Torfestival gegen den SV Laupertshausen

Zum 5. Spieltag trat SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz II zuhause gegen SV Laupertshausen an. Zu Beginn spielten beide Mannschaften ein ausgewogenes Spiel. In der ersten halben Stunde gab es eine Großchance von Stefanie Gutheber. Nach 35 Minuten traf Jana Weber einen direkten Freistoß. So blieb es bis zur Pause. Kirchberg kam motiviert zurück und Salome Aschmer traf zum 2:0 nach 5 Minuten. Zur Halbzeit kam Jennifer Kutscherauer, die gleich in der 61. Minute auf das 3:0 erhöhte. Kirchberg hatte mehr Ballbesitz und war viel in der gegnerischen Hälfte. So gelang Jennifer Kutscherauer noch das 4:0 in der 65 Minute. Patricia Reiser gelang ebenfalls ein Doppelpack in der 69. und 85. Spielminute. Laupertshausen konnte den Ball schwer behaupten und es gab wenige Chancen auf das Tor der Kirchberger. Kurz gegen Ende konnte Sara Daidone noch auf ein 7:0 abschließen. Laupertshausen bleibt auf dem letzten Platz und Kirchberg konnte einen großen Sprung Richtung Tabellenführung machen.