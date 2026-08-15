Tore-Wahnsinn zum Auftakt: 24 Treffer elektrisieren die Kreisliga 2

Was für ein furioser Start in die neue Saison! Die Stürmer präsentierten sich am 1. Spieltag in absoluter Torlaune und bescherten den Fans ein echtes Offensiv-Festival. Als treffsicherste Akteure des Wochenendes glänzten dabei Lukas Hillgartner vom SV Unterneukirchen und Luke Bokelmann vom TuS Engelsberg, die jeweils mit einem Doppelpack zu den gefeierten Matchwinnern ihrer Teams avancierten.

Was für ein spektakulärer Auftakt im Angerer Waldstadion! Die Holzland-Kicker aus Reischach schockten die Hausherren früh und sahen nach Toren von Bastian Berger (6.) und Kapitän Christian Bauer (14.) zur Pause wie der sichere Sieger aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Anger jedoch auf: Florian Hinterstoißer verkürzte (53.). Danach wurde es hitzig: Angers Stefan Beranek sah nach einem harten Einsteigen Gelb – sein Gegenspieler David Brosch musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, woraufhin Reischachs Coach Thomas Lange wegen heftigen Protestierens die Rote Karte sah. Ausgerechnet der verwarnte Beranek besorgte in der 76. Minute den Ausgleich. Das letzte Wort hatten aber die Gäste: Nach einem Foul an Alexander Wimbauer behielt Julian Kneißl in der 90. Minute die Nerven und verwandelte den fälligen Strafstoß zum umjubelten 3:2-Endstand.

Tor-Spektakel vor Rekordkulisse: Engelsberg überrollt Bezirksliga-Absteiger Vor der größten Kulisse des Spieltags (150 Zuschauer) lieferten sich Engelsberg und der SV Saaldorf eine furiose erste Halbzeit. Sebastian Hafner brachte den Gast in Führung (19.), Tim Kiefer glich prompt aus (23.). Auch auf das 1:2 durch Robert Hafner (36.) hatte die Heimelf noch vor dem Pausenpfiff durch Luke Bokelmann die passende Antwort parat (45.). Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Engelsberg: Edwin Skrgic verwandelte einen Foulelfmeter zur erstmaligen Führung (61.), Sven Illguth legte nach (75.), ehe erneut Bokelmann mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand herstellte (81.).

Gerechte Punkteteilung im Duell der Formstarken

Nach einer jeweils starken Sommervorbereitung trennten sich die Spielgemeinschaft und die Seerosen-Kicker aus Waging am See mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Robin Schreck brachte die Hausherren in Teising bereits nach einer Viertelstunde in Front (15.). Die Gäste aus Waging zeigten sich vom Rückstand jedoch unbeeindruckt, bissen sich in die Partie und belohnten ihren Aufwand im zweiten Durchgang: Dominik Buxmann traf in der 60. Spielminute zum verdienten 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Hillgartner wird in der 94. Minute zum Matchwinner

Der Meister der Kreisklasse 3 feierte ein historisches und hochemotionales Kreisliga-Debüt. Oberteisendorf erwischte den besseren Start und ging durch Felix Kern in Führung (20.). Zwar glich Moritz Emmerl nach einer halben Stunde aus (33.), doch Thomas Prantler stellte noch vor dem Pausenpfiff die Führung für die Gäste wieder her (39.). Im zweiten Durchgang warf der Aufsteiger alles nach vorne: Lukas Hillgartner avancierte mit einem späten Doppelpack zum absoluten Helden des Tages – erst besorgte er den Ausgleich (81.), bevor er in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) das Stadion in ein Tollhaus verwandelte.

Souveräner Start: Siegsdorf lässt Bischofswiesen keine Chance

Der TSV Siegsdorf hat zum Saisonauftakt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Maximilian Damoser stellte die Weichen mit einem frühen Kopfballtor nach Vorarbeit von Josef Wittmann bereits in der 8. Minute auf Sieg. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Florian Aigner auf 2:0 (45.+2). Nach der Pause kontrollierte Siegsdorf das Geschehen nach Belieben. Samuel Anthuber (78.) und Maximilian Reiter (81.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten völlig verdient auf 4:0 hoch.

Gelungener Einstand: Aufsteiger Haiming feiert Auftaktsieg

Kreisliga-Rückkehrer SV Haiming hat vor 135 Zuschauern einen Einstand nach Maß erwischt. Im Derby gegen den TSV Neuötting neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang weitgehend. Nach gut einer Stunde erlöste Hannes Sommer die Heimelf mit dem Führungstreffer zum 1:0 (62.). In der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst, als Daniel Kagerer nach einem Foulspiel mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (85.). Den Schlusspunkt setzte Max Schmidhuber, der in der 88. Minute einen Konter eiskalt zum 2:0-Endstand vollendete.

Teisendorf trotzt Unterzahl und entführt drei Punkte

In einer packenden Begegnung erwischten die Gäste den perfekten Start, als Maximilian Oeggl bereits in der 2. Minute einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Tacherting schüttelte den Schock schnell ab, glich durch Matejo Miljkovic aus (18.) und drehte die Partie im zweiten Durchgang durch Fabian Redwitz komplett (58.). Teisendorf bewies jedoch immense Moral: Robin Mayer traf zum Ausgleich (71.), ehe Michael Sorre die Gäste wieder in Führung schoss (77.). Trotz einer späten Ampelkarte gegen Lukas Pöllner (80.) rettete Teisendorf den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit.