Torfestival im Regen: Weiche Flensburg bezwingt den SV Meppen mit 5:3

Weiche Flensburg 08 feiert im strömenden Regen einen spektakulären 5:3-Heimsieg gegen den SV Meppen. Beide Teams liefern sich ein packendes Duell mit offenem Schlagabtausch, zahlreichen Chancen und individuellen Fehlern.

Bei widrigen Bedingungen und Dauerregen entwickelte sich in Flensburg eine Partie, die die Zuschauer so schnell nicht vergessen dürften. Vor 786 Zuschauern setzte sich Weiche Flensburg 08 am Ende mit 5:3 gegen den SV Meppen durch – in einem Spiel, das von hohen Intensität, vielen Fehlern und acht Treffern geprägt war. Bereits im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften gezeigt, dass sie nicht lange abtasten wollten. Zunächst übernahmen die Gäste das Kommando, ehe Flensburg durch Sandro Plechaty überraschend in Führung ging (31.). Jonathan Wensing antwortete jedoch nur wenige Minuten später und stellte per Kopfball auf 1:1 (37.). Kurz vor der Pause vergab Ibrahim Bashiru Ali die große Chance auf die erneute Führung, als er nach einem Fehler der Meppener frei vor Torhüter Pünt scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie endgültig Fahrt auf. Direkt nach Wiederanpfiff traf erneut Ali (47.), ehe Julian Ulbricht nur wenige Minuten später per Elfmeter den Ausgleich besorgte (53.). Doch damit nicht genug: Ali erzielte in der 56. Minute sein zweites Tor des Tages und brachte Weiche abermals in Führung. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst nutzte Joker Marcel Cornils einen groben Patzer von SVM-Keeper Pünt und stellte auf 4:2 (81.). Meppen verkürzte durch Ulbricht mit seinem zweiten Treffer sehenswert auf 4:3 (84.), doch im direkten Gegenzug sorgte Dominic Hartmann mit dem 5:3 für die Entscheidung (85.).