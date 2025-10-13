Torfestival am Bodensee: Molpertshaus 8:2, Ankenreute stark

TSV Eschach II – SV Ankenreute 0:3

Der SV Ankenreute legte einen Traumstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 2. Minute traf Mutasem Bellah Issa zur Führung, zehn Minuten später erhöhte Matthias Gentner (12.) auf 0:2. Eschach II fand kaum ins Spiel, während die Gäste konzentriert blieben und das Geschehen kontrollierten. In der Schlussphase verwandelte Luca Rief (83.) einen Foulelfmeter zum 0:3-Endstand. Ankenreute zeigte sich von Beginn an hellwach und entschied die Partie früh.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Baindt II 3:1

Wilhelmsdorf erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Luiz Schulz brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Stefan Wieland (21.) und Jonathan Heithier (34.) bauten diese noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel kam Baindt II etwas besser ins Spiel und erzielte durch Johannes Schnez (67.) den Anschlusstreffer. Doch die Heimelf blieb stabil und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

SV Mochenwangen – SG Waldburg/Grünkraut 3:0

Der SV Mochenwangen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Erkan Kale traf früh (7.) zur Führung und legte in der 62. Minute nach. Spätestens mit dem Treffer von Patrick Noack (82.) war die Entscheidung gefallen. Mochenwangen überzeugte durch eine kompakte Mannschaftsleistung und blieb vor dem Tor eiskalt.

FV Molpertshaus – SV Kehlen 8:2

Ein Torfestival lieferten die Zuschauer in Molpertshaus. Nach einer Viertelstunde eröffnete Marius Mütz (16.) den Torreigen, ehe Johannes Schmid (17.) und Mihael Markulin (36.) nachlegten. Innerhalb von nur zwei Minuten (37., 45.) erhöhten Jonas Vonier und Florian Weiler per Foulelfmeter auf 5:0, und Mütz (45.+2) stellte noch vor der Pause auf 6:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Weiler (47.) erneut, Johannes Schmid (54.) machte das 8:0 perfekt. In der Schlussphase betrieb Kehlen durch Felix Dunger (75., 90.+4) noch etwas Ergebniskosmetik. Ein offensiv beeindruckender Auftritt des FVM.

VfB Friedrichshafen II – SV Weissenau 1:2

Der SV Weissenau setzte sich knapp beim VfB Friedrichshafen II durch. Lavpreet Ghotra brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Sascha Hohmann (40.) für den VfB aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tiziano Belligoi (59.) mit seinem Treffer für die erneute Führung. Friedrichshafen drängte in der Schlussphase, doch Weissenau verteidigte konzentriert und nahm die Punkte mit.

SG Aulendorf – SG Baienfurt 1:3

Vor 185 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Baienfurt nach der Pause auf: Philipp Frey (56.) und Fabian Weggerle (63.) trafen binnen weniger Minuten. Aulendorf verkürzte kurz darauf durch Fabian Madlener (66.), doch Weggerle (74.) stellte den alten Abstand wieder her. Beide Mannschaften zeigten hohen Einsatz, doch Baienfurt nutzte seine starke Phase nach dem Seitenwechsel konsequent aus.

TSG Ailingen II – TSV Berg II 1:5

Ailingen legte gut los und ging durch Alessio Moosherr (6.) in Führung. Doch Berg II fand schnell die passende Antwort: Jonathan Merk traf doppelt (10., 25.) und drehte die Partie. Nach der Pause blieb Berg spielbestimmend – Johannes Moser (52.) und Maximilian Krause (56.) bauten die Führung weiter aus. In der 80. Minute machte Merk mit seinem dritten Treffer alles klar. Der TSV zeigte sich spielstark und nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SK Weingarten 2:3

Eine torreiche Begegnung mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Weingarten war zunächst klar tonangebend: Yusuf Ekincioglu (42.), Burhan Soyudogru (49.) und Vedat Sögüt (58.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Doch Fischbach zeigte Moral: Benjamin Bisleruck traf doppelt (60., 88.) und brachte sein Team noch einmal heran. Trotz einer spannenden Schlussphase blieb Weingarten vorne und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.