Torfestival als Antwort auf Suchsdorf-Pleite: PSG 7:3 in Altenholz

Der torgefährlichste Linksverteidiger der Verbandsliga Ost Nico Schümann (Probsteier SG) reihte sich auch beim 7-3 in die Reihe der Torschützen ein. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Probsteier SG 2012 hat am 26. Spieltag der Verbandsliga Ost ordentlich Wiedergutmachung betrieben. Nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage in Suchsdorf zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Reaktion und überrollte den TSV Altenholz auf dessen Kunstrasenplatz mit 7:3. In Abwesenheit von Cheftrainer Thomas Bohrmann übernahmen Ligaobmann Uli Schröder und Co-Trainer Reza Jalaly die Verantwortung an der Seitenlinie – und ihr taktischer Plan ging von der ersten Sekunde an auf.

„Wir wollten einfache Gegentore wie zuletzt vermeiden und gleichzeitig über die schnellen Außenbahnen Druck erzeugen“, erklärte Schröder nach der Partie. „Ein Plan, der von Beginn an voll aufging.“

Die 64 Zuschauer in Altenholz rieben sich verwundert die Augen, als die PSG bereits nach neun Minuten mit 2:0 führte. Nico Schümann (6.) und Din Mehanovic (9.) bestraften die schläfrige Defensive der Gastgeber eiskalt. Altenholz fand zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen das kompakte Mittelfeld der Gäste und versuchte sich verzweifelt in langen Bällen, die jedoch wirkungslos verpufften.

In der 16. Minute erhöhte Delpierro Bamm auf 3:0, ehe erneut Schümann als Verteidiger mit seinem bereits sechsten Saisongoal in der 36. Minute den 4:0-Pausenstand markierte. TSV-Coach Nils Lenschau fand nach dem Schlusspfiff deutliche Worte für die erste Hälfte: „Wir sind denkbar schlecht gestartet. Alles das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir konsequent nicht umgesetzt. Wir können uns über den Pausenstand nicht beschweren.“

Zwischenzeitliches Zittern trotz 5:0-Führung

Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig in ein Debakel für die Altenholzer auszuarten, als Din Mehanovic, Top-Torjäger der Verbandsliga Ost mit nach der Partie 26 Toren, in der 57. Minute auf 5:0 stellte. Doch dann riss der Faden bei der PSG. Bedingt durch einige Wechsel verloren die Gäste kurzzeitig die Ordnung, was Altenholz für eine furiose Phase nutzte. Innerhalb von nur neun Minuten verkürzten Lasse Baesler (72.), Tom Jappe (77.) und Mats Ellwanger (81.) auf 3:5.

Plötzlich schien eine eigentlich entschiedene Partie wieder offen. Die Spannung stieg nach den drei Toren innerhalb von zehn Minuten. Lenschau konstatierte: „Wir sind dann besser reingekommen und haben unsere Präsenz erhöht. Am Ende hat es für die Aufholjagd nicht gereicht, was über das gesamte Spiel betrachtet aber auch nicht gerechtfertigt gewesen wäre.“

Justus Schröder und Bamm machen den Deckel drauf

Die Probsteier bewiesen jedoch Moral und fingen sich rechtzeitig ab, um das Spiel nicht vollends aus der Hand zu geben. Nur zwei Minuten nach dem dritten Altenholzer Treffer erlöste Justus Schröder sein Team mit dem 6:3 (83.) und brach damit den aufkeimenden Widerstand der Gastgeber endgültig. Den Schlusspunkt unter ein wahres Offensivspektakel setzte Delpierro Bamm mit seinem zweiten Tor zum 7:3-Endstand (86.).

Uli Schröder bilanzierte hochzufrieden, mahnte aber auch zur Wachsamkeit: „Am Ende steht ein hochverdienter Sieg, der unsere Offensivstärke unter Beweis stellte. Dennoch ist die Schwächephase ein Warnsignal, künftig über die volle Spielzeit konzentriert zu bleiben.“

Während Altenholz am Freitag bei Oldenburg/Göhl Wiedergutmachung betreiben will, kehrt die Probsteier SG am kommenden Samstag endlich auf den heimischen Platz zurück, um gegen den MTV Dänischenhagen nachzulegen.

TSV Altenholz: Ploog – Baesler, Eckey, Pantel, Kessler – Siegmund (46. Biedermann) – Ellwanger, Rohlfs (46. hansen), Farokhi (76. Marien) Brackmann (67. Jappe) – Schäfer (60. Bansemer).

Trainer: Nils Lenschau.

Probsteier SG: von Viktor – Fimm, Bossen, Akbulut (86. Osmanovic), Schümann (73. Schachmeier) – Schröder, Azem Mehanovic (58. Hadzimujic) – Bamm, Puls (58. Steffen), Din Mehanovic – Reinke.

Trainer: Reza Jalaly/Uli Schröder/.

SR: Timo Lupi

Ass.: Maurice Marquardt, Tim Thiesen.

Z.: 64.

Tore: 0:1 Nico Schümann (6.), 0:2 Din Mehanovic (9.), 0:3 Delpiero Bamm (16.), 0:4 Nico Schümann (36.), 0:5 Din Mehanovic (57.), 1:5 Lasse Baesler (72.), 2:5 Tom Jappe (77.), 3:5 Mats Ellwanger (81.), 3:6 Justus Schröder (83.), 3:7 Delpiero Bamm (86.).