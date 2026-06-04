Torfestival bei Italia und Fasanerie-Sieg

Was für ein Spieltag in der Kreisklasse 2! Während die Zuschauer beim SV Italia ein historisches 13-Tore-Spektakel erlebten und der FC Fasanerie Nord einen wichtigen Auswärtssieg feierte, ging es auf den anderen Plätzen nicht weniger dramatisch zu. Von Last-Minute-Treffern bis hin zu kuriosen Platzverweisen war alles geboten.

Im zweiten Durchgang warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, wurden aber eiskalt ausgekontert. Robert Juric stellte in der 48. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Matteo Ciardo (51.) und Alexander Scholz (53.) das Ergebnis schnell auf 6:1 hochschraubten. Mohammed Öncü legte in der 61. Minute sogar das 7:1 nach. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Emir Beglerovic (84.) und Johannes Markl (85.) verkürzten für die Alte Haide, doch Noah El Asiuty antwortete prompt mit dem 8:3 (86.). In der turbulenten Schlussminute traf Robert Juric mit seinem vierten Tor zum 9:3, ehe Johannes Markl mit dem Schlusspfiff den 9:4-Endstand markierte.

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 55 Zuschauer an der Spielstätte des SV Italia. Beide Mannschaften suchten von Beginn an den direkten Weg nach vorne, doch die Hausherren zeigten sich vor dem Tor eiskalt. In der 20. Spielminute nutzte Rosario Lo Giudice die erste Unachtsamkeit der Gäste-Abwehr und traf zum 1:0. Nur zehn Minuten später erhöhte Robert Juric auf 2:0, ehe er in der 33. Minute mit einem schnellen Doppelschlag sogar das 3:0 nachlegte. Die Gäste steckten jedoch nicht auf: Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte Johannes Markl einen Foulelfmeter zum 3:1-Anschluss.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 50 Zuschauer beim SC Inhauser Moos. Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und neutralisierten sich im Mittelfeld. Das erste Tor fiel nach einer halben Stunde: In der 31. Spielminute nutzte Leonardo Lanz einen Fehler im Spielaufbau der Hausherren und traf zum 0:1 für Fasanerie Nord. Die Heimelf schüttelte sich kurz und schlug noch vor der Pause zurück, als Amir Kadic in der 44. Minute den Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste sofort wieder alles nach vorne. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Manuel Irber die Fasanerie erneut in Front. Die Vorentscheidung fiel in der 61. Minute, als Raphael Weber eine Unachtsamkeit in der Abwehr nutzte und zum 1:3 einnetzte. Als Manuel Irber in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 1:4 erhöhte, war die Partie gelaufen. Der späte Treffer von Christian Legrand in der 86. Minute zum 2:4 war am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Ein packendes und enges Derby erlebten die 225 Zuschauer in Riedmoos. Beide Defensivreihen standen extrem sicher, sodass sich das Geschehen über weite Strecken im Mittelfeld abspielte und Torchancen Mangelware blieben. Bis zur Pause passierte auf beiden Seiten wenig, da keine Mannschaft das entscheidende Risiko eingehen wollte. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild und das Spiel nahm an Fahrt auf. In der 66. Spielminute erlöste Lukas Hantschel die Heimfans, als er nach einer feinen Einzelleistung zum 1:0 für den SV Riedmoos traf. Die Freude währte jedoch nur kurz: Praktisch im Gegenzug nutzte Domenik Kolaj in der 68. Minute eine Unachtsamkeit der Hausherren und glich zum 1:1 aus. In der Schlussphase mobilisierten beide Teams noch einmal alle Kräfte, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden.

Ein wildes Fußballspiel sahen die 40 Zuschauer in Schwabing. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart: Bereits in der 5. Spielminute traf Marc Spornraft zur frühen Führung. Phönix Schleißheim zeigte sich keineswegs geschockt und schlug nur zwei Minuten später durch Dorde Vulić zurück. Das muntere Scheibenschießen ging weiter, als Marlon Baumgartner den FC Schwabing in der 15. Minute erneut in Front brachte. Doch noch vor dem Seitenwechsel nutzte Cristian Voinea eine Lücke in der Schwabinger Hintermannschaft und glich zum 2:2 aus (35.). Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start. Sezer Koyuncu drehte die Partie in der 50. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 komplett. Schwabing gab nicht auf und drängte auf den Ausgleich. In der 64. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Juliano Schanzer sicher zum 3:3 verwandelte. In der hitzigen Schlussphase warfen beide Teams alles nach vorne. Für den unschönen Schlusspunkt sorgte Marc Spornraft, der in der 90. Minute wegen eines erneuten Verstoßes gegen die Kapitänsregel die Gelb-Rote Karte sah.