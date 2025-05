Torfestival am Freitagabend: Bruckhausen legt im Abstiegskampf vor

Durch einen Doppelschlag von Stürmer Abdulhamit Canim fand der SV Genc bereits früh auf die Siegerstraße, Mittfeld-Stratege Sandro Garcia Melian und Canim-Sturmpartner Mert Yagci ließen anschließend die Treffer zu 3:0 und 4:0 folgen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel behält der Favorit somit auch im Rückrunden-Duell die Oberhand und gewinnt das zweite Ligaspiel in Folge. Für den DFV ist es dagegen die zweite Niederlage in Serie, wodurch die Hausherren aus den elften Tabellenplatz abrutschen könnten.

Das Eröffnungsspiel des 33. Spieltags stieg in Duisburg, als Gastgeber Duisburger FV 08 Lokalkontrahent SV Genc Osman Duisburg zu Gast hatte. Die Gäste, die in der Hinserie noch im den Aufstieg mitspielten und es sich nun, nach einer verkorksten Rückrunde, zum Ziel gesetzt haben, den dritten Tabellenrang zu verteidigen, ließen dem Kontrahenten aus dem Tabellenmittelfeld schlussendlich keine Chance.

Besonders torreich verlief derweil das Parallelspiel in Bruckhausen, wo Aufsteiger TSV Bruckhausen den bereits sicher ausgestiegenen TGD Essen-West empfing. Während bereits das Hinrunden-Duell einiges an Toren zu bieten hatte und mit einem 4:3-Erfolg für den Aufsteiger endete, setzte der TSV nun noch einen drauf: Mit einem beachtlichen 7:4-Erfolg ließ der abstiegsgefährdete Gastgeber dem Essener-Kontrahenten keine Chance. Insbesondere zwei TSV-Akteure hatten an diesem Abend große Freude am Toreschießen: Sowohl Verteidiger Ahmad Al Saalm als auch Stürmer Josef Abi-Haidar trafen gleich dreifach.

Zwar kamen die Gäste unter anderem durch einen Doppelpack von Faris El Maaroufi wie bereits im Hinspiel zu vier Treffern, ausreichen sollten diese letzten Endes aber nicht. Während die Negativserie des TGD somit weitergeht und die Essener auch das fünfte Spiel in Folge verlieren, verbucht Bruckhausen durch den Erfolg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und legt im Fernduell mit Kontrahent 1. FC Mülheim-Styrum vor. Dieser rangiert zurzeit mit einem Zähler Vorsprung auf einem Nicht-Abstiegsplatz und trifft am Sonntag auf Spitzenreiter SC Werden Heidhausen.