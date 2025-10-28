Torfestival an der Spitze – Alfelds König glänzt, Pyrmont marschiert

– Foto: Nicole Seidl

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot alles, was den Amateurfußball auszeichnet: packende Duelle, klare Favoritensiege, ein Fünferpack von Alfelds Torjäger König und ein dramatischer Schlusspunkt in Himmelsthür. Während Tabellenführer Pyrmont seine Offensivkraft erneut unter Beweis stellte, musste Ambergau überraschend Federn lassen.

Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße. Mit einem souveränen 5:1-Heimerfolg über den VfL Borsum festigte Pyrmont seine Tabellenführung. Früh legte die Gasde-Elf den Grundstein für den Erfolg: Aranmis traf doppelt vom Punkt, Prasse und Middel erhöhten, ehe Hagemann den Schlusspunkt setzte. Borsum kam spät durch Vorreiter zum Ehrentreffer, konnte aber nie ernsthaft gefährlich werden. Pyrmont zeigte sich einmal mehr kaltschnäuzig – und bleibt das Maß aller Dinge.

Der MTV Almstedt bleibt im oberen Mittelfeld in Schlagdistanz zur Spitze. Gegen Türk Gücü Hildesheim feierte die Mannschaft von Trainer Sage einen verdienten 3:0-Heimsieg. Probst und Rasche stellten schon vor der Pause die Weichen auf Sieg, ehe Radovic in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Türk Gücü präsentierte sich bemüht, blieb aber offensiv blass – und steckt weiter tief im Tabellenkeller.

Eine bittere Heimniederlage für den bisherigen Tabellenzweiten: Ambergau musste sich Schliekum knapp mit 0:1 geschlagen geben. Masur erzielte Mitte der zweiten Halbzeit das Tor des Tages und sorgte für einen überraschenden Auswärtssieg der Gäste. Ambergau fand trotz drückender Überlegenheit kein Mittel gegen die kompakt verteidigenden Schliekumer – und verliert im Titelrennen wertvolle Punkte.

Ein Spiel wie aus einem Guss: Der SV Alfeld überrollte Aufsteiger Lenne mit 6:0. Torjäger König avancierte mit fünf Treffern zum Mann des Tages, ehe Hammudoglu in der Schlussphase den Endstand herstellte. Alfelds Offensivmaschinerie lief auf Hochtouren, während Lenne dem Tempo kaum etwas entgegensetzen konnte. Mit dem Kantersieg unterstreicht Alfeld eindrucksvoll seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel.

Pflichtsieg mit Mühe: Giesen tat sich gegen das Schlusslicht aus Einum lange schwer, ehe Joker Tewes in der 80. Minute den Bann brach. Der Favorit bestimmte über weite Strecken das Geschehen, doch Einum verteidigte leidenschaftlich. Am Ende reichte Giesen ein später Treffer zum nächsten Dreier – und zur Festigung der Top-5-Position.

In einer spannenden Begegnung trotzte Schlusslicht Himmelsthür dem Tabellendritten aus Neuhof ein Remis ab. Bürger brachte die Gäste in Führung, doch Himmelsthür steckte nicht auf und belohnte sich spät: Weitz traf in der 90. Minute zum umjubelten Ausgleich. Für Neuhof ein Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze, für Himmelsthür ein Achtungserfolg und ein wertvoller Punkt im Abstiegskampf.

In einem intensiven Duell setzte sich Harsum knapp mit 3:2 gegen Aufsteiger Hasede durch. Zwei Tore binnen vier Minuten nach der Pause brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße, doch Utermöhle hielt die Partie mit seinem Doppelpack offen. Grützners Treffer zum 3:1 erwies sich letztlich als entscheidend. Harsum behauptet damit Rang acht – Hasede bleibt trotz starker Saisonleistung ohne Punkte in diesem Derby.