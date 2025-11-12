Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: David Zimmer
Torfestival am Mittelrhein – Gummersbach überrollt Marienheide
18:1! Der VfL Gummersbach feiert das torreichste Spiel des Wochenendes – Sadrija trifft dabei gleich zehnmal.
Am vergangenen Wochenende fielen in den Ligen am Mittelrhein wieder reichlich Tore. Vor allem der VfL Gummersbach sorgte mit einem historischen 18:1-Sieg für Schlagzeilen.
Tore satt am Mittelrhein! Die Amateurplätze standen am Wochenende ganz im Zeichen der Offensivreihen – gleich mehrere Teams erzielten zweistellige Ergebnisse. Das spektakulärste Spiel lieferten dabei der VfL Gummersbach und der SSV Marienheide II: Beim 18:1-Kantersieg traf Andi Sadrija gleich zehnmal und schoss sich damit in den Mittelpunkt des Geschehens.
Auch andernorts ging es torreich zu: Helpenstein III besiegte SV Baal mit 15:1, während TSV Merheim II beim 14:1-Erfolg über SC Brück II ebenfalls für klare Verhältnisse sorgte. Insgesamt fielen in den zehn torreichsten Partien über 120 Treffer – ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der Offensivspieler.
Die torreichsten Spiele:
VFL Gummersbach – SSV Marienheide II: 18:1
SV Helpenstein III – SV Baal: 15:1
TSV Merheim II – SC Brück II: 14:1
Afrika Köln II – TPSK II: 0:15
SW Köln III – Spvg Wahn-Grengel: 15:0
SV Lövenich II – Spvg BBT II: 13:2
Germania Mülheim II – Eintracht Köln: 11:3
TGSV Köln – SC Mülheim-Nord: 4:9
FC Roetgen III – DJK Dorff: 10:3
FC Stolberg III – SR Aachen II: 7:6
Nicht minder spannend waren die höchsten Unentschieden: Gleich zweimal trennten sich Teams 5:5, etwa SSV Bornheim III und Germania Hersel II sowie Trabzonspor Köln und Roland West III.