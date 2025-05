Torfestival in Binsfeld - TuS unterliegt 6:3

Fünf Minuten waren gespielt, Ball durch die Schnittstelle, Hendle steht lang und verwandelt aus 8 Metern ins rechte Eck zur Führung für Binsfeld. Nur vier Minuten später, Landscheid setzt sich an der rechten Strafraumgrenze durch, die flache Hereingabe verpassen Freund und Feind. Wieder steht Hendle lang und trifft zum 2:0. 17. Minute, dieses Mal kommt der flache Querpass von links, Schäfer steht 4 Meter vor Klein und muss für das 3:0 nur den Fuß hinhalten. Erst danach wurde Platten wach und meldete sich nach 21 Minuten im Spiel zurück. Ecke von Aleks Skarina, Christian Heckenthaler schraubt sich hoch und köpft ein. Sehenswert das 3:2 nach 28 Minuten. Kai Licht entdeckt im fortgeschrittenen Stadium der Karriere seinen linken Fuß! Einen Abpraller nimmt er aus 21 Metern direkt, der Ball dreht sich an den Innenpfosten und von dort ins Tor. Anstatt zum Ausgleich zu kommen verteilte der TuS jedoch ein riesen Geschenk. Ein Abschlag landet vor den Füßen von Schäfer der direkt zum Tor zieht und zum 4:2 trifft (37. Minute). Immerhin schlug Platten noch vor der Pause erneut zurück. Eckball Platten, eigentlich zu weit, Licht macht den Ball nochmal scharf und Justin Steinbach köpft am zweiten Pfosten ein. Nach so vielen Treffern war es dann auch Zeit für die Halbzeitpause.

Nachdem im vergangenen Saisonspiel der Klassenerhalt gesichert wurde ging es in der Partie „quasi um nichts mehr. Dennoch hatten wir uns vorgenommen auch diese Partie mit dem nötigen Ehrgeiz anzugehen. Zumindest in den ersten 15 Minuten ist uns dies allerdings ganz und gar nicht gelungen.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst Platten die aktivere Mannschaft. Erste Chance im zweiten Durchgang für Platten. Le Berre mit der Vorarbeit für Steinbach, der aus 18 Metern den Winkel anvisiert. Gut gehalten vom Torwart (54.). 64. Minute, Dropkick von Licht aus 20 Metern, knapp am Pfosten vorbei. Der rechte Fuß funktionierte heute nicht so gut wie der linke. Kurz darauf ist es wieder ein Umschaltmoment der zum Gegentor führt. Schäfer zieht zum Tor und verwandelt ins linke Eck zum 5:3. Es folgten kleinere Gelegenheiten für beide Teams. Die dickste Chance für Justin Steinbach nach Flanke von Le Berre aus kurzer Distanz, aber stark zur Ecke gelenkt vom Torwart (84.). In der Nachspielzeit markierte Gutierrez aus abseitsverdächtiger Position den 6:3 Endstand für Landscheid.

Ausschlaggebend für die Niederlage war sicherlich in erster Linie die Leistung in der Anfangsphase. Am kommenden Wochenende geht es dann nochmal zu Hause auf Elsenborn gegen die SG Oberkail, bevor wir die Saison beenden.