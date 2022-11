Tore zur richtigen Zeit Der SV 09 Arnstadt bezwang bei traumhaft schönem Herbstwetter im Duell der alten Rivalen Eintracht Sondershausen verdientermaßen und festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe.

„Ich bin mit dem Ergebnis und der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, wir haben weitestgehend die Partie gegen einen starken Gegner im Griff gehabt. Wir haben die guten Phasen in unserem Spiel im Gegensatz zum Spiel bei Erfurt Nord ausdehnen können, hatten gute Umschaltmomente und haben nicht viel zugelassen“ so Martin Hauswald nach dem Spiel.

In der Startphase überschlugen sich die Ereignisse, zunächst verwerteten die Nullneuner nach nicht einmal einer Spielminute ihre erste Torgelegenheit. Varnhagen mit der Balleroberung, passte den Ball präzise in den Lauf Hädrichs, der mit seinem linken Bein überlegt vollendete (1.). Das beeindruckte die Gäste nicht, denn fast umgehend glich die Eintracht aus. Ein langer Ball landete am Pfosten, den folgenden Abpraller drückte der schnell schaltende Unhurian über die Linie (8.). Danach musste die Hintermannschaft der Hausherren hellwach agieren, um die drei brandgefährlichen Spitzen der Sondershäuser in Schach zu halten. In der Folge jedoch bekamen die Einheimischen die Partie wieder in den Griff und verlagerten das Spiel in die Gästehälfte. Nach Barthels Flanke scheiterte Hädrich per Kopf an Torwart Svarc (19.). Danach köpfte Hofmann Hädrichs Eckball über den Kasten (29.). Eine weitere Ecke wurde abgewehrt, den zweiten Ball sicherte Stelzer, der den freistehenden Pusch in Szene setzte, dieser traf aus Nahdistanz mit einem Schuß aus der Drehung (33.). Mit einem toll herausgespielten Angriff über den linken Flügel, erzielten die Nullneuner den Pausenstand. Nach einer abgewehrten Ecke passte der kaum zu stellende Hädrich auf Kunz, welcher am langen Pfosten den Ball zum freistehenden Pusch spielte, der mühelos einschob (43.).

Im zweiten Durchgang agierten beide Teams weiterhin auf hohem spielerischen Niveau, wobei sowohl Arnstadt, als auch die Eintracht immer den Weg nach vorn suchten. Die Hauswald Schützlinge hielten stabil dagegen, wirkten stellungssicher im Abwehrverhalten, und hätten sicher den einen oder anderen Konter sauberer zu Ende spielen können. Hädrichs Ecke köpfte Kiraly über das Tor (63.), dann zischte Hädrichs Distanzschuss neben den Pfosten (67.), schließlich lenkte Torwart Svarc Kunz Schuss aus 20 m mit einer Glanzparade über den Querbalken (85.).