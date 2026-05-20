Torfestival der beiden Herrenmannschaften von Claudio Caliendo · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

Am vergangenen Wochenende standen für unsere beiden Herrenmannschaften zwei Heimspiele auf dem Programm. Das Spiel der 2. Mannschaft stand ganz im Zeichen des Abschiedsspiels von Patrick Singer. Unser langjähriger Spieler, Capitano und Spielertrainer stand am Sonntag nach 17 Jahren zum letzten Mal für die FZG auf dem Feld. Pat wird nach der Saison in den wohlverdienten Fußballruhestand gehen. Auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz in all den Jahren. Seine Mannschaft war dementsprechend hoch motiviert, ihm einen glanzvollen Abschied zu bescheren. Am Ende stand ein souveräner 11:0-Erfolg gegen den FC Neibsheim 2 auf der Anzeigetafel. Patrick Singer selbst steuerte dabei einen Dreierpack bei. Die weiteren Treffer erzielten Ednan Masic (2), Jan Wäckerle, Felix Lindacker, Carl Spihlmann, Tim Knorr, Timo Polle und Silas Reinert. Im Anschluss an die Begegnung wurde Patrick Singer gebührend verabschiedet.

Ebenfalls viel vorgenommen hatte sich unsere 1. Mannschaft gegen den Gast aus Dürrenbüchig. Von der ersten Minute an setzte man den Gegner mit hohem Pressing unter Druck. Bereits in der 7. Spielminute konnte erneut Jannic Petri das wichtige 1:0 erzielen. Felix Schmidt erhöhte mit einem großartigen Alleingang in der 16. Minute auf 2:0. Danach lief Christopher Oberst auf Hochtouren und erzielte innerhalb von 20 Minuten einen Dreierpack. Zwischenzeitlich konnte auch Jannic Petri seinen zweiten Treffer des Tages markieren. Mit einer komfortablen 6:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.