Tore zum richtigen Zeitpunkt

Die Hausherren gingen ambitioniert ins Spiel, setzte unsere Mannschaft gerade in der Anfangsphase gut unter Druck und konnten durch T. Fränkel in der zehnten Spielminute bereits den Pfosten treffen. Sechs Minuten später zeigten die Gäste dann wie effektiv es gehen kann: mit dem ersten eigenen Spielzug zum Tor der Unioner setzte es direkt den ersten Treffer. Nach starker Vorarbeit von Jerome Riedel war es Neuzugang Lennart Liese, der sich mit seinem ersten Pflichtspieltreffer belohnte und seine Elf in Front brachte. (16’) Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, konnten durch Patrick Meier in der 22. Spielminute auch direkt den nächsten gefährlichen Angriff verbuchen, der diesmal allerdings nichts einbrachte. Wenig später versuchte sich dann auch Chris Schlätzer, welcher kurz vor der ersten Trinkpause ebenso nur Aluminium traf. (24’) Das Spiel plätscherte vor der Pause weiter vor sich hin. Die beste Chance gehörte zunächst wieder Union, als die Hausherren den Ball schon fast über der Linie hatten, klärte Christoph Kell in höchster Not. (40’) Auf der anderen Seite legten die Hausherren prompt nach: eine Ecke von Liese landete bei T. Frohn, der den Ball ins eigene Tor beförderte und so den Spielstand für die Gäste noch einmal ausbaute.(41’) Aber damit ging es noch nicht in die Pause: der Unparteiische entschied kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal auf Strafstoß Union, diesen setzte R.Vitolnieks allerdings an die Latte. (44’) Bad Frankenhausen führte nach einer Halbzeit noch nicht wirklich verdient, aber knapp, während die Gastgeber ihre Chancen zu schlecht ausspielten.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild: die Frankenhäuser übernahmen mehr und mehr das Kommando und verpassten es, sich nach zahlreichen Chancen zu belohnen. Liese scheiterte zunächst an Keeper Eisenhuth, Erik Schneiders Distanzschuss stellte ebenso kein Problem für den Mühlhäuser Schlussmann dar und beim Freistoß von Christian Bickel hatten die Hausherren erneut Glück mit dem Aluminium. (53/54/59’) Das sollte sich rächen: nach einer Ecke stand Frohn erneut richtig und traf zum 1:2. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, bei der dennoch die Frankenhäuser die klareren Chancen hatten: der eingewechselte Justin Helbing scheiterte gleich doppelt an Eisenhuth und auch Stefan Hankel bekam den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unter. Die Hausherren versuchten noch einmal alles, ohne sich jedoch eine zwingende Chance zu erspielen.

Fazit: Am Ende reicht das 1:2 den Frankenhäusern zum Weiterkommen, ohne noch einmal in die Verlängerung gemusst zu haben. Die 2. Pokalrunde ist bereits ausgelost und findet am Wochenende vom 06./07.09. bei der SpVgg Geratal statt, die am kommenden Samstag aber im Ligabetrieb in Bad Frankenhausen gastiert.