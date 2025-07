Torefestival im Toto-Pokal: ASV Kiefersfelden bezwingt ASV Flintsbach

Der ASV Kiefersfelden sicherte sich einen beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den ASV Flintsbach im spannenden Toto-Pokal-Match. Vor 50 Zuschauern sorgte Fabio Lorms in der 11. Minute zunächst für die Führung der Gäste. Doch die Antwort des ASV Kiefersfelden ließ nicht lange auf sich warten: Luca Wielander glich in der 15. Minute aus, gefolgt von Lukas Schöffels Treffer zur 2:1-Führung nur eine Minute später.

Noch vor der Halbzeit baute Marcel Kraus (39.) den Vorsprung auf 3:1 aus. In der 51. Minute verkürzte erneut Fabio Lorms für Flintsbach auf 3:2, was das Spiel kurzzeitig spannend machte. Doch in der Schlussphase sorgten Rico Bichler (83.) und erneut Marcel Kraus (88.) für die Entscheidung.

Der ASV Kiefersfelden unter Trainer Dietmar Maurberger zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, während der ASV Flintsbach trotz starker Momente das Nachsehen hatte. Schiedsrichter Florian Hellmaier leitete die Partie souverän.