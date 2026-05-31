Torefestival in der Kreisoberliga zum Abschluss

„Das war ein munteres Scheibenschießen“, sagte der KSG-Pressewart Achim Tremper: „Unsere Jungs waren irgendwie schon in der Sommerpause. Bensheim hat das ernst genommen und wollte unbedingt gewinnen.“ Die FSG bestimmte die ersten 25 Minuten und führte mit 2:0. Dann kam Mitlechtern besser ins Spiel und glich noch vor der Halbzeitpause aus. Maurizio Müller hatte bei den Platzherren noch einen Lattenschuss. Nach dem Seitenwechsel erzielte die KSG dann zwei Tore. Doch die Schlussphase gehörte Bensheim. „Vor allem Pascal Quentin haben wir nicht in den Griff bekommen“, so Tremper. Bensheim glich aus und hatte sogar noch einen Lattentreffer. Tore: 0:1 Reqica (12.), 0:2 Quadt (23.), 1:2 Hirsch (28.), 2:2 Gianluca Müller (40.), 3:2 Carsten Bitsch (60.), 4:2, 4:3 Schelkunow (80.), 4:4 Quentin (82.). – Schiedsrichter: Sen (Dornheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Maurizio Müller/Quentin.