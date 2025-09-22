 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Wünsch

Tore wie am Fließband - 9:3, 5:5, 3:8, 9:2, 5:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Schornbach II – FC Kosova Kernen 9:3
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Schornbach. Claudio Isbaner brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung, doch Ilaz Lani glich für die Gäste aus (21.). Danach drehte der TSV auf: Moritz Schilling (34.), Kevin Mezger (45.) und Batu Kirli (45.) schossen eine komfortable Pausenführung heraus. Marek Zeich (50.) brachte Kosova nochmal heran, doch erneut Kevin Mezger (52., 57.) sowie Batu Kirli (69.) stellten auf 7:2. Kreshnik Kuqi verkürzte noch einmal (78.), bevor Claudio Isbaner per Elfmeter (80.) und Mato Kelava (90.) den 9:3-Endstand besorgten.

SV Remshalden – FSV Waiblingen II 0:4
Die Gäste aus Waiblingen dominierten die Partie von Beginn an. Adriano Carone traf in der 19. Minute zur Führung, Manuel Beluzic erhöhte in der 35. Minute. Kurz nach der Pause machte Anastasios Pantzaridis (49.) alles klar, ehe Cihan Cicek (74.) den deutlichen 4:0-Sieg perfekt machte.

VfL Winterbach – SV Fellbach II 4:3
Ein packendes Duell mit vielen Toren sahen die Zuschauer in Winterbach. Julian Knauer traf früh zum 1:0 (4.), doch Jonas Hess glich schnell aus (8.). Simon Piscopo (27.) und Elias Nonnenmann (27.) schraubten die Führung hoch, ehe erneut Knauer (34.) auf 4:1 stellte. Fellbach II kam noch einmal zurück durch Nikita Siebert (62.) und Baran Kara (79.), doch Winterbach rettete den knappen Sieg ins Ziel.

Anagennisis Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 5:5
Ein wahres Spektakel endete ohne Sieger. Rafail Stavridis eröffnete in der 13. Minute, ehe Vily Leandre Djine Toukam (23., 39.) und Niklas Wanek per Strafstoß (45.) die Partie drehten. Djine Toukam erhöhte sogar auf 4:1 (50.), doch Schorndorf kam zurück: Theodoros Tsilimantos (62.), Anas Elhor (68.) und erneut Tsilimantos (90.+2) trafen. Zwischendurch hatten Niklas Wanek (78.) und ein Eigentor von Luca Steinmann (81.) den SSV in Führung gehalten. Am Ende stand ein unglaubliches 5:5.

SV Hertmannsweiler – SC Korb 5:0
Der SV Hertmannsweiler zeigte eine dominante Vorstellung. Tobias Veit (10.) und Mario Dragic (37.) stellten früh die Weichen, Niklas Hug erhöhte nur zwei Minuten später (39.). Sulayman Ceesay traf nach der Pause (59.), ehe erneut Dragic (90.) den klaren 5:0-Sieg besiegelte.

VfR Birkmannsweiler – TB Beinstein 1:1
Eine ausgeglichene Begegnung endete mit einem gerechten Unentschieden. Tolonay Secilmis brachte die Gäste aus Beinstein kurz vor der Pause in Führung (42.). In der 68. Minute verwandelte Meridon Samahodaj einen Strafstoß zum Ausgleich.

SV Breuningsweiler II – TV Weiler/Rems 3:8
Ein Torregen in Breuningsweiler: Simon Zasinski legte mit zwei schnellen Treffern (17., 18.) los, Lukas Friedrich verkürzte (36.), ehe ein Eigentor von Antonio Ferrari (38.) sowie weitere Tore von Zasinski (44.) und Michael Rienecker (45.+3) zur klaren Pausenführung für Weiler sorgten. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Friedrich (46.), doch Philipp Klodt (56.) stellte den alten Abstand her. Mario Mutic (65.) sorgte für Hoffnung, doch Zasinski mit seinem vierten Treffer (68.) und Michail Panagos (72.) machten den 8:3-Auswärtssieg perfekt. Kurios: In der 84. Minute scheiterte Georgios Simeonidis mit einem Foulelfmeter am starken Keeper Tobias Skoumal.

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – SK Fichtenberg 3:0
Der SV Allmersbach II setzte sich klar gegen den SK Fichtenberg durch. Christian Seitz brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel baute Philipp Weller den Vorsprung mit Treffern in der 52. und 81. Minute aus und sicherte den verdienten 3:0-Heimsieg.

VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – SV Unterweissach II 9:2
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer. Früh ging der SV Unterweissach II durch Dominik Weller (2.) in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Leon Mehmeti (12.) glich aus, ehe Christopher Smythe (26.) und Julien Birzer (36.) die Partie drehten. Nach der Pause trafen Marlon Suckut (49.) und erneut Dominik Weller (51.) zum 4:2. Doch dann überrollte Erbstetten/Backnang die Gäste: Julien Birzer (62.), Marlon Suckut (66.), Ayman Mouhssine (67.), erneut Birzer (88.) und Assan Sanyang (90.) machten den 9:2-Kantersieg perfekt.

VfR Murrhardt – TSV Sulzbach-Laufen 4:0
Eron Demaku wurde zum Mann des Spiels. Mit Treffern in der 27., 51. und 65. Minute sorgte er fast im Alleingang für die Entscheidung. Salomon Mayer setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Erfolg.

Großer Alexander Backnang – FC Viktoria Backnang 5:4
Ein Derby, das an Spannung kaum zu überbieten war. Alexander Backnang führte nach Treffern von Evangelos Tsakiridis (12.), Said Abdulrahman (23.) und Georgios Xanthopoulos (25.) schnell mit 3:0. Osman Ceylan verkürzte kurz vor der Pause (45.), doch Aristotelis Kaitelidis (46.) und erneut Abdulrahman (52.) stellten auf 5:1. Ein Eigentor von Cosimo Moccia (54.) und zwei weitere Treffer von Osman Ceylan (57., 67.) brachten Viktoria zurück ins Spiel – am Ende rettete Alexander Backnang den knappen 5:4-Erfolg.

FSV Weiler zum Stein – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 4:1
Der FSV Weiler zum Stein zeigte eine konzentrierte Vorstellung und ging mit 1:0 in Führung. Marco Bargel erzielte in der 28. Minute den Ausgleich. Danach drehte Weiler auf und sicherte sich mit weiteren Treffern einen souveränen 4:1-Sieg.

SV Steinbach – TSC Murrhardt 1:2
Die Hausherren gingen durch Jonas Kolb in der 21. Minute in Führung. Yasin Enes Samdanli glich noch vor der Pause aus (44.). In der Schlussminute war es Abdulkadir Tuga, der den späten Siegtreffer für den TSC Murrhardt erzielte.

FV Sulzbach/Murr – FC Welzheim 1:6
Der FC Welzheim fegte über Sulzbach hinweg. Schon nach 15 Minuten stand es 0:5: Tim Schneidereit traf doppelt (3., 10.), dazu netzten Abdullah Sener (8.), Lukas Lehmann (12.) und Nico Dyrska (15.). Markus Dietz erzielte in der 60. Minute den Ehrentreffer für Sulzbach, ehe Patrick Wenzel (75.) den 6:1-Endstand markierte.

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A4:

Es fand kein Spiel statt.

