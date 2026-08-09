Tore-Wahnsinn und späte Dramen am zweiten Spieltag

TSV Hohenwart – FC Geisenfeld 2:3 (1:2) Ein echter Fußball-Krimi spielte sich in Hohenwart ab. Leon Sedlmair brachte die Hausherren früh in Führung (6.), doch Stefan Hoffmann per Foulelfmeter (10.) und Bilal Rihani (29.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Geisenfelder. Nach der Gelb-Roten Karte für Hohenwarts Giuseppe Iapalucci (73.) schien der Weg für die Gäste frei zu sein. Hohenwart steckte in Unterzahl aber nicht auf und glich durch Michael Kriegl sensationell zum 2:2 aus (81.). Als alles nach einer Punkteteilung aussah, avancierte Bilal Rihani in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) mit seinem zweiten Treffer endgültig zum Matchwinner für Geisenfeld.

TSV Ober-Unterhaunstadt – SV Menning 1:1 (1:1) In einer intensiv geführten, aber torarmen Partie sahen die 100 Zuschauer ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die Hausherren aus Ober-Unterhaunstadt erwischten den besseren Start und gingen in der 39. Spielminute durch einen Treffer von David Romanow verdient in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange: Praktisch mit dem Pausenpfiff schlug der SV Menning zurück. Alexander Zielinski behielt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (45.+2). Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Remis blieb.

FC Hitzhofen-Oberzell – Türkischer SV 1972 Ingolstadt 2:2 (1:1) Was für ein Drama in Hitzhofen! Die Gastgeber gingen durch einen von Admir Music verwandelten Foulelfmeter nach 24 Minuten in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glichen die Ingolstädter durch Muhammed Karaca aus (43.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Umut Yürükal drehte das Spiel zunächst komplett zugunsten des Türkischen SV (78.), flog nur drei Minuten später aber mit Rot vom Platz (81.). Hitzhofen nutzte die Überzahl sofort aus. Erneut war es Admir Music, der nur zwei Minuten nach dem Platzverweis den zweiten Foulelfmeter des Tages eiskalt zum 2:2-Endstand versenkte (83.).

FC Fatih Spor Ingolstadt – FC Mindelstetten 2:2 (1:0) Der FC Mindelstetten hat bewiesen, dass ein Spiel erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Fatih Spor Ingolstadt dominierte die Partie lange und führte nach Toren in der 2. Minute und durch Muhammed Can Tural (65.) scheinbar sicher mit 2:0. Auch die Rote Karte für Ingolstadts Zübeyr Güzel (53.) schien den Sieg zunächst nicht zu gefährden. Doch Mindelstetten gab nicht auf: Moritz Liedl verkürzte in der 81. Minute, ehe Andreas Siegl in der 88. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. In der hitzigen Nachspielzeit (93.) sah Mindelstettens Lukas Wolfsfellner noch die Ampelkarte.

SV Kasing – VfB Eichstätt II 2:2 (2:1) Die 120 Zuschauer in Kasing trauten ihren Augen kaum, denn die Anfangsphase bot Spektakel pur. Bereits nach drei Minuten brachte Fabian Wölkhammer die Heimelf in Front. Nur 120 Sekunden später glich Samuel Schmid für die Bayernliga-Reserve aus Eichstätt aus (5.), ehe Christian Hartwig quasi im Gegenzug die Kasinger wieder mit 2:1 in Führung brachte (6.) – drei Tore in den ersten sechs Minuten! Nach dem wilden Beginn beruhigte sich das Geschehen. Im zweiten Durchgang belohnten sich die Eichstätter für ihren Aufwand und glichen durch Elias Seitz zum leistungsgerechten 2:2-Endstand aus (58.).

Souveräner Auswärtssieg: Hundszell lässt in Münchsmünster nichts anbrennen

TV Münchsmünster – SV Ingolstadt-Hundszell 0:3 (0:0)

Nach einer torlosen und zähen ersten Halbzeit drehte der SV Ingolstadt-Hundszell im zweiten Durchgang mächtig auf. Tobias Eichinger brach kurz nach dem Wiederanpfiff den Bann und besorgte das 0:1 (48.). Die Gäste blieben spielbestimmend und schraubten das Ergebnis durch einen Doppelschlag von Johannes Rindlbacher (69.) und Saber Novroze (75.) schnell auf 0:3 in die Höhe. Der einzige Wermutstropfen für die spielstarken Hundszeller war die Rote Karte für Christoph Handl in der 81. Minute, die am verdienten Auswärtsdreier jedoch nichts mehr änderte.

______________________________________________________________________________

Spannung an der Spitze, nackter Überlebenskampf im Keller

Nach dem zweiten Spieltag in der Kreisliga Donau/Isar 1 zeichnen sich an beiden Enden des Klassements bereits erste Konturen ab. Ganz oben thronen die beiden einzigen Teams mit einer perfekten Weste: Der SV Zuchering grüßt dank seines fulminanten Offensivfeuerwerks und einer Tordifferenz von +8 vom Platz an der Sonne, dicht gefolgt vom ebenfalls makellosen SV Ingolstadt-Hundszell auf dem Relegationsplatz.

Direkt dahinter hat sich ein breites, ambitioniertes Verfolgerfeld formiert. Gleich vier Mannschaften – der Türkische SV 1972 Ingolstadt, der FC Hitzhofen-Oberzell, der SV Kasing und der TSV Ober-Unterhaunstadt – lauern mit jeweils vier Zählern ungeschlagen in Schlagdistanz. Der Türkische SV stellt dabei mit bereits zehn erzielten Buden die mit Abstand gefährlichste Angriffsreihe der Liga. Den ersten Dreier der noch jungen Saison konnte zudem der FC Geisenfeld bejubeln, der sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld einreiht.

Ein verzerrtes Bild liefert derzeit noch der Blick auf den VfB Eichstätt II und den TSV Lichtenau. Beide Teams waren schon einmal spielfrei und hinken dem Rest des Feldes mit erst einer absolvierten Partie hinterher.

Brutal gestaltet sich hingegen der Blick auf das Tabellenende, da die letzten drei Plätze den direkten Gang in die Kreisklasse bedeuten. Auf dem ersten dieser drei direkten Abstiegsplätze (Rang 13) rangiert aktuell der FC Fatih Spor Ingolstadt. Die Ingolstädter zeigten an diesem Spieltag beim 2:2 gegen Mindelstetten eine tolle Moral und trotzten einer langen Unterzahl, womit sie ihren ersten verdienten Punkt einfuhren. Die schwere Last von zehn Gegentoren resultiert somit komplett aus der herben Abreibung zum Saisonauftakt.

Noch härter trifft es dahinter den TSV Hohenwart auf dem vorletzten Platz sowie das absolute Schlusslicht TSV 1921 Großmehring: Beide Teams stehen nach zwei absolvierten Runden noch komplett mit leeren Händen da, stecken tief in der direkten Abstiegszone und zieren ohne Punkte das Tabellenende. Etwas mehr Aufatmen herrscht vorerst beim TV Münchsmünster (Platz 12) und dem SV Menning (Platz 11), die sich auf den beiden Relegationsrängen gegen den Abstieg wiederfinden.