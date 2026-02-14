Torfestival bei der Generalprobe: Türkspor Neckarsulm siegt 7:2

Der sportliche Ernstfall wirft seine Schatten voraus, doch für Türkspor Neckarsulm hätte der Abschluss der Winterpause kaum schwungvoller verlaufen können. In einer torreichen Begegnung gegen den Verbandsligisten TSV Weilimdorf bewies die Elf von Trainer Julian Grupp, dass die Automatismen im Angriffsspiel bereits zum Ende der Vorbereitung auf einem beachtlichen Niveau funktionieren.

Das 7:2-Endergebnis spiegelt dabei eine Dominanz wider, die über weite Strecken der Partie spürbar war und den Zuschauern ein echtes Offensivspektakel bot. Es war ein intensiver Abschluss einer harten Trainingsphase, geprägt von vielen guten Aktionen nach vorne und einer Spielfreude, die Lust auf die kommende Rückrunde macht.

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass der Oberliga-Vertreter gewillt war, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Schon in der 5. Spielminute eröffnete Fabio Lettieri den Torreigen und markierte das frühe 4:0 – ein Blitzstart, der die Richtung für den restlichen Nachmittag vorgab. Kurz darauf, in der 11. Minute, war es Jonas Eichinger, der die Führung durch einen verwandelten Foulelfmeter auf 1:0 stellte.

Die Mannschaft agierte druckvoll und ließ dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung. Noch vor dem Seitenwechsel konnte Nick Hellmann in der 38. Minute auf 2:0 erhöhen, was die Überlegenheit der Hausherren weiter untermauerte.

Nach dem Wiederanpfiff ließ die Intensität im Spiel der Neckarsulmer keineswegs nach. In der 52. Minute trug sich Pascal Sohm zum ersten Mal in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 3:0. Die spielerische Überlegenheit wurde in der 67. Minute erneut durch Fabio Lettieri belohnt, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:0 erzielte.

Zwar gelang dem Gast aus Weilimdorf in der 72. Minute durch Terry Offei der Ehrentreffer zum 5:1, doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt. Nur zwei Minuten später stellte André-Dennis Croitoru mit dem 6:1 den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase schraubte erneut Pascal Sohm das Ergebnis in der 82. Minute auf 7:1 hoch, bevor Chrysowalandis Kugiumtzidis in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 7:2-Endstand setzte.

Dieser Kantersieg dient als perfekte Generalprobe vor dem ersten Spiel in der Oberliga im Jahr 2026. Die Leichtigkeit in der Chancenverwertung und die körperliche Präsenz in den Zweikämpfen dürften dem Trainerstab um Julian Grupp wichtige Erkenntnisse geliefert haben.

Doch trotz der Euphorie über die sieben erzielten Treffer gilt der volle Fokus nun der kommenden Woche. Das Ziel ist klar definiert: Die Form aus dem Testspiel muss nun in den Ligaalltag transportiert werden, wenn es wieder um Punkte und Platzierungen geht. Die Wintervorbereitung ist mit diesem Erfolgserlebnis offiziell beendet, und die Konzentration richtet sich auf die kommenden Aufgaben.