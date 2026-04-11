Torejagd in der Landesliga: Bernhausen und TSV Bad Boll triumphieren

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 2 sorgten die heutigen Partien des 22. Spieltag für ein emotionales Beben in der Tabelle. Während der Kampf um die vorderen Plätze an Intensität zunimmt, sahen die Zuschauer auf den Plätzen torreiche Begegnungen, die den Aufstiegskampf und das gesicherte Mittelfeld massiv beeinflussen.

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Es war ein wahrer Schlagabtausch, den die 150 Zuschauer miterleben durften. In einer Partie, die von der ersten Minute an unter Hochspannung stand, erwies sich der TSV Bernhausen als die effektivere Mannschaft. Den Torreigen eröffnete Filip Jordacevic bereits in der 2. Minute mit dem 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, als Aaron Biedma-Andrades in der 7. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Ein unglückliches Eigentor von Tobias Kubitzsch in der 38. Minute brachte Bernhausen erneut in Front (1:2). Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Walz die Führung in der 49. Minute auf 1:3 aus. Doch Sindelfingen gab sich nicht auf: Tahir Bahadir verkürzte in der 55. Minute auf 2:3. In der Schlussphase wurde es dann turbulent. Ivan Matanovic stellte in der 72. Minute den alten Abstand zum 2:4 wieder her, ehe Arbes Bytyci in der 82. Minute mit dem 3:4 noch einmal für Hoffnung bei den Gastgebern sorgte. Kurz vor dem Ende schwächte sich der VfL selbst, als Finn Edelmann in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Den Schlusspunkt setzte erneut Ivan Matanovic in der 85. Minute per Foulelfmeter zum 3:5-Endstand.

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Eine herbe Enttäuschung musste der 1. FC Eislingen vor 420 Zuschauern hinnehmen. Der gastgebende Aufsteiger fand gegen einen bestens aufgelegten TSV Bad Boll kaum Mittel. Die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Baran Ates in Führung, der in der 23. Minute das 0:1 und in der 29. Minute das 0:2 erzielte. Nach der Pause erhöhte Felix Strodel in der 50. Minute sogar auf 0:3. Eislingen keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Aykut Durna in der 56. Minute per Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte, doch bereits in der 58. Minute stellte Felix Strodel mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Zwar gelang Salih Egrlic in der 66. Minute noch das 2:4, doch den emotionalen Schlusspunkt setzte Duncan Cunion in der 89. Minute mit dem Tor zum 2:5-Endstand für Bad Boll. ---

Für den MTV Stuttgart ist die Lage mit 17 Punkten auf Rang 15 ernst. Die 1:4-Niederlage beim SC Geislingen war ein weiterer Rückschlag, dazu kam die Rote Karte gegen Philipp Weippert. Nun wartet mit dem SV Waldhausen ein Gegner, der beim 4:4 gegen den 1. FC Eislingen große Moral und offensive Kraft zeigte und mit 36 Punkten auf Platz sieben steht. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch genau darin liegt die Spannung. MTV Stuttgart braucht im Abstiegskampf dringend Zählbares, Waldhausen will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Nach einem Spiel mit acht Toren reist der Gast mit Rückenwind an, während der Gastgeber auf ein Zeichen des Widerstands hofft. ---

Der GSV Maichingen hat sich mit dem 2:0 beim VfL Sindelfingen auf 29 Punkte geschoben und geht mit Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Der Sieg im Derbycharakter des Nachbarschaftsduells war wichtig, weil er die Mannschaft im Mittelfeld stabilisierte. Nun kommt mit dem SC Geislingen ein Gegner, der zuletzt in beide Richtungen Emotionen erlebt hat. Geislingen gewann zunächst 4:1 gegen den MTV Stuttgart, verlor dann aber das Nachholspiel beim TSGV Waldstetten mit 0:2. Mit 22 Punkten bleibt der Druck im unteren Tabellenbereich hoch. Für Maichingen ist es die Chance, sich weiter abzusetzen, für Geislingen ein Spiel, in dem jeder Punkt im Kampf um den Klassenverbleib schwer wiegt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Der SV Böblingen hat beim 4:1 in Ehningen eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Kosmas Gkiagkiaev traf doppelt, dazu kamen die Tore von Eray Cilhüseyin und Adrian Körtge Corral. Mit 29 Punkten steht Böblingen auf Rang neun. Jetzt wartet mit dem TSGV Waldstetten aber ein Gegner aus dem engsten Kreis der Aufstiegsanwärter. Waldstetten hat auf die 0:3-Niederlage in Bernhausen die richtige Antwort gegeben und unter der Woche das Nachholspiel gegen Geislingen mit 2:0 gewonnen. Mit 39 Punkten ist der Tabellenzweite voll im Rennen. Diese Partie lebt vom Kontrast: Böblingen kommt mit frischem Selbstvertrauen, Waldstetten mit großem Druck und klarem Ziel vor Augen. ---

Der FV Sontheim/Brenz hat mit dem 1:0 beim TV Echterdingen einen seltenen, aber enorm wichtigen Erfolg gefeiert. Jorgo Kentiridis traf früh zum Sieg, dennoch bleibt der Aufsteiger mit zehn Punkten Tabellenletzter. Der TSV Ehningen reist dagegen nach der überraschend klaren 1:4-Heimniederlage gegen den SV Böblingen mit spürbarem Korrekturbedarf an. Für Sontheim/Brenz ist es eine weitere Gelegenheit, sich gegen die prekäre Lage zu stemmen. Ehningen muss nach dem Rückschlag aufpassen, im dicht gedrängten Vorderfeld nicht an Boden zu verlieren. Das Spiel trägt damit auf beiden Seiten Gewicht: hier Überlebenskampf, dort der Versuch, sich in der Spitzengruppe zu behaupten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 live PUSH

Der TSV Köngen reist auf der Welle eines 2:0 bei den FV Spfr Neuhausen in dieses Heimspiel und verteidigt mit 42 Punkten die Tabellenführung. Toni Panne und Max Schlotterbeck sorgten für die Tore, zudem scheiterte Noah Schadt noch mit einem Foulelfmeter. Trotz dieses ausgelassenen Moments war es ein souveräner Auftritt des Spitzenreiters. Der TV Echterdingen verlor zuletzt 0:1 gegen den FV Sontheim/Brenz und steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf. Für den Gastgeber ist die Aufgabe klar: Die Spitze behaupten. Für Echterdingen geht es darum, gegen den Tabellenführer Widerstandskraft zu zeigen und im unteren Mittelfeld nicht weiter unter Druck zu geraten. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei Köngen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Die TSVgg Plattenhardt hat die Chance auf Punkte in Bad Boll spät aus der Hand gegeben, verlor 1:2 und kassierte in der 85. Minute auch noch die Rote Karte gegen Giuliano Soddu. Mit 24 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 13. Die FV Spfr Neuhausen kommen nach dem 0:2 gegen Tabellenführer Köngen mit 26 Punkten als Elfter. Gerade weil beide Mannschaften im unteren Mittelfeld stehen, hat dieses Spiel eine hohe Bedeutung. Plattenhardt braucht nach dem bitteren Ende in Bad Boll eine Reaktion, Neuhausen will den Abstand nach unten wahren. Die Tabellenlage verspricht ein angespanntes, hart umkämpftes Duell, in dem jeder Fehler spürbar sein dürfte.