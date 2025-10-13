 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Mark Zengerle

Torfestival am Bodensee: Molpertshaus 8:2, Ankenreute stark

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

TSV Eschach II – SV Ankenreute 0:3
Der SV Ankenreute legte einen Traumstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 2. Minute traf Mutasem Bellah Issa zur Führung, zehn Minuten später erhöhte Matthias Gentner (12.) auf 0:2. Eschach II fand kaum ins Spiel, während die Gäste konzentriert blieben und das Geschehen kontrollierten. In der Schlussphase verwandelte Luca Rief (83.) einen Foulelfmeter zum 0:3-Endstand. Ankenreute zeigte sich von Beginn an hellwach und entschied die Partie früh.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Baindt II 3:1
Wilhelmsdorf erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Luiz Schulz brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Stefan Wieland (21.) und Jonathan Heithier (34.) bauten diese noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel kam Baindt II etwas besser ins Spiel und erzielte durch Johannes Schnez (67.) den Anschlusstreffer. Doch die Heimelf blieb stabil und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

SV Mochenwangen – SG Waldburg/Grünkraut 3:0
Der SV Mochenwangen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Erkan Kale traf früh (7.) zur Führung und legte in der 62. Minute nach. Spätestens mit dem Treffer von Patrick Noack (82.) war die Entscheidung gefallen. Mochenwangen überzeugte durch eine kompakte Mannschaftsleistung und blieb vor dem Tor eiskalt.

FV Molpertshaus – SV Kehlen 8:2
Ein Torfestival lieferten die Zuschauer in Molpertshaus. Nach einer Viertelstunde eröffnete Marius Mütz (16.) den Torreigen, ehe Johannes Schmid (17.) und Mihael Markulin (36.) nachlegten. Innerhalb von nur zwei Minuten (37., 45.) erhöhten Jonas Vonier und Florian Weiler per Foulelfmeter auf 5:0, und Mütz (45.+2) stellte noch vor der Pause auf 6:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Weiler (47.) erneut, Johannes Schmid (54.) machte das 8:0 perfekt. In der Schlussphase betrieb Kehlen durch Felix Dunger (75., 90.+4) noch etwas Ergebniskosmetik. Ein offensiv beeindruckender Auftritt des FVM.

VfB Friedrichshafen II – SV Weissenau 1:2
Der SV Weissenau setzte sich knapp beim VfB Friedrichshafen II durch. Lavpreet Ghotra brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Sascha Hohmann (40.) für den VfB aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tiziano Belligoi (59.) mit seinem Treffer für die erneute Führung. Friedrichshafen drängte in der Schlussphase, doch Weissenau verteidigte konzentriert und nahm die Punkte mit.

SG Aulendorf – SG Baienfurt 1:3
Vor 185 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Baienfurt nach der Pause auf: Philipp Frey (56.) und Fabian Weggerle (63.) trafen binnen weniger Minuten. Aulendorf verkürzte kurz darauf durch Fabian Madlener (66.), doch Weggerle (74.) stellte den alten Abstand wieder her. Beide Mannschaften zeigten hohen Einsatz, doch Baienfurt nutzte seine starke Phase nach dem Seitenwechsel konsequent aus.

TSG Ailingen II – TSV Berg II 1:5
Ailingen legte gut los und ging durch Alessio Moosherr (6.) in Führung. Doch Berg II fand schnell die passende Antwort: Jonathan Merk traf doppelt (10., 25.) und drehte die Partie. Nach der Pause blieb Berg spielbestimmend – Johannes Moser (52.) und Maximilian Krause (56.) bauten die Führung weiter aus. In der 80. Minute machte Merk mit seinem dritten Treffer alles klar. Der TSV zeigte sich spielstark und nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SK Weingarten 2:3
Eine torreiche Begegnung mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Weingarten war zunächst klar tonangebend: Yusuf Ekincioglu (42.), Burhan Soyudogru (49.) und Vedat Sögüt (58.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Doch Fischbach zeigte Moral: Benjamin Bisleruck traf doppelt (60., 88.) und brachte sein Team noch einmal heran. Trotz einer spannenden Schlussphase blieb Weingarten vorne und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Kreisliga A2:

SV Wolfegg – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 1:0
Der SV Wolfegg feierte einen knappen, aber umso umjubelteren Heimsieg. In einer ausgeglichenen Partie mit wenigen klaren Chancen erzielte Jonathan Dischl in der 27. Minute das Tor des Tages. Die Gäste drängten nach der Pause auf den Ausgleich, doch Wolfegg verteidigte geschlossen und brachte die Führung über die Zeit.

