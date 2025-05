Torfestival beim Kreisliga-Spiel

– Foto: Martin Lührmann

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - bekamen die Zuschauer viel geboten. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. In der Anfangsphase fielen die Tore wie am Fließband. Nach 20 Minuten waren bereits sechs Treffer gefallen, der Gastgeber führte zu dem Zeitpunkt mit 4:2 Toren.

Der RW Sutthausen ging mit einem Doppelpack durch Dominik Witte und Joshua-Elaya Thioune nach drei Minuten bereits mit 2:0-Toren in Führung. Der SV Hellern antwortete prompt. Justus Beer glich per Doppelpack nach einer Viertelstunde aus. Erneut gelang dem Gastgeber innerhalb drei Minuten eine Zweitore-Führung zum 4:2 durch Dominik Witte und einem Eigentor. Das war dann gleichzeitig der Halbzeitstand. Anfang der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams die Schlagzahl und stellten zwischen der 50. und 60. Spielminute innerhalb von zehn Minuten mit sechs Toren den Spielstand auf 9:3 für den Gastgeber. Am Ende siegte der offensiv stark aufspielende RW Sutthausen gegen einen defensiv wenig überzeugenden SV Hellern mit 12:3 Toren. Dominik Witte, Mathis Lindenborn und Joshua-Elaya Thioune waren mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Torschützen beim Sieger. Nach dem Kantersieg kletterte Aufsteiger RW Sutthausen in der Tabelle vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Die Stimmen zum Spiel: