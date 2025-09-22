Tore wie am Fließband - 9:3, 5:5, 3:8, 9:2, 5:4

Kreisliga A1:

TSV Schornbach II – FC Kosova Kernen 9:3

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Schornbach. Claudio Isbaner brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung, doch Ilaz Lani glich für die Gäste aus (21.). Danach drehte der TSV auf: Moritz Schilling (34.), Kevin Mezger (45.) und Batu Kirli (45.) schossen eine komfortable Pausenführung heraus. Marek Zeich (50.) brachte Kosova nochmal heran, doch erneut Kevin Mezger (52., 57.) sowie Batu Kirli (69.) stellten auf 7:2. Kreshnik Kuqi verkürzte noch einmal (78.), bevor Claudio Isbaner per Elfmeter (80.) und Mato Kelava (90.) den 9:3-Endstand besorgten.

SV Remshalden – FSV Waiblingen II 0:4

Die Gäste aus Waiblingen dominierten die Partie von Beginn an. Adriano Carone traf in der 19. Minute zur Führung, Manuel Beluzic erhöhte in der 35. Minute. Kurz nach der Pause machte Anastasios Pantzaridis (49.) alles klar, ehe Cihan Cicek (74.) den deutlichen 4:0-Sieg perfekt machte.

VfL Winterbach – SV Fellbach II 4:3

Ein packendes Duell mit vielen Toren sahen die Zuschauer in Winterbach. Julian Knauer traf früh zum 1:0 (4.), doch Jonas Hess glich schnell aus (8.). Simon Piscopo (27.) und Elias Nonnenmann (27.) schraubten die Führung hoch, ehe erneut Knauer (34.) auf 4:1 stellte. Fellbach II kam noch einmal zurück durch Nikita Siebert (62.) und Baran Kara (79.), doch Winterbach rettete den knappen Sieg ins Ziel.

Anagennisis Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 5:5

Ein wahres Spektakel endete ohne Sieger. Rafail Stavridis eröffnete in der 13. Minute, ehe Vily Leandre Djine Toukam (23., 39.) und Niklas Wanek per Strafstoß (45.) die Partie drehten. Djine Toukam erhöhte sogar auf 4:1 (50.), doch Schorndorf kam zurück: Theodoros Tsilimantos (62.), Anas Elhor (68.) und erneut Tsilimantos (90.+2) trafen. Zwischendurch hatten Niklas Wanek (78.) und ein Eigentor von Luca Steinmann (81.) den SSV in Führung gehalten. Am Ende stand ein unglaubliches 5:5.

SV Hertmannsweiler – SC Korb 5:0

Der SV Hertmannsweiler zeigte eine dominante Vorstellung. Tobias Veit (10.) und Mario Dragic (37.) stellten früh die Weichen, Niklas Hug erhöhte nur zwei Minuten später (39.). Sulayman Ceesay traf nach der Pause (59.), ehe erneut Dragic (90.) den klaren 5:0-Sieg besiegelte.

VfR Birkmannsweiler – TB Beinstein 1:1

Eine ausgeglichene Begegnung endete mit einem gerechten Unentschieden. Tolonay Secilmis brachte die Gäste aus Beinstein kurz vor der Pause in Führung (42.). In der 68. Minute verwandelte Meridon Samahodaj einen Strafstoß zum Ausgleich.

SV Breuningsweiler II – TV Weiler/Rems 3:8

Ein Torregen in Breuningsweiler: Simon Zasinski legte mit zwei schnellen Treffern (17., 18.) los, Lukas Friedrich verkürzte (36.), ehe ein Eigentor von Antonio Ferrari (38.) sowie weitere Tore von Zasinski (44.) und Michael Rienecker (45.+3) zur klaren Pausenführung für Weiler sorgten. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Friedrich (46.), doch Philipp Klodt (56.) stellte den alten Abstand her. Mario Mutic (65.) sorgte für Hoffnung, doch Zasinski mit seinem vierten Treffer (68.) und Michail Panagos (72.) machten den 8:3-Auswärtssieg perfekt. Kurios: In der 84. Minute scheiterte Georgios Simeonidis mit einem Foulelfmeter am starken Keeper Tobias Skoumal.