Torefestival in der Kreisoberliga zum Abschluss

Bergstraße. Sportlich waren alle Entscheidungen gefallen, sodass die Mannschaften der Kreisoberliga Bergstraße frei von allen taktischen Zwängen spielen konnten. Das zahlte sich aus für die Zuschauer: In den sechs Partien am Sonntag fielen 36 Treffer.
Dean Hebling wollte den Ruf der Lörzenbacher als Remiskönige wahren. Der Stürmer stand kurz vor dem Abpfiff frei vor dem Tor, lenkte den Ball an Keeper Kempf, aber auch am Kasten vorbei. Das Remis sei aber das gerechte Ergebnis gewesen, sagte SVL-Vorsitzender Stefan Jünger nach einem tempo- und chancenreichen Spiel. Verabschiedet bei den Gastgebern wurden Firat Marankoz (FC Alsbach), Simon Krauß (Torwart, Stürmer, zum Schluss Spielertrainer der Reserve) sowie Smajil Sadic (VfR Fehlheim). Der verpasste seinen Abschied, feierte er doch am Vorabend selbst Junggesellenabschied. Tore: 1:0 Hebling (35.), 1:1 Dechert (46., Foulelfmeter), 1:2 Scott (50.), 2:2 Krauß (62., Elfmeter-Nachschuss), 2:3 Scott (65.), 3:3 Krauß (66.). – Schiedsrichter: Kanning (TV Langen). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Die Lorscher schonten das Erstmannschaftspersonal für die anstehende Relegationsrunde und traten fast ausschließlich mit Spielern aus der Reserve an. Der FV ging die Partie hoch motiviert an. Überragender Akteur war Torsten Schnitzer. Der Offensivspieler zeigte noch einmal seine ganze Klasse und erzielte drei Treffer., zwei davon per Freistoß. „Biblis war die bessere Mannschaft, wir waren aber keine sechs Tore schlechter“, so Lorschs Sportlicher Leiter Bekir Ilhan. Tore: 1:0 Schnitzer (10.), 2:0 Wojtaszek (33.), 3:0 Schnitzer (38.), 4:0 Bayer (50.), 5:0 Gölz (72.), 6:0 Schnitzer (78.). – Schiedsrichter: Öksüz (Modau). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Schnitzer/keine.
„Das war ein munteres Scheibenschießen“, sagte der KSG-Pressewart Achim Tremper: „Unsere Jungs waren irgendwie schon in der Sommerpause. Bensheim hat das ernst genommen und wollte unbedingt gewinnen.“ Die FSG bestimmte die ersten 25 Minuten und führte mit 2:0. Dann kam Mitlechtern besser ins Spiel und glich noch vor der Halbzeitpause aus. Maurizio Müller hatte bei den Platzherren noch einen Lattenschuss. Nach dem Seitenwechsel erzielte die KSG dann zwei Tore. Doch die Schlussphase gehörte Bensheim. „Vor allem Pascal Quentin haben wir nicht in den Griff bekommen“, so Tremper. Bensheim glich aus und hatte sogar noch einen Lattentreffer. Tore: 0:1 Reqica (12.), 0:2 Quadt (23.), 1:2 Hirsch (28.), 2:2 Gianluca Müller (40.), 3:2 Carsten Bitsch (60.), 4:2, 4:3 Schelkunow (80.), 4:4 Quentin (82.). – Schiedsrichter: Sen (Dornheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Maurizio Müller/Quentin.
Die SG startete furios, die Alemannia schlug zurück. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide einen offenen Schlagabtausch. Die Gastgeber hatten mit dem Last-Minute-Treffer von Moritz Kunz das Happy End. „Wir haben gut gekämpft und uns den Sieg verdient“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia. Tore: 0:1, 0:2 Muca (4., 30.), 1:2 Hodzic (32.), 2:2 Bah (34.), 3:2 Bunyaku (48.), 3:3 Muca (63.), 4:3 Kunz (90.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler. geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Die Turnvereinigung verabschiedete sich meisterlich aus der Kreisoberliga. Vor allem in der ersten Halbzeit stellten die Lorscher unter Beweis, warum sie die Runde als Erster beenden. Defensiv ließen sie so gut wie nichts zu, und offensiv war en sie torgefährlich. Birkenau gab sich aber nicht geschlagen, ging nach der Pause voll ins Risiko und verkürzte auf 2:3. Die Gastgeber besannen sich in der Schlussphase dann aber wieder auf ihre Qualitäten; Thomas Leipert (89.) traf in den Schlussminuten per Strafstoß zum 4:2-Endstand. Tore: 1:0 Lulei (30.), 2:0 Leipert (45.), 3:0 Reimund (50.), 3:1 Kleinert (58.), 3:2 Niklas Halblaub (65.), 4:2 Leipert (89., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Möller (Trösel). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Klein, Fraas, Ernst/Müller, Niklas Halblau
Der Sieg war für die Einhäuser zum Greifen nah, in der Nachspielzeit markierte Miron Hasanaj aber noch den Ausgleich und sicherte sich durch diesen auch die Torjägerkrone der Kreisoberliga (26 Treffer). SSG-Trainer Andreas Keinz trauerte hinterher, war aber dennoch zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft und lobte diese. Zudem nutzte der Coach das letzte Saisonspiel, um Ben Deselaers, Felix Krauss, Sebastian Steinmann, Leon Kühner und Emanuel Sachs die Möglichkeit zu geben, sich vom Einhäuser Publikum zu verabschieden. Tore: 1:0 Steinmann (19.), 1:1 Hasanaj (58.), 2:1 Steinmann (77.), 2:2 Hasanaj (90.+2). - Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Unrath/Hasanaj. (bore/kar/net/ü).