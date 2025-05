Torfestival beim 1. FC Eislingen, TSV Berkheim kommt nur auf ein Remis

---

Das Spiel wurde gewertet. ---

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich der 1. FC Frickenhausen mit 2:1 gegen den 1. FC Heiningen durch. Dennis Kleber brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Fabian Weber mit einem Doppelpack (51., 83. Minute per Foulelfmeter) die Partie zugunsten der Gastgeber. Mit diesem Sieg festigt Frickenhausen seinen Platz im oberen Mittelfeld, während Heiningen einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen muss. ---

Der TSV Köngen demonstrierte eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Kirchheim/Teck. Simon Prinz eröffnete den Torreigen mit einem Foulelfmeter in der 17. Minute und legte in der 24. Minute nach. Ein Eigentor der Gäste (64.) sowie weitere Treffer von Prinz (67.) und Toni Panne (87., 90.) machten das halbe Dutzend voll. Die Kirchheimer mussten zudem ab der 69. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Nico Bihn mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. ---

AC Catania Kirchheim erkämpfte sich einen 2:1-Heimsieg gegen den SC Geislingen II. Die Gäste gingen früh durch einen Handelfmeter von Jannik Robert Josef Schneller (11.) in Führung. Carmelo Trumino (24.) und Mathieu Baudouin (34.) drehten jedoch die Partie zugunsten der Gastgeber. Mit diesem Sieg verlässt Catania vorerst die Abstiegsränge. ---

Der 1. FC Donzdorf sicherte sich einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim FV Plochingen. Den entscheidenden Treffer erzielte Nico Kolb in der 24. Minute. In einer ausgeglichenen Partie verteidigten die Donzdorfer ihre Führung mit viel Einsatz und verhinderten somit einen Punktgewinn der Gastgeber. Mit diesem Erfolg verbessert sich Donzdorf auf den achten Tabellenplatz. ---

In einem spannenden Duell trennten sich der TSV Berkheim und der TSV Deizisau mit 2:2. Nils Müller brachte Berkheim früh in Führung (3.), doch Dimitrije Pantic glich in der 16. Minute aus und drehte das Spiel kurz nach der Pause (47.). In der Schlussminute sicherte Müller mit seinem zweiten Treffer den Gastgebern einen Punkt. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller und müssen weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. ---

In einem spektakulären Spiel besiegte der 1. FC Eislingen den TSV Jesingen mit 7:4. Die Gäste gingen früh durch Sascha Flegel (6., 12.) und Argjend Shalaj (18.) mit 3:1 in Führung. Doch Eislingen kämpfte sich zurück: Haydar Öztürk (16., 74.), Marvin Leonhardt (38.), Michael Renner (50.) und Marcel Hodzic (54., 78.) drehten die Partie. Ein Eigentor von Dennis Flegel (71.) trug ebenfalls zur Wende bei. Adonis Shalaj verkürzte zwischenzeitlich (76.), doch letztlich behielt Eislingen die Oberhand. ---