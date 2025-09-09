Torfestival in Aachen: 11 Treffer gegen Kohlscheid IV

Ein regelrechtes Torfestival eröffnete das Wochenende für den SR Aachen: Am Ende stand es bei einem beeindruckenden 11:5 gegen Kohlscheid IV. Was zunächst nach einem holprigen Start aussah, entwickelte sich schnell zu einem Offensivspektakel. Trainer Darius Krawczyk beschrieb die Partie als Achterbahn der Emotionen, in der die Mannschaft nach frühem Rückstand den Ton angab und schließlich klar die Oberhand behielt.

„Leider hat das Spiel nicht wie erwartet begonnen. Wir lagen schon nach sieben Minuten 0:2 zurück“, erklärte der Trainer. Nach dem frühen Rückstand hätten sich die Aachener aber schnell gefangen: „Nach dem zweiten Tor sind wir langsam wach geworden und konnten schnell zurückkommen.“ Diese frühe Aufholjagd legte den Grundstein für den späteren Sieg.

Laut Trainer war vor allem die Zielstrebigkeit der Mannschaft ausschlaggebend für den deutlichen Sieg. „Der entscheidende Punkt war das Ziel und die Stärke der Mannschaft“, so Krawczyk. Besonders die Offensive zeigte sich stark und effektiv: „Die Offensive machte es deutlich durch Schnelligkeit und Stärke.“

Defensivarbeit mit Verbesserungsbedarf

Trotz des klaren Erfolgs musste Aachen fünf Gegentore hinnehmen. Der Trainer bewertet die Defensive realistisch: „Zu den Toren kann man nur eins sagen: Von der ersten Minute nicht wach, zwei Patzer von Spielern, denen solche Fehler normalerweise nicht passieren, und ein Tor war gut geschossen, was man gelten lassen kann. Die anderen Tore waren leider Eigenverschulden.“ Damit ist klar: Während die Offensive glänzt, gibt es in der Defensive noch Luft nach oben.

Wichtiger Sieg für Selbstvertrauen und Mannschaftsbildung

Für die kommenden Spiele hat der deutliche Sieg eine große Bedeutung. „Das Ergebnis spricht für sich und untermauert das Ziel. Die Mannschaft ist sehr neu, da fehlt noch etwas Feinabstimmung. Daher sind solche Ergebnisse wichtig“, erklärte der Trainer. Der Sieg gibt der jungen Mannschaft nicht nur Selbstvertrauen, sondern zeigt auch, dass die Kombination aus Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit funktioniert.

Mit diesem starken Auftakt kann der SR Aachen optimistisch in die nächsten Spiele gehen und weiter an der Abstimmung und Konstanz der Mannschaft arbeiten. Vor allem die Offensive scheint in dieser Saison eine verlässliche Waffe zu sein, die Gegner vor Herausforderungen stellen wird.