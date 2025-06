Torfabrik gegen Abwehrbollwerk: SVA Palzing muss Kasing knacken

Die Fußballer des SVA Palzing wollen im ersten Relegationsspiel den Grundstein fürs Weiterkommen legen. Dafür sollte sich die Geschichte aber nicht wiederholen.

Palzing – Jetzt geht es ans Eingemachte: Die Fußballer des SVA Palzing sind ab Mittwoch in der ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga gefordert. Gegner SV Kasing ist eine Mannschaft, die ihre Qualitäten vor allem in der Defensive hat.

Nicht immer ist es gut, wenn sich Geschichte wiederholt. Im Fall der Palzinger Kicker ist es aber doch eine nette Anekdote. Es war vor etwas mehr als einem Jahr, als die Ampertaler schon einmal auf den letzten Drücker als Vizemeister der Kreisliga 2 in die Aufstiegsrelegation gerutscht sind. Damals war der SV Walpertskirchen als Tabellendritter der Leidtragende. Der SVW krönte sich in dieser Saison nun zum verdienten Kreisliga-Meister – und die SVA-Männer sicherten sich erneut die Teilnahme an den, im Idealfall, insgesamt vier Bonusspielen. Während heuer der FC Finsing mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen musste, machte Palzing den Einzug in die Relegation am letzten Spieltag mit einem 4:2-Erfolg gegen den FC Moosinning II dingfest.

Mehmedovic: „Wir spielen auf Sieg.“

Und nun geht es Schlag auf Schlag weiter: Bereits am Mittwoch startet die erste Relegationsrunde. Gegner ist der Vizemeister der Kreisliga 1, der SV Kasing. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Ampertal-Arena, das Rückspiel steigt am Samstag (17 Uhr) in Kasing. Entscheiden die Palzinger die Runde für sich, wartet in der Woche drauf der Relegationssieger aus dem Kreis München, um das Bezirksliga-Ticket auszuspielen. „Wir nehmen die Sache sehr ernst“, erklärt SVA-Coach Enes Mehmedovic. „Wir spielen auf Sieg.“

Richtig in den Terminplan passt den Palzingern die Sache freilich nicht, fällt die Relegation doch ausgerechnet in die Zeit der Vorbereitungen und Feierlichkeiten zum 100. Vereinsgeburtstag. Und auch, dass sich die Relegation mit bis zu vier Partien in die Länge zieht, ist laut Mehmedovic suboptimal. „Nur ein Spiel auf neutralem Platz hätte jeweils auch gereicht“, so seine Kritik. „Aber der Verband braucht wohl die Kohle.“ Problem auch: Steigen die Palzinger tatsächlich auf, winkt eine ultrakurze Pause. Denn bereits Ende Juli beginnt die neue Bezirksliga-Saison.

2024 scheiterten die Ampertaler in der ersten Runde

Dennoch: Der SVA bereitet sich akribisch auf Gegner Kasing vor. Der hat in der vergangenen Saison nur 20 Gegentore kassiert – da werde es schwierig werden, Treffer zu erzielen, erläutert Mehmedovic. „Kasing steht sehr kompakt und verteidigt richtig gut.“ Was für sein Team spreche? „Wir haben 73 Tore erzielt, Kasing nur 33.“

So oder so: Die Palzinger wollen am Mittwoch den Grundstein fürs Weiterkommen legen. In diesem Punkt sollte sich die Geschichte nicht wiederholen: 2024 scheiterten die Ampertaler – nach einem 1:1 zu Hause und einem 1:3 auswärts gegen Gerolfing – bereits in der ersten Relegationsrunde. Matthias Spanrad