Tore wie am Fließband: Dzafic (45) erlebt spätes Fußballmärchen

Mirza Dzafic (re.) krönte sich 19/21 mit 29 Treffen zum Top-Torjäger der Bezirksliga Süd. – Foto: Oliver Rabuser/FuPa Archiv

Als Kriegsflüchtling kam er nach München, heute schießt er mit 45 Jahren noch Tore am Fließband. Die außergewöhnliche Geschichte von Mirza Dzafic.

Dabei hatte Dzafic seine Karriere im Herrenbereich eigentlich beendet. Nach der Saison 2021/22 verabschiedete sich der gebürtige Bosnier vom aktiven Spielbetrieb und wechselte zu den Alten Herren des FC Bayern München . Die Liebe zum Sport ließ aber nicht nach. Im Gegenteil: Dzafic schloss sich pünktlich zur Saison 25/26 dem FC Bosna an. „Ich wollte es noch einmal wissen und der Mannschaft vor dem Abstieg helfen“, verrät Dzafic gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

München – Die Fußballschuhe an den Nagel hängen? Nicht mit Mirza Dzafic . Während viele ehemalige Kicker in seinem Alter nur noch von früheren Zeiten erzählen, sorgt der 45-Jährige auf dem Platz weiterhin für Schlagzeilen. Mit beeindruckenden 30 Treffern in 23 Spielen lässt der Stürmer des FC Bosna u Hercegovina München seine Gegenspieler alt aussehen.

Sein Weg zum Fußball war alles andere als gewöhnlich. Mit elf Jahren kam Dzafic als Kriegsflüchtling nach München. Damals brach in Bosnien ein verheerender Bürgerkrieg aus. Seine Familie suchte in Deutschland eine neue Zukunft. Was ihm in dieser schwierigen Zeit blieb, war die Liebe zum Fußball.

Trotz seiner Torflut konnte der Routinier den Abstieg seines Teams nicht verhindern. Nach dem 0:4-Relegations-Debakel gegen den SV München West II war der Abstieg besiegelt. „Ich hätte am liebsten die 30 Tore gegen einen Nichtabstieg getauscht“, sagt Dzafic.

„Ich bin eigentlich ein typischer Straßenfußballer“, so Dzafic. In seiner Heimatstadt Kljuc gab es damals nicht einmal eine Jugendmannschaft. Seine ersten Schritte im Vereinsfußball machte er nach seiner Ankunft beim SV Germering. In der A-Jugend schaffte er es sogar bis in die Bayernliga nach Starnberg. „Dann habe ich irgendwie den Faden zum Fußball verloren.“

Erst mit 22 Jahren legte er wieder los – damals direkt beim FC Bosna. „Ich habe viel zu spät die Lust wiedergewonnen.“ Doch sein sportlicher Aufstieg begann.

Dzafic lief für die SpVgg Unterhaching und in der 2. bosnischen Liga auf

Sein Talent blieb nicht unbemerkt. Über den SC Fürstenfeldbruck führte sein Weg in die Bayernliga. „Der Trainer der Unterhaching-Amateure wollte mich damals unbedingt haben“, so Dzafic. Mehrfach trainierte er mit der Profimannschaft der Hachinger, die damals in der 2. Bundesliga spielte. Der Sprung blieb aus. „Ich wollte nochmal professionell Fußball spielen“, so Dzafic. Also zog es ihn nach Bosnien zurück, wo er rund 100 Spiele in der Premijer Liga (2. bosnische Liga) bei Rudak Prijedor und Zvijezda Gradacac absolvierte.

Als er mit 28 Jahren nach Deutschland zurückkehrte, war der Traum vom Profifußball allerdings so gut wie vorbei. Trotzdem blieb er dem Sport treu und spielte unter anderem für den BCF Wolfratshausen in der Bezirksliga. Zum Ende der Saison 21/22 gab er sein Karriereende bekannt. „Ich wurde damals Papa und wollte es etwas ruhiger angehen lassen“, so Dzafic. „Mein Chef spielte bei den Altherren von Bayern, und so ist der Kontakt da entstanden.“

Straßenfußballer-Mentalität und Verletzungsfreiheit – das Erfolgsgeheimnis von Dzafic

Dass er heute noch so gut mithalten kann, erklärt Dzafic so: „Ich habe durch meine Straßenfußball-Mentalität viel mitgenommen“, sagt Dzafic. „Es ist natürlich nicht einfach – man spürt den Unterschied körperlich.“ Die Jungen sind oft schneller, aber Dzafic ist ihnen taktisch überlegen. „Ich habe mehr Erfahrung, kenne die Laufwege und habe manchmal ein besseres Gespür für die Bälle.“

Außerdem blieb der 45-Jährige in fast seiner gesamten Karriere verletzungsfrei. Fit hält er sich ebenfalls gezielt. „Mein Bruder ist Fitnesstrainer. Einmal die Woche trainieren wir zusammen“, sagt Dzafic. „Ich habe aber auch gute Gene – mein Vater war immer fit.“

„Fußball ist mein Leben und ich kann nicht ohne.“

Mirza Dzafic über seine lange Fußballkarriere.

„Anfangs, als ich zum FC Bosna kam, war auf jeden Fall Skepsis da“, verrät Dzafic. Für einige war es nicht leicht zu akzeptieren, dass ein 45-Jähriger noch so gut mithält. Für ihn selbst sei es schön zu sehen, dass er sich noch mit den Jungen messen kann.

Und nun, bleibt er bei Bosna? Greift er woanders an? Oder übernimmt er das Traineramt? „Ich lasse das noch ein wenig offen.“ Klar ist: „Fußball ist mein Leben und ich kann nicht ohne.“