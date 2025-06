Torfestival als Saisonabschluss

"Neun Tore, aber irgendwie war da kein Leben mehr drin. Das Spiel war wirklich nicht schön anzusehen", meinte der D/A-Coach. Seine Mannschaft ging durch ein Eigentor von Mirko Brähmer in Führung. Jan Mehrkens gelang der Ausgleich. Die Treffer zum 2:1 und 3:1 waren identisch. Sowohl Malte Horwege, als auch Henrik Haack standen bei den Flanken mit dem Rücken zum Tor und schossen aus der Drehung ins Tor. Der TSV Apensen II hätte im letzten Spiel unter Trainer Peter Steffens mit einem hohen Sieg noch den FC Oste/Oldendorf II auf Platz 6 überflügeln können, doch spätestens nach dem 5:1 war der Drops gelutscht.

Ampelkarte zum Abschluss

Die Gäste steckten allerdings nicht auf, da die Kehdinger ebenfalls nicht sattelfest waren. So stand es kurz vor dem Ende plötzlich 5:3. "Zwei Gegentore nach weiten Einwürfen. Das ist sonst unsere Stärke", so Matties. Dem eingewechselten Andi Junge gelang dann noch mit einem schönen Treffer ein guter Abschluss. Er spielte zwei Gegner aus, die auf dem Hosenboden landeten und traf zum 6:3. Eine unnötige Ampelkarte kassierte Jannek Strasser wenige Augenblicke vor Schluss. "Da ist er etwas unmotiviert reingegangen", so sein Coach. Sein letztes Spiel nach 20 Jahren fünfte Herren stand Malte Hempel an der Linie. Nach Spieler, Trainer und zuletzt als Teammanager ist jetzt Schluss.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Tore: 1:0 Mirko Brähmer (14. Eigentor), 1:1 Jan Mehrkens (20.), 2:1 Malte Horwege (40.), 3:1 Henrik Haack (43.), 4:1 Jannek Strasser (59.), 5:1 Malte Horwege (68.), 5:2 Max Drechsel (69.), 5:3 Jan Mehrkens (87.), 6:3 Andi Junge (89.)

Gelb-Rot: Jannek Strasser (90./SV Drochtersen/Assel V/Foul)