Torfestival im Mittelrhein: 21:1, 20:1 und 19:1 in der Kreisliga

Gleich drei Spiele im Verbandsgebiet Mittelrhein – alle drei davon aus dem Kreis Köln – endeten mit Ergebnissen, die man sonst im Jugendfußball vermuten könnten. Allein in diesen drei Begegnungen fielen mehr als 60 Tore. Hier geht es zu den torreichsten Partien vom Wochenende.