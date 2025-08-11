Torfestival bei Heimauftakt

Am vergangenen Sonntag, den 10.08.2025, traf der FCL im ersten Heimspiel der Saison auf den Bezirksligaabsteiger VfL Herzlake. Die rund 120 Zuschauer sahen bei sommerlichem Wetter einen eindrucksvollen Auftritt des FCL. Von Beginn an war unser Team spielbestimmend und kam durch gelungene Kombinationen zu guten Abschlussmöglichkeiten. Bereits in der 4 Minute markierte Tobias Küpker nach einer Ballstafette mit Simon Roling das 1:0, indem er aus zehn Metern überlegt abschloss. Keine fünf Minuten später schaltete Marcel Paul am schnellsten und verwertete einen vom gegnerischen Torhüter abgewehrten Ball, der einen Abschluss von Tobias Küpker nur zur Seite abprallen lassen konnte. Im Anschluss an einen ickball erzielte der Gast in der 11. Spielminute den Anschlusstreffer, der den Gästen jedoch nur kurz Aufschwung brachte. Einen mustergültig vorgetragenen Konter über Marcel Paul vollendete Pascal Katzy in der 17. Minute und stelte damit den alten Abstand wieder her. Diesen erhöhte Christian Räkers in der 33. Minute mit einem Kopfball im Anschluss an einen von Johannes Duisen getretenen Eckball. Das 5:1 erzielte Johannes Duisen mit einem gekonnten Distanzschuss aus 20 Metern. Seinen zweiten Treffer des Tages erzielte Marcel Paul in der 40. Minute, indem er eine präzise Flanke von Johannes Duisen aus kurzer Distanz vollendete. Das eindrucksvolle Ergebnis von 6:1 stellte gleichzeitig den Halbzeitstand dar. Im zweiten Spielabschnitt behielt der FCL die Spielkontrolle und erarbeitete sich weitere aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten. In der K9 Minute baute Vichael Knieper den Spielstand auf 7:1 aus, nachdem er einen von Andre Wolbers abgelegten Ball aus kurzer Distanz sicher verwandelte. In der Folge verflachte das Spiel, jedoch behielt der FCL stets die Spielkontrolle und ließ keine nennenswerte Abschlussmöglichkeiten zu. So stellte das 7:1 gleichzeitig den Endstand dar. Über die gesamten 90 Spielmuten war der FCL die spielbestimmende Mannschaft und überzeugte mit gelungenen Offensivaktionen, tollen Kombinationen, energischen Ballgewinnen und defensiver Stabilität.

Ein hochverdienter Sieg für den FCL, der sich mit dem eindeutigen Ergebnis von 7:1 für eine geschlossene Teamleistung belohnte. Dieses Resultat gilt es bereits am kommenden Mittwoch (13.08.2025, 19:30 Uhr) im Pokal auswärts beim Kreisligisten SuS Darme zu bestätigen, bevor am kommenden Freitag (15.08.2025, 19:30 Uhr) das nächste Saisonspiel beim VfL Rütenbrock ansteht.