Torfestival des FC Wegberg-Beeck

Mal wieder von den gefürchteten Schnakenlarven wurde in der jüngeren Vergangenheit der Rasenplatz im Beecker Waldstadion heimgesucht. Folge: Bislang konnte der FC Wegberg-Beeck noch kein Testspiel daheim auf Rasen austragen, nur auf dem Kunstrasenplatz war das möglich. „Es dauerte eben einfach seine Zeit, bis der Rasen wieder angewachsen war“, erläuterte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.

Im Abschlusstest gegen Landesligist Eintracht Verlautenheide, der allgemein zu den Topfavoriten auf den Aufstieg gezählt wird, war es dann endlich so weit. Die im Vergleich zum Kunstrasen ein gutes Stück größere Spielfläche kam den spielstarken Kleeblättern dabei natürlich entgegen. Am Ende gewannen sie nach frühem Rücksand (3. Minute) noch mit 8:2 (6:1). Gleich drei Tore steuerte der neue Stoßstürmer David Arize bei, je zwei gingen auf das Konto der dahinter agierenden Marc Kleefisch (18 Tore in der Vorbereitung) und Marc Brasnic (darunter ein Elfmeter). Den achten Treffer erzielte Niklas Koppitz, ebenfalls per Strafstoß.

„Gegen den Ball haben wir noch einige Arbeit, nach vorne läuft es aber schon sehr gut. Die offensive Spielweise wollen wir auch beibehalten. Einige Tore gegen Verlautenheide waren klasse herausgespielt, einige andere haben wirdurch frühes Stören und so erfolgte Ballgewinne aber auch erzwungen. Unterm Strich passt es schon ganz gut“, bilanzierte Henßen.

Die grundsätzliche Spielweise spiegelt sich auch im Torverhältnis wider: Die insgesamt neun Testspiele endeten für Beeck bei massig Toren mit sechs Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 46:20. Was im Schnitt ziemlich genau ein 5:2 pro Spiel gibt.

Auffällig ist schon jetzt, wie sehr Beeck durch die Zugänge Brasnic, Arize und Koppitz an Durchschlagskraft und Torgefahr gewonnen hat. Brasnic kommt auf neun Treffer in der Vorbereitung, Arize auf sechs und Koppitz auf vier – dazu kommen etliche Assists dieses Quartetts, Kleefisch mit einbezogen.

Am Samstag wird es für Beeck nun ernst. Dann tritt der FC in der ersten Runde des Mittelrheinpokals beim Euskirchener A-Ligisten SG Flamersheim/Kirchheim an. Zwei Spiele des nun mit 64 Vereinen gespielten Verbandspokals sind schon absolviert. Regionalligist Bonner SC hatte beim Bezirksligisten Rhenania Bessenich weit mehr Mühe als gedacht, lag zur Pause gar 0:1 zurück. Und nach hinten raus gelang dem BSC erst in der Nachspielzeit der Treffer zum 4:2-Endstand. Und Drittligist Alemannia Aachen lag bei Mittelrheinligist 1. FC Düren zunächst zwar auch 0:1 zurück, gewann am Ende aber noch souverän mit 6:1.

Am Mittwoch nun muss im FVM-Pokal der erste Verein aus dem Kreis Heinsberg ran. Dabei bekommt es Landesligist Germania Teveren mit dem wohl übermächtigen Drittligisten Viktoria Köln zu tun.