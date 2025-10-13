Torfestival am Bodensee: Molpertshaus 8:2, Ankenreute stark

SV Wolfegg – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 1:0
Der SV Wolfegg feierte einen knappen, aber umso umjubelteren Heimsieg. In einer ausgeglichenen Partie mit wenigen klaren Chancen erzielte Jonathan Dischl in der 27. Minute das Tor des Tages. Die Gäste drängten nach der Pause auf den Ausgleich, doch Wolfegg verteidigte geschlossen und brachte die Führung über die Zeit.
TSV Schlachters – FC Isny 1:2
Beide Teams legten einen furiosen Start hin. Jonas Hermann brachte Schlachters bereits in der 5. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Feras Abo Aljedian aus. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit hohem Tempo. In der zweiten Halbzeit hatte Isny mehr Durchschlagskraft und drehte die Partie durch Gökhan Bayrak (68.). Schlachters stemmte sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Isny blieb stabil und sicherte sich den Auswärtserfolg.
FC Scheidegg – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler 0:3
Vor 120 Zuschauern zeigte die SG eine reife Vorstellung. Nach ausgeglichener Anfangsphase traf Hendrik Poost (39.) kurz vor der Pause zur Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Michael Schindele (54.) auf 0:2, ehe Marlon Kloos (79.) den Endstand herstellte. Scheidegg kämpfte zwar bis zum Schluss, doch die Gäste spielten abgeklärt und nutzten ihre Chancen mit Effizienz.
SGM HENOBO – SG Kißlegg 2:0
HENOBO erwischte den besseren Start und stellte früh die Weichen. Marcel Stöhr traf in der 16. Minute zum 1:0, Dominic Glaser (37.) legte noch vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv, die Gäste fanden jedoch keine Lücke mehr. In der Nachspielzeit sah Boris Sauter (90.) bei Kißlegg die Rote Karte. HENOBO zeigte sich konzentriert und ließ in der Defensive nichts anbrennen.
TSV Neukirch – FC Wangen II 2:3
Ein spannendes Duell mit wechselnder Führung bekamen die Zuschauer in Neukirch zu sehen. Jonathan Ruschka (35.) brachte den TSV in Front, doch Wangen drehte das Spiel nach der Pause durch Simon Zirn (53.) und Atakan Sari (58.). Deniz Toker glich in der 70. Minute zum 2:2 aus, doch nur fünf Minuten später traf Nils Oelmayer (75.) zum 2:3. Beide Teams spielten offensiv nach vorne, am Ende hatte Wangen das bessere Ende für sich.
SGM Beuren/Rohrdorf – SpVgg Lindau 2:2
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges und spannendes Spiel. Lindau nutzte seine Chancen vor der Pause konsequent: Kaan Basar (35.) und Tolga Korkmaz (41.) trafen zum 0:2. Doch Beuren kam mit viel Energie aus der Kabine, verkürzte durch Konstantin Detki (50.) und drückte weiter. Nach einer Gelb-Roten Karte für Christos Karelas (63.) und einer Roten Karte für Zvonimir Drozdek (85.) bei Lindau spielten die Gäste lange in Unterzahl. Fabian Scholz (78.) verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Ein intensives Spiel mit vielen Emotionen und einem gerechten Resultat nach turbulenter Schlussphase.
SG Argental – TSV Ratzenried 1:3
Ratzenried zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte in den entscheidenden Momenten die Akzente. Dennis Mihaljevic brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Samuel Weiß (43.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel legte Luis Städele (52.) erneut für Ratzenried vor, und Mihaljevic machte mit seinem zweiten Treffer (82.) alles klar. Argental hielt dagegen, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen.
SV Eglofs – SV Amtzell 0:1
Ein umkämpftes Nachbarschaftsduell, das lange offen blieb. Eglofs spielte nach der Roten Karte für Dominik Briegel (51.) in Unterzahl, und das nutzte Amtzell aus. Elias Kleber traf in der 64. Minute zum entscheidenden 0:1. Eglofs zeigte trotz Unterzahl großen Einsatz, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr drehen. Amtzell nahm die Punkte in einer intensiven Partie mit nach Hause.