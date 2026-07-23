Torfestival beim Eichenbergpokal: Dettingen dominiert

Das Turnier begann am gestrigen Mittwoch mit einem knappen Erfolg in der Gruppe B, als der FC Rottenburg II sich gegen den SV Hirrlingen mit 1:0 behaupten konnte. Im Anschluss erlebten die Anhänger in der Gruppe A eine wahre Machtdemonstration des Gastgebers. Der TSV Dettingen/Rottenburg ließ der SGM Hirschau/Wurmlingen II keine Chance und beendete die Auftaktpartie mit einem deutlichen 8:0-Kantersieg.

Die Fortsetzung der Dominanz am Donnerstag

Am heutigen Donnerstag setzten sich die intensiven Begegnungen fort. In der Gruppe B sicherte sich der SV Weiler 1958 einen 2:1-Sieg über den SV Hirrlingen, der damit seine zweite Niederlage des Turniers hinnehmen musste. In der Gruppe A knüpfte der TSV Dettingen/Rottenburg nahtlos an seine beeindruckende Form des Vortages an. Gegen die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau feierten die Hausherren einen souveränen 7:0-Erfolg und untermauerten ihre Favoritenrolle eindrucksvoll.

Die aktuelle Tabellensituation

Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die klaren Kräfteverhältnisse. In der Gruppe A thront der TSV Dettingen/Rottenburg mit sechs Punkten und einer makellosen Tordifferenz von 15:0 unangefochten an der Spitze. Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau und die SGM Hirschau/Wurmlingen II stehen noch ohne Punkte und eigene Treffer da. In der Gruppe B führen der SV Weiler 1958 und der FC Rottenburg II mit jeweils drei Punkten das Feld an, während der SV Hirrlingen punktlos auf dem dritten Platz verweilt.

Die letzten Gruppenentscheidungen am Freitag

Am morgigen Freitag, den 24. Juli 2026, fallen die letzten Entscheidungen der Gruppenphase. In der Gruppe A treffen um 18:00 Uhr die SGM Hirschau/Wurmlingen II und die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau aufeinander. Anschließend geht es in der Gruppe B um den Gruppensieg, wenn um 19:15 Uhr der SV Weiler 1958 und der FC Rottenburg II die sportlichen Kräfte messen.

Der Kampf um den Finaleinzug am Samstag

Am Samstag, den 25. Juli 2026, stehen die spannenden Halbfinalspiele auf dem Programm. Um 17:15 Uhr fordert der Zweitplatzierte der Gruppe A den Sieger der Gruppe B heraus. Im Anschluss folgt um 18:45 Uhr das zweite Halbfinale zwischen dem Erstplatzierten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B.

Der krönende Abschluss am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, findet das Pokalturnier seinen feierlichen Höhepunkt. Zunächst bestreiten die beiden Drittplatzierten der Gruppen A und B um 13:45 Uhr das Spiel um Platz fünf. Um 15:15 Uhr treten die Verlierer der beiden Halbfinalpartien im Spiel um Platz drei gegeneinander an. Das große Finale um den 62. Eichenbergpokal bestreiten schließlich um 16:45 Uhr die beiden Gewinner der Halbfinals.