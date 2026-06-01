TORFABRIK kehrt in Bundesliga zurück adidas hat neuen offizieller Spielball 2026/27 vorgestellt von PM / DFL / red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Spielball ab der BL-Saison 2026/27. – Foto: DFL / Michael Romacker

adidas hat am heutigen Montag den Offiziellen Spielball für die Saison 2026/27 der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgestellt. Mit TORFABRIK kehrt die Weltmarke aus Herzogenaurach nach acht Spielzeiten als Spielball-Partner in den deutschen Profifußball zurück.

Das Design des Balls greift Elemente des adidas-Modells TEAMGEIST auf, mit dem erstmals 2006 in Deutschland gespielt wurde. Die Neuauflage verbindet die markante Panel-Struktur mit modernen Designelementen in Schwarz, Rot und Gold.



Der Ball wird sowohl in den Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga als auch beim Franz Beckenbauer Supercup, in den Relegationsspielen sowie im neu geschaffenen U21-Wettbewerb „Bundesliga Talent Series“ zum Einsatz kommen.



