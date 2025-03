Tore-Wahnsinn in Augsburg - Türkgücü hofft wieder - Kickers-Remis

Bereits in der 12. Minute gingen die Gäste im Fuchs-Park-Stadion zu Bamberg durch Emre Tunc nach einer perfekten Flanke durch Fatjon Celani in Führung. Die Heimelf wirkte zwar aktiver, die Münchener Verteidigung stand jedoch stabil. Die Schlüsselszene der ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff: Durch eine mehr als unnötige rote Karte für Stammkeeper Benedikt Willert standen die Hausherren in Hälfte zwei nur noch zu zehnt auf dem Platz. Fatjon Celani verwandelte den folgenden Foulelfmeter souverän. Die Domreiter versuchten vor knapp 500 Zuschauern zwar mehrmals noch den Anschlusstreffer zu erzielen, doch schlussendlich ließen sich die Münchener den Auswärtsdreier nicht mehr nehmen. Tabellenletzter Türkgücü schöpft somit neuen Mut und neue Hoffnung und kann die Relegationsplätze wieder in Sichtweite bringen. Für die Gernlein-Elf ist es nach dem 0:1 am vergangenen Wochenende bereits die zweite Niederlage in Folge.

Mehr als 2.200 Zuschauer wollten das Unterfranken-Derby zwischen den Würzburger Kickers und Viktoria Aschaffenburg in der AKON-Arena mitverfolgen. Tore haben sie jedoch keine zu sehen bekommen, wobei die Truppe von Trainer Martin Lang die klar besseren Chancen hatte: Dominik Meisel, Lado Akhalaia, Benyas-Solomon Junge-Abiol und Fabian Wessig hätten die Heimelf in Hälfte eins in Führung bringen können, wenn nicht sogar müssen. Würzburg war bis zum Pausenpfiff die überlegene Mannschaft, wohingegen die Viktoria defensiv bombensicher stand und mit zunehmender Spieldauer auch besser in die Partie fand. Insbesondere Torwart Max Grün brachte die Rothosen mehr als einmal an den Rande der Verzweiflung, indem er auch in Hälfte zwei Kickers-Großchancen durch Moritz Hannemann und Dominik Meisel vereitelte. Keeper Grün rettete so den Aschaffenburgern am Dallenberg einen Punkt und verhindert, dass sich die Würzburger weiter an das Führungsquartett heranpirschen können.