TSV Schlachters – FC Isny 1:2
Beide Teams legten einen furiosen Start hin. Jonas Hermann brachte Schlachters bereits in der 5. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Feras Abo Aljedian aus. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit hohem Tempo. In der zweiten Halbzeit hatte Isny mehr Durchschlagskraft und drehte die Partie durch Gökhan Bayrak (68.). Schlachters stemmte sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Isny blieb stabil und sicherte sich den Auswärtserfolg.

FC Scheidegg – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler 0:3
Vor 120 Zuschauern zeigte die SG eine reife Vorstellung. Nach ausgeglichener Anfangsphase traf Hendrik Poost (39.) kurz vor der Pause zur Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Michael Schindele (54.) auf 0:2, ehe Marlon Kloos (79.) den Endstand herstellte. Scheidegg kämpfte zwar bis zum Schluss, doch die Gäste spielten abgeklärt und nutzten ihre Chancen mit Effizienz.

SGM HENOBO – SG Kißlegg 2:0
HENOBO erwischte den besseren Start und stellte früh die Weichen. Marcel Stöhr traf in der 16. Minute zum 1:0, Dominic Glaser (37.) legte noch vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv, die Gäste fanden jedoch keine Lücke mehr. In der Nachspielzeit sah Boris Sauter (90.) bei Kißlegg die Rote Karte. HENOBO zeigte sich konzentriert und ließ in der Defensive nichts anbrennen.

TSV Neukirch – FC Wangen II 2:3
Ein spannendes Duell mit wechselnder Führung bekamen die Zuschauer in Neukirch zu sehen. Jonathan Ruschka (35.) brachte den TSV in Front, doch Wangen drehte das Spiel nach der Pause durch Simon Zirn (53.) und Atakan Sari (58.). Deniz Toker glich in der 70. Minute zum 2:2 aus, doch nur fünf Minuten später traf Nils Oelmayer (75.) zum 2:3. Beide Teams spielten offensiv nach vorne, am Ende hatte Wangen das bessere Ende für sich.

SGM Beuren/Rohrdorf – SpVgg Lindau 2:2
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges und spannendes Spiel. Lindau nutzte seine Chancen vor der Pause konsequent: Kaan Basar (35.) und Tolga Korkmaz (41.) trafen zum 0:2. Doch Beuren kam mit viel Energie aus der Kabine, verkürzte durch Konstantin Detki (50.) und drückte weiter. Nach einer Gelb-Roten Karte für Christos Karelas (63.) und einer Roten Karte für Zvonimir Drozdek (85.) bei Lindau spielten die Gäste lange in Unterzahl. Fabian Scholz (78.) verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Ein intensives Spiel mit vielen Emotionen und einem gerechten Resultat nach turbulenter Schlussphase.

SG Argental – TSV Ratzenried 1:3
Ratzenried zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte in den entscheidenden Momenten die Akzente. Dennis Mihaljevic brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Samuel Weiß (43.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel legte Luis Städele (52.) erneut für Ratzenried vor, und Mihaljevic machte mit seinem zweiten Treffer (82.) alles klar. Argental hielt dagegen, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen.

SV Eglofs – SV Amtzell 0:1
Ein umkämpftes Nachbarschaftsduell, das lange offen blieb. Eglofs spielte nach der Roten Karte für Dominik Briegel (51.) in Unterzahl, und das nutzte Amtzell aus. Elias Kleber traf in der 64. Minute zum entscheidenden 0:1. Eglofs zeigte trotz Unterzahl großen Einsatz, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr drehen. Amtzell nahm die Punkte in einer intensiven Partie mit nach Hause.

