Tore-Wahnsinn zum Auftakt: 24 Treffer elektrisieren die Kreisliga 2

Was für ein furioser Start in die neue Saison! Die Stürmer präsentierten sich am 1. Spieltag in absoluter Torlaune und bescherten den Fans ein echtes Offensiv-Festival. Als treffsicherste Akteure des Wochenendes glänzten dabei Lukas Hillgartner vom SV Unterneukirchen und Luke Bokelmann vom TuS Engelsberg, die jeweils mit einem Doppelpack zu den gefeierten Matchwinnern ihrer Teams avancierten.
Wahnsinn im Waldstadion: Reischach zittert sich zum Last-Minute-Dreier
Was für ein spektakulärer Auftakt im Angerer Waldstadion! Die Holzland-Kicker aus Reischach schockten die Hausherren früh und sahen nach Toren von Bastian Berger (6.) und Kapitän Christian Bauer (14.) zur Pause wie der sichere Sieger aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Anger jedoch auf: Florian Hinterstoißer verkürzte (53.). Danach wurde es hitzig: Angers Stefan Beranek sah nach einem harten Einsteigen Gelb – sein Gegenspieler David Brosch musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, woraufhin Reischachs Coach Thomas Lange wegen heftigen Protestierens die Rote Karte sah. Ausgerechnet der verwarnte Beranek besorgte in der 76. Minute den Ausgleich. Das letzte Wort hatten aber die Gäste: Nach einem Foul an Alexander Wimbauer behielt Julian Kneißl in der 90. Minute die Nerven und verwandelte den fälligen Strafstoß zum umjubelten 3:2-Endstand.
Tor-Spektakel vor Rekordkulisse: Engelsberg überrollt Bezirksliga-Absteiger
Vor der größten Kulisse des Spieltags (150 Zuschauer) lieferten sich Engelsberg und der SV Saaldorf eine furiose erste Halbzeit. Sebastian Hafner brachte den Gast in Führung (19.), Tim Kiefer glich prompt aus (23.). Auch auf das 1:2 durch Robert Hafner (36.) hatte die Heimelf noch vor dem Pausenpfiff durch Luke Bokelmann die passende Antwort parat (45.). Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Engelsberg: Edwin Skrgic verwandelte einen Foulelfmeter zur erstmaligen Führung (61.), Sven Illguth legte nach (75.), ehe erneut Bokelmann mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand herstellte (81.).
Gerechte Punkteteilung im Duell der Formstarken
Nach einer jeweils starken Sommervorbereitung trennten sich die Spielgemeinschaft und die Seerosen-Kicker aus Waging am See mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Robin Schreck brachte die Hausherren in Teising bereits nach einer Viertelstunde in Front (15.). Die Gäste aus Waging zeigten sich vom Rückstand jedoch unbeeindruckt, bissen sich in die Partie und belohnten ihren Aufwand im zweiten Durchgang: Dominik Buxmann traf in der 60. Spielminute zum verdienten 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.
Hillgartner wird in der 94. Minute zum Matchwinner
Der Meister der Kreisklasse 3 feierte ein historisches und hochemotionales Kreisliga-Debüt. Oberteisendorf erwischte den besseren Start und ging durch Felix Kern in Führung (20.). Zwar glich Moritz Emmerl nach einer halben Stunde aus (33.), doch Thomas Prantler stellte noch vor dem Pausenpfiff die Führung für die Gäste wieder her (39.). Im zweiten Durchgang warf der Aufsteiger alles nach vorne: Lukas Hillgartner avancierte mit einem späten Doppelpack zum absoluten Helden des Tages – erst besorgte er den Ausgleich (81.), bevor er in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) das Stadion in ein Tollhaus verwandelte.
Souveräner Start: Siegsdorf lässt Bischofswiesen keine Chance
Der TSV Siegsdorf hat zum Saisonauftakt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Maximilian Damoser stellte die Weichen mit einem frühen Kopfballtor nach Vorarbeit von Josef Wittmann bereits in der 8. Minute auf Sieg. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Florian Aigner auf 2:0 (45.+2). Nach der Pause kontrollierte Siegsdorf das Geschehen nach Belieben. Samuel Anthuber (78.) und Maximilian Reiter (81.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten völlig verdient auf 4:0 hoch.
Gelungener Einstand: Aufsteiger Haiming feiert Auftaktsieg
Kreisliga-Rückkehrer SV Haiming hat vor 135 Zuschauern einen Einstand nach Maß erwischt. Im Derby gegen den TSV Neuötting neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang weitgehend. Nach gut einer Stunde erlöste Hannes Sommer die Heimelf mit dem Führungstreffer zum 1:0 (62.). In der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst, als Daniel Kagerer nach einem Foulspiel mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (85.). Den Schlusspunkt setzte Max Schmidhuber, der in der 88. Minute einen Konter eiskalt zum 2:0-Endstand vollendete.
