Rot, doch trotz Unterzahl kämpfte Schwedt weiter. Daniel Weißer (86.) erzielte kurz vor Schluss das entscheidende Tor und sicherte seiner Mannschaft den Sieg.

Heinersdorfer SV 1973 – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 2:2

Ein torreiches erstes Drittel prägte diese Partie. Niels-Martin Leonhardt traf früh per Foulelfmeter (5.) zur Führung für Heinersdorf. Jeromè Schulz (19.) und Christian Konwert (21.) sorgten für ein schnelles Hin und Her, ehe Denny Zabel (33.) den Ausgleich markierte. Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen, und beide Teams teilten sich am Ende die Punkte.

SV Eintracht Göritz – SC Victoria 1914 Templin II 2:5

In Göritz entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Treffern. Noah Joel Busch brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung, doch Templin II schlug eindrucksvoll zurück. Richard Redetzke (30.) glich aus, Lukas Hagenbach (40., 45.) drehte das Spiel noch vor der Pause. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Felix Elias Feldmann (47.) auf 1:4. Busch (53.) verkürzte zwar noch einmal, aber Kai Walter (55.) machte den Auswärtssieg perfekt. Die Gäste überzeugten mit einem starken Offensivauftritt.

FC Husaria Schwedt – SV 1926 Lübbenow 2:3

Ein dramatisches Spiel mit späten Treffern sahen die Zuschauer in Schwedt. Maciej Lewandowski traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung für Husaria. Danach blieb die Partie lange offen, ehe Stephan Bethke (79.) und Marcel Sieczkarz (79.) innerhalb weniger Sekunden die Begegnung für Lübbenow drehten. Zwar gelang Jakup Sebastian Milanowski (83.) noch der Ausgleich, doch Maciej Adrian Hofmann (86.) erzielte kurz darauf den Siegtreffer. Ein intensives Spiel, das bis zum Schluss Spannung bot.

