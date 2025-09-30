Torfestival im Mittelrhein: 21:1, 20:1 und 19:1 in der Kreisliga

🥇 RSV Urbach III – SC Köln 2000 II 21:1 (13:0)
Mit jeweils vier Treffern sind alleine Sherdal Al Murad, Sandi Al Ibrahim und Ghazwan Hashem Asmaael Alali für zwölf der 21 Gegentore SC Köln verantwortlich. Bereits nach 14 Minuten lag der RSV Urbach II mit 5:0 in Front und sorgte ganz schnell für klare Verhältnisse.
RSV Urbach III: Dilshad Mahmood Rasho Al Musto, Wisam Alali, Sherzad Eedo Nimr Almurad, Hani Shaker Hwery, Ghazwan Hashem Asmaael Alali, Muhand Adi, Azad Al‑Hasan, Sherdal Al Murad, Schwan Ismael Khudaida, Namr Dlawr Suliman Namr, Sandi Al Ibrahim – Trainer: Bahzad Almurad
Eingewechselt: Fanar Ismael (45.), Dildar Kheiri Al Ali (45.), Aid Adil Ali (45.), Ammar Adil Ali Al‑Mrad (45.), Luay Salam Shamo Al Ibrahim (45.)
Köln 2000 II: Christian Jäckel, Daniel Piotr Rodewald, Manuel Gutschick, Michael Bongartz, Ahmed Abdurahman, Jan Lilkendey, Lars Mackenroth, Haykel Dridi, Elvis Bislimov, Jean Pierre Mauracher – Trainer: Christian Jäckel
Tore:
1:0 Sandi Al Ibrahim (3.), 2:0 Sandi Al Ibrahim (5.), 3:0 Hani Shaker Hwery (8.), 4:0 Ghazwan Hashem Asmaael Alali (13.), 5:0 Ghazwan Hashem Asmaael Alali (14.), 6:0 Ghazwan Hashem Asmaael Alali (15.), 7:0 Sandi Al Ibrahim (16.), 8:0 Schwan Ismael Khudaida (22.), 9:0 Azad Al‑Hasan (25.), 10:0 Sherdal Al Murad (27.), 11:0 Schwan Ismael Khudaida (30.), 12:0 Muhand Adi (41.), 13:0 Sherdal Al Murad (45.), 14:0 Azad Al‑Hasan (51.), 15:0 Ghazwan Hashem Asmaael Alali (55.), 15:1 Jean Pierre Mauracher (56.), 16:1 Azad Al‑Hasan (66.), 17:1 Sherdal Al Murad (72.), 18:1 Sherdal Al Murad (78.), 19:1 Schwan Ismael Khudaida (79.), 20:1 Wisam Alali (82.), 21:1 Sandi Al Ibrahim (86.).
🥈 JSV Köln 96 II – Galatasaray Köln I 20:1 (7:0)
Zur Pause "nur" 7:0, brachen in der Kreisliga-Partie im zweiten Abschnitt alle Dämme und die Heimelf legte 13 weitere Treffer nach. Eigentlich hat die JSV Köln II sogar alle 21 Tore geschossen, denn der einzige Treffer für Galatasaray war ein Eigentor.
JSV Köln 96 II: Emre Sener, Tolga Turan, Caner Keskin, Oguzhan Arslan (52. Ibrahim Acar), Ilker Sengül (52. Ibrahim Yalcin), Artin Hassanpour (52. Alper Güclü), Ihsan Uzun (82. Emre Kutluisik), Yusuf Delibas (32. Sinan Cayli), Arhan Orcun Arnavutoglu, Onur Coskun, Kadir Erdil – Trainer: Günes Yakup
Galatasaray Köln I: Ahmad Ali, Remzi Batihan Senkal, Kazim Göden, El Mehdi Daoud, Emre Dastan, Talha Celik, Dogan Yalcin, Göksel Bilgin, Hasan Al‑Hameed, Hasan Akdogan, Erol Müfteoglu – Trainer: Tugrul Sarıkaya
Tore:
1:0 Oguzhan Arslan (13.), 2:0 Caner Keskin (20.), 3:0 Ilker Sengül (33.), 4:0 Caner Keskin (37.), 5:0 Oguzhan Arslan (39.), 6:0 Ilker Sengül (41.), 7:0 Ilker Sengül (44.), 8:0 Kadir Erdil (54.), 9:0 Ibrahim Acar (55.), 10:0 Ibrahim Acar (57.), 11:0 Sinan Cayli (58.), 12:0 Ibrahim Yalcin (59.), 13:0 Alper Güclü (61.), 14:0 Ibrahim Acar (69.), 15:0 Ibrahim Acar (69.), 16:0 Tolga Turan (73.), 17:0 Ibrahim Yalcin (77.), 18:0 Ibrahim Yalcin (79.), 19:0 Ibrahim Yalcin (82.), 19:1 Eigentor Emre Kutluisik (83.), 20:1 Alper Güclü (90.).
🥉 TPSK II – Croatia Köln I 19:1 (12:1)
Der Tabellenletzte aus der Kreisliga D3 Köln hatte auch beim TPSK Kökn II keinen leichten Stand. In sechs Spielen musste man bereits 76 Gegentore hinnehmen. Allein Dennis Reuter steuert steuerte in den ersten 27 Minuten sechs Treffer bei.
TPSK II: Fabian Schulz, Marcel Meyer, Nico Cerasa, Hans‑Gerd Hoffmann, Nino Jovanovic, Dennis Reuter, Felix Wielpütz, Justin Wien, Marvin Fritsch, Deniz Özdemir – Trainer: Lemoine Adolf
Eingewechselt: Bassel Ali (39.), Marco Seybold (45.)
Croatia Köln I: Jason Muhme, Leon Klöckner, Norbert Lung, Jeremy Faßbender, Nick Seyberth, Pascal Außem, Charly Baß, Florian Leifgen, Christian Benz, Sinisa Kelcec, Jerimi Hövel – Trainer: Marco Bonn
Eingewechselt: Marco Bonn (18.), Maikel Nied (50.)
Tore:
1:0 Dennis Reuter (5.), 2:0 Dennis Reuter (11.), 3:0 Marvin Fritsch (17.), 4:0 Nino Jovanovic (19.), 5:0 Dennis Reuter (20.), 6:0 Dennis Reuter (22.), 7:0 Dennis Reuter (24.), 8:0 Dennis Reuter (27.), 9:0 Felix Wielpütz (30.), 9:1 Nick Seyberth (37.), 10:1 Hans‑Gerd Hoffmann (44.), 11:1 Felix Wielpütz (44.), 12:1 Dennis Reuter (45.), 13:1 Nico Cerasa (61.), 14:1 Nico Cerasa (64.), 15:1 Marvin Fritsch (69.), 16:1 Marco Seybold (80.), 17:1 Dennis Reuter (82.), 18:1 Dennis Reuter (84.), 19:1 Nico Cerasa (90.+1).