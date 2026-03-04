Torfestival bei der FSG – Hagen setzt sich mit 8:6 durch von Giuseppe Chiaramonte · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Was für ein Spiel am vergangenen Sonntag: Die FSG Hagen hat sich in einem torreichen und turbulenten Duell mit 8:6 gegen die Reserve des Wambeler SV durchgesetzt. Die Zuschauer bekamen ein echtes Offensivspektakel geboten, in dem die Gastgeberinnen zunächst alles im Griff zu haben schienen, ehe es in der zweiten Halbzeit noch einmal richtig spannend wurde. Die Partie begann ganz nach dem Geschmack der FSG. Bereits in der 9. Minute brachte Jule Gierth ihr Team mit 1:0 in Führung. Hagen blieb am Drücker und erhöhte durch Yvonne Bruchmann (15.) und Alexandra Bielefeld (18.) früh auf 3:0. Auch danach zeigte sich die Heimelf konsequent vor dem Tor: Lana Maren Tilgert stellte in der 29. Minute auf 4:0, ehe Alina Sophie Meier nur drei Minuten später das 5:0 folgen ließ. Zu diesem Zeitpunkt schien die Begegnung bereits entschieden.

Doch die Gäste aus Wambel bewiesen Moral. Mit dem Treffer zum 5:1 durch Carolin Becker (38.) meldete sich die Reserve erstmals zurück. Kurz vor der Pause wurde es dann turbulent: Michelle Johanna Barteczko verkürzte in der 45. Minute auf 5:2, und nur Augenblicke später stellte Nelly Doronin auf 5:3, plötzlich war Wambel wieder im Spiel. Direkt nach Wiederanpfiff legten die Gäste nach. Erneut war es Doronin, die in der 47. Minute auf 5:4 verkürzte. Das Spiel war nun völlig offen. Hagen brauchte einige Minuten, um sich von dieser Druckphase zu erholen, fand dann aber wieder besser in die Partie. In der 81. Minute sorgte Alina Sophie Meier mit ihrem zweiten Treffer für das 6:4 und etwas mehr Sicherheit.