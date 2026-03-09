Torfestival auf der Königsbrügge von Peter Schildmann · Heute, 07:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

Ein intensives und torreiches Spiel fand zwischen TuS Eintracht Bielefeld und KSC Bosna i Hercegovina statt. Die Mannschaft von Eintracht startete mit einigen Schwierigkeiten in die Partie, schaffte es aber nach und nach, das Spiel zu kontrollieren. In der 18. Minute gelang Chris Böhme das 1:0. Nach einer sehr schönen Aktion über die linke Seite schloss der Stürmer eiskalt ab und brachte sein Team in Führung.

Die schnelle Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1. Kurz darauf ging Eintracht wieder in Führung: Mit einem unglaublichen Distanzschuss aus etwa 35 Metern traf Bajram Gima zum 2:1. Das 3:1 fiel wenig später nach einem Handspiel im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Chris Böhme der insgesamt ein sehr gutes Spiel zeigte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit erhöhte Eintracht in der 55. Minute auf 4:1. Nach einer gut getretenen Freistoßflanke von der Seite köpfte Erdem Aydin den Ball ins Tor.