Teisendorf trotzt Unterzahl und entführt drei Punkte
In einer packenden Begegnung erwischten die Gäste den perfekten Start, als Maximilian Oeggl bereits in der 2. Minute einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Tacherting schüttelte den Schock schnell ab, glich durch Matejo Miljkovic aus (18.) und drehte die Partie im zweiten Durchgang durch Fabian Redwitz komplett (58.). Teisendorf bewies jedoch immense Moral: Robin Mayer traf zum Ausgleich (71.), ehe Michael Sorre die Gäste wieder in Führung schoss (77.). Trotz einer späten Ampelkarte gegen Lukas Pöllner (80.) rettete Teisendorf den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit.
Die Tabellensituation nach dem ersten Spieltag
Nach dem ersten Spieltag der Kreisliga Inn/Salzach 2 steht der TSV Siegsdorf auf der ersten Tabellenposition, dicht gefolgt vom TuS Engelsberg auf dem zweiten Platz. Den dritten Rang belegt der SV Haiming. Da drei Mannschaften exakt dasselbe Ergebnis erzielt haben, teilen sich der TSV Reischach, der TSV Teisendorf und der SV Unterneukirchen aktuell gemeinsam den vierten Platz.
Auf der siebten Position befinden sich punkt- und torgleich die SG Tüßling-Teising sowie der TSV Waging am See. Ebenfalls einen geteilten Platz verzeichnen der SC Anger, der SV Oberteisendorf und der SV Linde Tacherting, die sich alle auf dem neunten Rang einreihen. Die Tabelle wird im unteren Drittel durch den TSV Neuötting auf Platz zwölf, den SV Saaldorf auf Platz dreizehn und schließlich den FC Bischofswiesen auf dem vierzehnten Tabellenplatz komplettiert.
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Der TSV Siegsdorf und der TuS Engelsberg wollen am 2. Spieltag der Kreisliga ihre Traumstarts vergolden, während die Verlierer der Vorwoche auf Wiedergutmachung brennen.
Nach einem torreichen Auftaktwochenende steht bereits der nächste Spieltag vor der Tür. Hier ist die Vorschau auf alle sieben Partien.
Die Freitagsspiele: Flutlicht-Kracher zum Auftakt
- FC Bischofswiesen – SV Unterneukirchen (Fr., 19:00 Uhr)
- Ausgangslage: Bischofswiesen erwischte beim 0:4 in Siegsdorf einen Fehlstart und steht am Tabellenende. Unterneukirchen reist dagegen mit breiter Brust an. Das Team drehte am 1. Spieltag ein enges Match gegen Oberteisendorf zu einem 3:2-Erfolg.
- TSV Neuötting – TSV Siegsdorf (Fr., 19:30 Uhr)
- Ausgangslage: In der Stadler Engineering Arena treffen zwei Welten aufeinander. Neuötting blieb beim 0:2 in Haiming ohne eigenen Treffer. Siegsdorf stürmte dank eines souveränen 4:0-Heimsieges direkt auf Platz 2 der Tabelle.
- TSV Teisendorf – SC Anger (Fr., 20:00 Uhr)
- Ausgangslage: Derby-Stimmung am Freitagabend! Teisendorf feierte einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg in Tacherting. Anger verlor trotz starker Leistung unglücklich mit 2:3 gegen Reischach und will nun die ersten Punkte.
Die Samstagsspiele: Die Jagd nach der Tabellenspitze
- SV Oberteisendorf – SG Tüßling-Teising (Sa., 15:00 Uhr)
- Ausgangslage: Oberteisendorf musste sich trotz zweier Auswärtstore knapp mit 2:3 in Unterneukirchen geschlagen geben. Die Spielgemeinschaft aus Tüßling und Teising holte beim 1:1 gegen Waging immerhin einen Zähler und strebt den ersten Dreier an.
- TuS Engelsberg – TSV Waging am See (Sa., 15:00 Uhr)
- Ausgangslage: Der aktuelle Tabellenführer bittet zum Tanz. Engelsberg begeisterte am 1. Spieltag mit einem Offensivfeuerwerk beim 5:2-Sieg gegen Saaldorf. Waging reist nach dem 1:1-Unentschieden gegen Tüßling als Außenseiter an.
- TSV Reischach – SV Haiming (Sa., 18:00 Uhr)
- Ausgangslage: Ein echtes Topspiel in der Holzland-Arena! Beide Mannschaften starteten perfekt. Reischach bezwang Anger auswärts mit 3:2, während Haiming defensiv stabil blieb und Neuötting glatt mit 2:0 besiegte.
Das Sonntagsspiel: Der Keller-Schlager
- SV Saaldorf – SV Linde Tacherting (So., 14:00 Uhr)
- Ausgangslage: Zum Abschluss des Spieltags treffen zwei Teams unter Zugzwang aufeinander. Saaldorf kassierte in Engelsberg fünf Gegentore (2:5). Tacherting bewies beim 2:3 gegen Teisendorf zwar Moral, stand am Ende aber mit leeren Händen da.