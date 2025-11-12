Torfestival am Mittelrhein – Gummersbach überrollt Marienheide

Am vergangenen Wochenende fielen in den Ligen am Mittelrhein wieder reichlich Tore. Vor allem der VfL Gummersbach sorgte mit einem historischen 18:1-Sieg für Schlagzeilen.

Tore satt am Mittelrhein! Die Amateurplätze standen am Wochenende ganz im Zeichen der Offensivreihen – gleich mehrere Teams erzielten zweistellige Ergebnisse. Das spektakulärste Spiel lieferten dabei der VfL Gummersbach und der SSV Marienheide II: Beim 18:1-Kantersieg traf Andi Sadrija gleich zehnmal und schoss sich damit in den Mittelpunkt des Geschehens.

Auch andernorts ging es torreich zu: Helpenstein III besiegte SV Baal mit 15:1, während TSV Merheim II beim 14:1-Erfolg über SC Brück II ebenfalls für klare Verhältnisse sorgte. Insgesamt fielen in den zehn torreichsten Partien über 120 Treffer – ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der Offensivspieler.